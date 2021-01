NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

JUVENTUS - SASUOLO (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:1

Nadogradio je Juventus veliku pobedu iz derbija protiv Milana, ali možda je platio skupu cenu. Četiri dana posle možda i najbolje partije sezone na San Siru, Juventus je imao porođajne muke da na svom terenu savlada sjajni Sasuolo sa igračem više celo poluvreme – 3:1. Rezultat ne oslikava najbolje koliko je ovo bilo teško veče za devetostrukog uzastopnog prvaka.

Opširnije OVDE.

PARMA - LACIO (tip 2, kvota 1,82) - rezultat 0:2

Konačno je to bio Lacio kakav smo gledali do prekida prošle sezone kada je pandemija korona virusa potpuno izbacila Rimljane iz koloseka i šampionske trke. Nebeskoplavi su napokon vezali dve dobre partije, pa su posle Fiorentine slavili i na Tardiniju protiv Parme (2:0) kojoj nije pomogao ni povratak Daverse na klupu. Držala se Parma u prvom poluvremenu, ali je u drugom delu igre otpor Krstaša slomljen.

Opširnije OVDE.

UDINEZE - NAPOLI (tip 2, kvota 2,10) - rezultat 1:2

Posle bruke protiv Specije na svom terenu u prošlom kolu, Napolitanci su danas odigrali lošu utakmicu protiv Udinezea u gostima ali su nekako uspeli da slave 2:1. Junak je bio francuski vezista Tjemue Bakajoko koji je u 90. minutu postigao prvenac u dresu Napolija.

Opširnije OVDE.

PAOK - VOLOS (tip 1, kvota 1,23) – rezultat 3:1

Malo ko je očekivao da će porozna odbrana Volosa zaustaviti PAOK, iako je gostujući sastav bio taj koji se prvi domogao gola. Međutim alarmi su se momentalno upalili kod solunskih crno-belih koji su do 65. minuta preokrenuli da bi u 90. Krmenčik koji je nedavno stigao u klub došao do debitantskog gola i zapečatio trijumf domaćina.

SINT TROJDEN - KLUB BRIŽ (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:2

Tradicija se nastavlja, posle pet godina i 11 mečeva Sint Trojden ne zna za trijumf protiv Klub Briža. Verovali su da bi posle tri vezana trijumfa krajem prošle godine i novu mogli da otvore pobedom i prekinu neslavan niz sa Brižom, ali je lider prvenstva ipak opravdao ulogu favorita. Golovima Dosta i Langa stekli su dva gola viška u prvom poluvremenu, domaćin je najavio neizvesnu završnicu preko Buatua u 55. minutu, ali je sve palo u vodu kada je u 86. domaćin ostao sa desetoricom.

ESPANJOL - KASTELJON (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:0

Rutinska pobeda prvog favorita za promociju u Primeru naredne sezone i najubojitijeg napada Segunde. Espanjol je u prvom poluvremenu rešio pitanje pobednika protiv tima kojem je prošli put u pet navrata tresao mrežu. Večeras nije bio tako ubedljiv, ali se bez mnogo muke vrati na pobednički kolosek.

VALJADOLID - VALENSIJA (tip 2, kvota 2,80) - rezultat 0:1

Osam utakmica trajalo je lutanje Valensije kroz tunela, bez svetla na vidiku. Padali su Slepi miševi na tabeli od kola do kola, došli su do same ivice ambisa. Ali, došao je kraj i tim crnim danima. Makar na neko vreme. Karlos Soler je odapeo strelu u 76. minutu, koja je potpuno zbunila golmana domaćih Masipa. Neverovatno loša reakcija čuvara mreže Ljubičastih donela je pobedu Slepim miševima.

Opširnije OVDE.

PRECRTANO

FLAMENGO - SEARA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 0:2

Rubro-negri su propustili veliku priliku da kazne poraz Sao Paula od Santosa i da smanje zaostatak za liderom brazilske Serije A. Domaćih je bio izrazito dominantan u posedu lopte (74%), kao i u broju pokušaja (24), ali sve to pada u vodu jer je bodove kući ponela za Flamengo poslovično nezgona Seara.

NJUPORT - BRAJTON (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 1:1

Mučio vas je Brajton, držao u neizvesnosti, da bi Soli Marč u 90. minutu nagovestio prolaz premijerligaša, međutim... četvrtoligaš se digao iz pepela i u šestom minutu nadoknade primorao goste na autogol obezbedivši produžetke. Pobednika nije bilo ni nakon dodatnih dva puta po 15 minuta, pa je presudila penal lutrija.

SAO PAULO - SANTOS (tip 1, kvota 1,53) - rezultat 0:1

Santos ove sezone neće biti šampion Brazila, ali večerašnji podvig na Morumbiju u 29. kolu dodatno bi mogao da zakuva truku za pehar namenjen pobedniku Brazileira. Suprotno svim očekivanjima crno-beli su sa maltene potpuno izmenjenim timom u odnosu na prvu utakmicu polufinala Libertadoresa protiv Boke uspeli da sapletu lidera Sao Paulo, lista onih kojima je večeras Santos omiljeni klub nije mala.

Opširnije OVDE.