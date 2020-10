NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

BILEFELD - BAJERN (tip 2, kvota 1,20) - rezultat 1:4

Bajern je upravo odlično spojio umeće i jednostavnost, a žila kucavica cele te filozofije su Tomas Miler i Robert Levandovski. U to je danas mogla da se uveri i Arminija Bilefeld koja je dočekala Bavarce i videla moć Leve i Milera. Razlika u snazi i klasi je više nego očigledna i jasna, pa se to odrazilo i na rezultat već u prvom poluvremenu kada je Bajern dao tri gola i završio posao.

AUGZBURG - LAJPCIG (tip 2, kvota 1,60) – rezultat 0:2

Odigrana su nepuna četiri kola Bundeslige, a Red Bul Lajpcig se ustoličio na liderskoj poziciji. Za to dostignuće, posle pobeda nad Majncom i Šalkeom, kao i remija sa Leverkuzenom, bila su dovoljna dva gola protiv do ovog kola neporaženog Augzburga. Drugi pogodak u režiji Jusufa Poulsena jedan je od najlepših od starta sezone u Nemačkoj.

SELTA - ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,85) - rezultat 0:2

Kada si majstor, onda ti ne treba mnogo privikavanja. Atletiko Madrid je dobio napadača kakvog je tražio u Luisu Suarezu, a Urugvajac je danas dao novi pogodak u sezoni i na taj način doneo novi trijumf ekipi Čola Simeonea na gostovanju Selti. Trijumf je u 95. minutu potvrdio Janik Karasko.

NJUKASL – MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,77) - rezultat 1:4

Crveni Đavoli su se na jedvite jade oporavili od sramote koju im je priredio Totenhem na Old Trafordu u prošloj rundi. I to zahvaljujući Brunu Fernandešu kojeg nije pokolebao ni poništen gol, ni promašen jedanaesterac. Gostovanje Mančester Junajteda na Sent Džejms parku ispostavilo se kao izuzetno zahtevno, u jednom momentu i mučno, iako konačnih - 1:4 ne ide u prilog toj činjenici. Gosti su do 86. minuta bili u rezultatskom egalu, ali je portugalski ofanzivni vezista još jednom pokazao da poseduje ogroman uticaj na igre i rezultate Junajteda.

ZENIT - SOČI (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 3:1

Ne blista ove sezone Zenit, ne upisuje ubedljive pobede, ali se i dalje nalazi na liderskoj poziciji. Ekipa iz Sankt Peterburga stigla je do sedme pobede u prvenstvu Rusije, pošto je kao domaćin bila bolja od Sočija –3:1. Imao je domaćin velike probleme tokom meča, bilo je više nego jasno da šampionu nedostaju Žirkov i Dzjuba, ali je na kraju zasluženo stigao do tri boda.

PRECRTANO

EVERTON – LIVERPUL (tip 2, kvota 1,87) - rezultat 2:2

Karamelama ostaje oreol nesavladivosti i liderska pozicija posle petog kola, a za takav splet okolnosti u velikoj meri zaslužne su sudije. Završeno je 2:2, a moglo je da bude 3:2 samo da se u 92. minutu nisu povlačile linije i kao na času matematike u trećem razrednu osnovne škole određivalo da li je Sadio Mane bio u ofsajdu. Neki čudni dijagrami pokazaše da jeste, zbog čega je Majkl Oliver na signalizaciju iz VAR sobe poništio pogodak Džordana Hendersona i Crvenima izbio pobedu koju su zaslužili.

HETAFE - BARSELONA (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 1:0

Ima nešto, izgleda i u boji dresova. Najpre je Real izašao na teren u roze kombinaciji, onoj koja nema nikakve veze sa njegovim klupskim bojama, tradicijom i izgubio je. Dva sata kasnije isto se desilo Barseloni, koja je u goste Hetafeu došla u roze dresu, crnom šorcu i zelenim čarapama. Kao da se obukla na buvljaku, na prvo našta je naletela.

KROTONE - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Drugi remi Juventusa u ovoj sezoni i premijerni bod za Krotone u ovoj sezoni. I to protiv najboljeg tima u Italiji. Doduše, Stara dama je bila prilično olabljena u ovom meču, a u poslednjih pola sata imala je i igrača manje, ali to ne umanjuje učinak ekipe Đovanija Strope - 1:1 (1:1).

ČELSI - SAUTEMPTON (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 3:3

Šta reći, a ne zaplakati ako ste navijač Čelsija. Plavci u ovoj sezoni imaju odličan vezni red i moćan napad, ali je odbrana kriminalna, što već uzima maha kada su u pitanju greške koje sa sobom odnose bodove ispred ekipe Frenka Lamparda. Kepa Arizabalaga i Kurt Zuma pokvarili su magično veče Tima Vernera na Stamford bridžu. Sjajni nemački npadač je postiga dva sjajna gola i asistirao Kaiju Havercu kod trećeg pogotka u 59. minutu, ali je Sautempton u nadoknadi uspeo da stigne do velikog boda.

REAL MADRID - KADIZ (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 0:1

Najprijatnije iznenađenje uvodnog dela Primere – Kadiz. Na taj epitet večeras je u Madridu udario pečat: kao gost je pobedio Real. Sjajan meč odigrali su žuti, na stadionu Alfredo di Stefano su održali čas direktnog fudbala jalovom Realu, koji je samo imao ogroman posed lopte i ništa više. Gol koji je postigao Lozano u 16. minutu doneo je senzaciju u 6. kolu španskog prvenstva – 1:0.

