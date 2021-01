Zrenjanin, mirni grad u Banatu dao je veliki broj vrhunskih sportista koji su pronosili slavu Srbije u svetu. Tu su ponikli odbojkaški asovi Vladimir i Nikola Grbić, košarkaš Dejan Bodiroga, fudbaleri Duško i Zoran Tošić, braća Ilija i Vladimir Ivić, plivač Ivan Lenđer, odbojkašice Jovana Brakočević i Maja Ognjenović, atletičarka Ivana Španović…Mogli bismo ovako dugo da nabrajamo vrhunske sportiste koji su prohodali u ovom gradu i kasnije napravili svetske karijere.

Zrenjanin bi uskoro mogao da bude poznat kao mesto u kome je rođen Ilija Krajnović, momak koji ima tek 18 godina, igra američki fudbal na poziciji ofanzivnog tekla, neko kome predviđaju karijeru “preko bare” u najjačoj ligi najpopularnijeg sporta u Sjedinjenim Američkim Državama – NFL-u.

Nije, naravno, Ilija od malena sanjao o jajastoj lopti, ali dobio je priliku koja se ne propušta. Za nepune dve godine život mu se promenio za 180 stepeni. Od nestašnog klinca koji je trenirao sve sportove koje su postojali u gradu, od karatea, fudbala, košarke, odbojke, vaterpola, boksa, kik-boksa, postao je neko o kome pišu američki mediji kao budućem NFL igraču. Zvuči nestvarno da 18-godišnji Krajnović, sa nepune dve godine bavljenja ovih zahtevnim sportom dobije stipendiju prestižnog Bostonskog koledža, jednog od pet najboljih u SAD i uđe u predvorje za NFL.

Ilija živi san. Pre nekoliko nedelja na stranicima Mozzart Sporta predstavili smo vam momka rođenog 2002. godine koji je oduševio Amere i pokazao da nije to samo njihov sport, da i Evropljani mogu da se uhvate u koštac, da mogu da pariraju i, što da ne, naprave veliku karijeru.

Ono što mu je bila ulaznica za SAD bile su fantastične fizičke predispozicije. Krajnović je visok 205 centimetara, sada ima 150 kilograma. Igra na mestu ofanzivnog tekla, pozicija koje je sve traženija u NFL-a. Suvim zlatom se plaćaju dobri ofanzivni linijaši (ugovori i veći od 20.000.000 dolara na godišnjem nivou). Oni najbolji koji izađu na draft brzo budu razgrabljeni u prvoj rundi, često među prvih 10. Može se reći da je posle pozicija kvoterbeka i defanzivnog enda, ofanzivni linijaš želja većine od 32 franšize u najkvalitetnijoj ligi američkog fudbala.

OD DI-DŽEJA DO BOSTONSKOG KOLEDŽA

Svestan je Ilija da je tek na početku karijere, da ima dobro prolazno vreme, ali da se ovde radi o maratonu, a ne o sprintu.

"Potpisivanje ugovora sa Bostonskim koledžom bio je najznačajniji događaj u mom životu. Sve se brzo dogodilo, ali kada sam video veliki broj medija, kamera, novinara, pažnju koja je izazvala nova klasa na koledžu, posteri sa mojom slikom, shvatio sam da sam napravio nešto veliko, da mi se život okrenuo. Iskoristio sam zasad šansu. Setim se da sam pre dve godine bio di-džej po zrenjaninskim klubovima, da sam puštao muziku na rođendanima, slavljima, a da sam sada uradio nešto ovako značajno. Prvi sam iz Srbije koji je stigao na Bostonski koledž kao igrač američkog fudbala. Želim da budem prvi iz Srbije koji će da zaigra u NFL šampionatu”, istakao je Krajnović na početku razgovora za Mozzart Sport.

Sport mu je u krvi od malih nogu. Zašto američki fudbal u zemlji u kojoj je ovaj sport na niskom nivou, koji opstaje zahvaljući entuzijastima, fanaticima?

