Mladen Šotić, Veljko Čabrilo, Aleksandra Stamenić i Mia Nedeljković (©MN Press, ©ARKUS liga)
Mladen Šotić, Veljko Čabrilo, Aleksandra Stamenić i Mia Nedeljković (©MN Press, ©ARKUS liga)

Bor u epicentru: Partizan i Zvezda brane dominaciju u srpskom rukometu

Vreme čitanja: 5min | pet. 04.09.26. | 08:50

U gradu na istoku Srbije danas su na programu mečevi Superkupa, predigra ARKUS lige. Dinamo iz Pančeva izaziva crno-bele (17.00), a ekipa Zorana Barbulovića crveno-bele (20.00)

Praznik rukometa na istoku Srbije. U organizaciji Rukometnog saveza Srbije danas je na programu Superkup u obe konkurencije. Partizan kod muškaraca i Crvena zvezda kod dama brane pehare u ovom takmičenju. Ova dva kluba dominiraju srpskim rukometom, u vitrinama imaju sva četiri domaća trofeja (titula, Kup, Superkup i Svesrpski kup).

Timu Raula Gonzalesa ovo će biti generalna proba pred start Lige šampiona narednog četvrtka i dolazak u beogradski Pionir strašnog Fikse Berlina sa najboljim rukometašem današnjice Matijasom Gidselom. Dobra vest za Partizan je to što su počeli da treniraju levi bekovi Simo Šijan i Belorus Vladislav Kuleš. Videćemo da li će biti u sastavu. Sigurno je van stroja reprezentativac Srbije Miloš Kos, koji se oporavlja posle preloma šake.
Na početku smo sezone. Tokom leta je formiran novi tim, uključujući novog trenera, i naravno da je ovo težak period kada se uigravamo, kombinujemo i tražimo najbolja rešenja u napadu i odbrani. Međutim, očekuje nas meč za trofej i spremni smo da se za njega borimo. Biće teško, jer imamo odličnog protivnika, ali nadam se da ćemo biti skoncentrisani u odbrani i efikasni u napadu kako bismo pobedili i u dobroj atmosferi dočekali duel sa Berlinom”, rekao je Gonzales.

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Levo krilo Mladen Šotić osvrnuo se na pripreme i dosadašnji tok sezone.
Najvažnije je da osvojimo prvi trofej u sezoni. To nam je poslednja utakmica pred nastup u Ligi šampiona, koji svi željno iščekujemo. Susrete u Regionalnoj ligi smo iskoristili kao dobru pripremu, upisali smo dve pobede i jedan poraz, ali i dalje se uigravamo i imamo probleme s povredama. Nadam se da ćemo u petak moći da izađemo u što jačem sastavu i da ćemo pobediti ekipu Dinama. Zadovoljan sam dosadašnjim radom, mislim da smo dosta toga popravili u odnosu na prošlu sezonu. Nov je i sastav. Treba vremena da usvojimo i primenimo neke ideje trenera Raula Gonzalesa, da se one zaista vide na terenu, ali idemo korak po korak. Najvažnije je da u Boru osvojimo trofej i tako podignemo samopouzdanje pred nastup u Ligi šampiona. U ime svakog igrača i člana kluba pozvao bih navijače da nas podrže. Njihova podrška nam mnogo znači, a ujedno bismo voleli da pošaljemo najlepšu moguću sliku i promovišemo rukomet u tom regionu”, istakao je povremeni reprezentativac Srbije.

Dinamo je izazivač kao i zimus u finalu Kupa Srbije, kada je Partizan slavio na Banjici. Tim Nikole Janevskog je ove sezone još mlađi, bez iskusnih igrača iz prošle sezone: Luke Mitrovića (sada pomoćni trener), pivotmena Ilije Bogdanovića (Čurgo), levog krila Marka Perovića (Vrbas) i desnog beka Boška Stanisavljevića, kao i golmana Nikole Ćirovića (Metaloplastika).

