Bor u epicentru: Partizan i Zvezda brane dominaciju u srpskom rukometu

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Levo krilo Mladen Šotić osvrnuo se na pripreme i dosadašnji tok sezone.

“Najvažnije je da osvojimo prvi trofej u sezoni. To nam je poslednja utakmica pred nastup u Ligi šampiona, koji svi željno iščekujemo. Susrete u Regionalnoj ligi smo iskoristili kao dobru pripremu, upisali smo dve pobede i jedan poraz, ali i dalje se uigravamo i imamo probleme s povredama. Nadam se da ćemo u petak moći da izađemo u što jačem sastavu i da ćemo pobediti ekipu Dinama. Zadovoljan sam dosadašnjim radom, mislim da smo dosta toga popravili u odnosu na prošlu sezonu. Nov je i sastav. Treba vremena da usvojimo i primenimo neke ideje trenera Raula Gonzalesa, da se one zaista vide na terenu, ali idemo korak po korak. Najvažnije je da u Boru osvojimo trofej i tako podignemo samopouzdanje pred nastup u Ligi šampiona. U ime svakog igrača i člana kluba pozvao bih navijače da nas podrže. Njihova podrška nam mnogo znači, a ujedno bismo voleli da pošaljemo najlepšu moguću sliku i promovišemo rukomet u tom regionu”, istakao je povremeni reprezentativac Srbije.

Dinamo je izazivač kao i zimus u finalu Kupa Srbije, kada je Partizan slavio na Banjici. Tim Nikole Janevskog je ove sezone još mlađi, bez iskusnih igrača iz prošle sezone: Luke Mitrovića (sada pomoćni trener), pivotmena Ilije Bogdanovića (Čurgo), levog krila Marka Perovića (Vrbas) i desnog beka Boška Stanisavljevića, kao i golmana Nikole Ćirovića (Metaloplastika).

20.00: (5,20) Šamberi (11,0) PSŽ (1,22)

Uzdanica Pančevaca je kapiten, srednji bek Veljko Čabrilo.

“Borba za prvi trofej sezone – motiv je uvek najveći kada se igra za to, pogotovo za nas, mladu ekipu koja je željna dokazivanja. Igramo protiv najbolje ekipe u državi, tima koji je sastavljen za Ligu šampiona, ali to naravno ne znači da idemo u Bor s belom zastavom. Željni smo dokazivanja i željni smo takmičenja. To je jedna utakmica i tu može svašta da se desi. Iako su oni favoriti na papiru za sve trofeje, to mora da se na terenu dokaže. Mi idemo u Bor puni samopouzdanja, motivisani da ih namučimo i, na kraju krajeva, da ih iznenadimo”, istakao je Čabrilo i dodao:

“Mi ove sezone nismo pretrpeli neke ozbiljnije promene: zamenili smo golmane, otišli su neki stariji igrači, ali je okosnica ekipe ostala ista. Cilj nam je da igramo dobar i moderan rukomet i da budemo u igri za sve trofeje, da igramo završnice takmičenja i da se pokažemo u najboljem mogućem svetlu, kako u domaćem prvenstvu tako i u Regionalnoj ligi i Evropi. Ovom prilikom bih pozvao sve navijače koji su u mogućnosti da dođu u Bor da nas podrže. Siguran sam da ćemo prirediti dobru rukometnu predstavu i da ćemo odigrati uzbudljiv meč. Očekujem pravu sportsku atmosferu, pa neka bolji pobedi”.