"Trenirao sam sve moguće sportove koje su postojali u Zrenjaninu. Bio sam od malena nestašan. Najduže sam se bavio odbojkom, tu sam najviše postigao. Bila je kratka avantura u vaterpolu, ali video sam da nije to za mene posle jedne neprijatne situacije u bazenu. Američki fudbal sam počeo da treniram na nagovor brata Jovana koji se bavio ovim sportom. Bio je to mart 2019. godine. Rekao mi je da dođem na jedan trening, da ima tuče, mlaćenje. Bio sam radoznao, otišao sam. Klub je bio iz Kleka. Svidelo mi se, adrenalin je radio. Došle su brzo i utakmice. Kasnije smo se prešli u Zrenjanin u Banat Bulse, pridružili smo se juniorskoj ekipi. Spremali smo se za seniorsku ligu, tada su Bulsi bili u drugoj ligi, trebalo je da se borimo za ulazak na najviši rang. Trener Bojan Kovačević je imao kontakt sa Brendonom Kolijerom, koji je bio iz čuvene akademije PPI Recruits. On ga je pitao da ima neki visok momak, da mu preporučim. Bojan mu je rekao za mene, da imam više od dva metra. Sve se brzo dogodilo, otišao sam u Berlin na probu, radio sa Polom Aleksanderom, bivšim trenerom ofanzivne linije Sinsinati Bengalsa i Dalas Kaubojsa”.

Treneri su bili oduševljeni fizičkim predispozicijama Krajinovića. Videli su u njemu igrača koji bi mogao da bude prospekt za SAD. Brzo je stigao poziv "preko bare".

"Već posle dve nedelje u Berlinu skauti su se primetili. Pitali su me da li sam zainteresovan da odem u SAD na dalje školovanje. Video sam to kao veliku šansu, pristao sam, naravno. Otišao sam na čuveni IMG akademiju na Floridu u gradu Brejtenton. To je najbolja priprema za koledž. Proveo sam tu 10 meseci. Treniralo se naporno, tu je bila i škola, učenje. Osvojili smo državno prvenstvo u SAD-u".

Kako je došlo do saradnja sa Bostonskim koledžom?

"Skauti mnogih univerziteta prate rad IMG akademije. Treneri su mi rekli da sam imao sreće što sam došao ovde. Bostonski koledž me je prvi kontaktirao. Sve je bilo preko Tvitera, slali su mi propagandni materijal, jednostavno te “vrbuju” da dođeš kod njih. To je tamo sve legalno, naravno. Javili su i sa Mičigena i Majamija. To je bilo po deset poruka dnevno, ubeđivanja. Oni žele da prikažu koledž za koje rade u najboljem svetlu. Odlučio sam se za Boston. Svi su rekli da je to jedan od pet najboljih koledža, da je ozbiljan fudbalski program i da ću imati sve uslove da napredujem. Dobio sam punu stipendiju. Cifra koja je potrebna za godinu je od 80.000 do 100.000 dolara. Naravno, za naše uslove je to mnogo. Sada je na meni da iskoristim šansu. Treneri su mi rekli da samo radim, da budem vredan, da ih slušam i da onda imam velike šanse da izađem na NFL draft”.

(©Privatna arhiva)

Šta je potrebno da se bude dobar ofanzivni tekl?

"Teretana je osnova. Mnogo treba da se radi, ali nije to samo sirova snaga. Fizičke predispozicije su ključne jer to ne mogu da igraju niži, mršaviji... Moraš da nadogradiš to sa žestokim radom, da budeš eksplozivan, da razvijaš ruke i noge, da budeš brz, startan. Sve je na visokom nivou, od treninga, sprava za vežbe koje koristiš. Tačno se zna koliko je potrebno nešto brzo da uradiš, sve se meri. Ako ne dođeš do nekih projektovanih standarda, rezultata, ako zakasniš koji desetinku, onda vežbaš dok ne uspeš”.

Mediji u Bostonu su dosta pisali o, kako su naveli, egzotičnom igraču iz Srbije. I dalje ima nepoverenja prema igračima koji nisu iz SAD. Da li si osetio omalovažavanje od Amerikanaca?

"Na IMG akademiji nisam osetio potcenjivanje jer je tu bilo dosta stranaca, iz svih krajeva sveta. Ali, bilo je toga, malo te gledaju ispod oka, ne veruju ti kad te vide, ali kad krene trening, kad krenu drilovi, kad im pokažeš, kad ih premlatiš, onda te sigurno više poštuju”.

MESTO STARTERA VEĆ NA PRVOJ GODINI

(©Privatna arhiva)

Ilija je u avgustu prošle godine napunio 18 godina. Međutim, odmah je projektovan da bude starter kao “freshman” u Bostonu.