20.00: (5,20) Šamberi (11,0) PSŽ (1,22)

Uzdanica Pančevaca je kapiten, srednji bek Veljko Čabrilo.
Borba za prvi trofej sezone – motiv je uvek najveći kada se igra za to, pogotovo za nas, mladu ekipu koja je željna dokazivanja. Igramo protiv najbolje ekipe u državi, tima koji je sastavljen za Ligu šampiona, ali to naravno ne znači da idemo u Bor s belom zastavom. Željni smo dokazivanja i željni smo takmičenja. To je jedna utakmica i tu može svašta da se desi. Iako su oni favoriti na papiru za sve trofeje, to mora da se na terenu dokaže. Mi idemo u Bor puni samopouzdanja, motivisani da ih namučimo i, na kraju krajeva, da ih iznenadimo”, istakao je Čabrilo i dodao:
Mi ove sezone nismo pretrpeli neke ozbiljnije promene: zamenili smo golmane, otišli su neki stariji igrači, ali je okosnica ekipe ostala ista. Cilj nam je da igramo dobar i moderan rukomet i da budemo u igri za sve trofeje, da igramo završnice takmičenja i da se pokažemo u najboljem mogućem svetlu, kako u domaćem prvenstvu tako i u Regionalnoj ligi i Evropi. Ovom prilikom bih pozvao sve navijače koji su u mogućnosti da dođu u Bor da nas podrže. Siguran sam da ćemo prirediti dobru rukometnu predstavu i da ćemo odigrati uzbudljiv meč. Očekujem pravu sportsku atmosferu, pa neka bolji pobedi”.

Tri sata kasnije (20.00), Bor čeka Crvenu zvezdu u konkurenciji dama. Ova dva tima su glavni kandidati za titulu, s tim da crveno-bele i dalje imaju ulogu favorita. Veliki motiv imaće domaće rukometašice koje u svojim redovima imaju čak četiri igračice koje su prošle sezone branile boje šampiona – Sara Garović, Gordana Petrović, Mia Nedeljković i Katarina Mančić.
Odradile smo dobro pripremni period i mogu reći da smo spremne za sve ono što nas čeka ove sezone. Prva zvanična utakmica biće odmah za trofej i to će biti veoma zanimljivo, jer ne znamo ko će kakav izaći iz trenažnog procesa. Dosta je novih igračica u oba sastava, malo je vremena, ekipe će se tek tokom sezone uigravati i polako podizati formu. Svakako možemo da očekujemo zanimljiv i dobar duel, utakmicu punu borbe i neizvesnosti, a na kraju će pobediti ekipa koja se bude bolje snašla. Pozvala bih ovom prilikom navijače i publiku da dođu u Bor i naprave atmosferu kakvu samo oni znaju i pomognu nam da pobedimo Zvezdu i osvojimo prvi, istorijski pehar za Bor”, rekla je Aleksandra Vasić, reprezentativka Srbije, pojačanje iz Medicinara (kratko je prošle sezone branila i boje podgoričke Budućnosti).

20.00: (1,65) Limož (8,00) San Rafael (2,70)

Veliko pojačanje Zvezde ove sezone jeste prvi pivot reprezentacije Srbije Katarina Bojičić, koja će na crti deliti minutažu sa Jelenom Agbabom.
Srećna sam što sam ponovo u srpskom rukometu i mislim da je Zvezda prava sredina za mene. Odlično smo odradile pripreme, dobro smo trenirale i mogu slobodno da kažem da smo spremne za izazove koji nas čekaju. Radujem se tom duelu, znam da je u Boru sjajna atmosfera i da je dvorana puna, tako da ljubitelji rukometa mogu da očekuju pravi spektakl u petak. Ambicije kluba su visoke i mi moramo da ispratimo ciljeve, a Zvezda uvek puca na najviše. Naša obaveza je da odigramo maksimalno dobro i motivisano, da se borimo od prvog minuta i već za nekoliko dana donesemo jedan pehar u naše vitrine”, rekla je Bojičićeva.

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