"Igrao sam desnog tekla na IMG akademiji. Možda budem prešao na levog na koledžu. Treneri u Bostonu su mi rekli da me odmah vide kao startera. Do 25. januara sam u Srbiji. Idem redovno u teretanu, imam program kojeg se pridržavam. Dobio sam još na masi, mišićima. Želim spremno da odem tamo. Znam da me očekuju teško privikavanje.”.

Na koledžu je sve podređeno izlasku na draft. Retki dobijaju šansu da se okušaju u NFL-u. San bi mogao da postane java za tri godine.

"Plan je da posle tri godine izađem na draft. Ako ne uspem, onda bih se vratio u Boston da upišem četvrtu godinu, završim master i da onda sačekam eventualni draft. Sve sam tome podredio. Znam da me čeka pakao, ali ima jasan cilj ispred sebe. Treneri su mi rekli da je moja pozicija deficitarna, tražena u NFL-a. Sada je sve na meni”.

Na Bostonskom koledžu ponikli su mnogi NFL asovi. Najpoznatiji su Met Rajan, kvoterbek Atlante Falkonsa, učesnik Superboula 2017. godine. Do prošle godine u ligi je igrao jedan do najboljih lajnbekera prethodne decenije Luk Kikli. On se penzionisao proteklog leta u 29. godini, a igrao je celu karijeru u Karolina Pantersima. Od sadašnjih poznatijih fudbalera tu su Met Milano iz Bafala Bilsa i Džastin Simons iz Denver Bronkosa. U prošloj ruki klasi draftovan je Ej Džej Dilon, raning bek Grin Beja koji je pre dve nedelje istrčao više od 100 jardi protiv Tenesija na Lembo fildu. Krajnović kaže da ne prati toliko NFL.

"Nisam nešto pratio mnogo dok sam bio u Srbiji. Naravno da znam za najbolje igrače, Mahomsa, Rodžersa, Brejdija, Donalda, Lamara Džeksona. Nemam omiljeni tim. Pre nekoliko godina sam bio oduševljen kao je Baltimor sa Lamarom razbio Nju Ingland. Dok nisam došao u Ameriku mislio da je NBA broj 1, ali kada sam stigao shvatio sam da je američki fudbal najpopularniji. NFL je na prvom mestu, drugi je bejzbol, a onda ide 10 praznih mesta, pa NBA i svi ostali. Na televiziji samo se vrte spotovi, reklame sa igračima iz NFL-a. Mahoms i Rodžers se ne skidaju s TV, sada je aktuelna reklama za šampon, U novinama na prvom mestu je NFL. Stvarno Amerikanci žive za ovaj sport”.

NEOBAVEŠTENI AMERI O SRBIJI

(©Privatna arhiva)

Ilija se više puta uverio da Amerikanci stvarno ne znaju gde je Srbija. Ima li zanimljivih anegdota o neobaveštenosti Amera?

"Njima je bilo neobično to naše tvrdo ‘r’ Nastavnica matematike me je na IMG akademiji na Floridi pitala kako se neka reč kaže na ruskom. Odgovorio sam da ne znam. Bila je začuđena. Oni mešaju Srbiju ili sa Sirijom ili u većini slučajeva sa Sibirom. Morao sam na karti da je pokažem gde je naša zemlja. Jedan trener na akademiji me je pitao gde živimo mi, da li imamo zgrade ili živimo na farmama. Mislio sam da šali sa mnom. Samo što mu nisam rekao da sam doplivao do Amerike”.

Da li si upoznao naše ljude u Bostonu, okolini?

"Jesam, javili mi se dosta ljudi preko društvenih mreža. Ima dosta naših studenata kako u Bostonu, tako i na Braun univerzitetu koji je blizu. Sa mog koledža je jedna devojka iz Srbije koja igra odbojku. Naravno, znači ti kad ima nekog našeg u inostranstvu. Sigurno ćemo da ostanemo u kontaktu”, zaključio je Krajnović.

Ilija je zasad dečko koji obećava, ali ako nastavi sa meteorskim usponom kao dosad možda ga za nekoliko godina budemo gledali i putem malih ekrana u najkvalitetnijoj ligi američkog fudbala, NFL-u. Kad možemo da imamo uspešne fudbalere, košakaše, odbojkaše, tenisere, zašto ne bismo mogli da imamo i igrača u omiljenom sportu Amera.