Bor u epicentru: Partizan i Zvezda brane dominaciju u srpskom rukometu
Vreme čitanja: 5min | pet. 04.09.26. | 08:50
U gradu na istoku Srbije danas su na programu mečevi Superkupa, predigra ARKUS lige. Dinamo iz Pančeva izaziva crno-bele (17.00), a ekipa Zorana Barbulovića crveno-bele (20.00)
Praznik rukometa na istoku Srbije. U organizaciji Rukometnog saveza Srbije danas je na programu Superkup u obe konkurencije. Partizan kod muškaraca i Crvena zvezda kod dama brane pehare u ovom takmičenju. Ova dva kluba dominiraju srpskim rukometom, u vitrinama imaju sva četiri domaća trofeja (titula, Kup, Superkup i Svesrpski kup).
Timu Raula Gonzalesa ovo će biti generalna proba pred start Lige šampiona narednog četvrtka i dolazak u beogradski Pionir strašnog Fikse Berlina sa najboljim rukometašem današnjice Matijasom Gidselom. Dobra vest za Partizan je to što su počeli da treniraju levi bekovi Simo Šijan i Belorus Vladislav Kuleš. Videćemo da li će biti u sastavu. Sigurno je van stroja reprezentativac Srbije Miloš Kos, koji se oporavlja posle preloma šake.
“Na početku smo sezone. Tokom leta je formiran novi tim, uključujući novog trenera, i naravno da je ovo težak period kada se uigravamo, kombinujemo i tražimo najbolja rešenja u napadu i odbrani. Međutim, očekuje nas meč za trofej i spremni smo da se za njega borimo. Biće teško, jer imamo odličnog protivnika, ali nadam se da ćemo biti skoncentrisani u odbrani i efikasni u napadu kako bismo pobedili i u dobroj atmosferi dočekali duel sa Berlinom”, rekao je Gonzales.
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Levo krilo Mladen Šotić osvrnuo se na pripreme i dosadašnji tok sezone.
“Najvažnije je da osvojimo prvi trofej u sezoni. To nam je poslednja utakmica pred nastup u Ligi šampiona, koji svi željno iščekujemo. Susrete u Regionalnoj ligi smo iskoristili kao dobru pripremu, upisali smo dve pobede i jedan poraz, ali i dalje se uigravamo i imamo probleme s povredama. Nadam se da ćemo u petak moći da izađemo u što jačem sastavu i da ćemo pobediti ekipu Dinama. Zadovoljan sam dosadašnjim radom, mislim da smo dosta toga popravili u odnosu na prošlu sezonu. Nov je i sastav. Treba vremena da usvojimo i primenimo neke ideje trenera Raula Gonzalesa, da se one zaista vide na terenu, ali idemo korak po korak. Najvažnije je da u Boru osvojimo trofej i tako podignemo samopouzdanje pred nastup u Ligi šampiona. U ime svakog igrača i člana kluba pozvao bih navijače da nas podrže. Njihova podrška nam mnogo znači, a ujedno bismo voleli da pošaljemo najlepšu moguću sliku i promovišemo rukomet u tom regionu”, istakao je povremeni reprezentativac Srbije.
Dinamo je izazivač kao i zimus u finalu Kupa Srbije, kada je Partizan slavio na Banjici. Tim Nikole Janevskog je ove sezone još mlađi, bez iskusnih igrača iz prošle sezone: Luke Mitrovića (sada pomoćni trener), pivotmena Ilije Bogdanovića (Čurgo), levog krila Marka Perovića (Vrbas) i desnog beka Boška Stanisavljevića, kao i golmana Nikole Ćirovića (Metaloplastika).
20.00: (5,20) Šamberi (11,0) PSŽ (1,22)
Uzdanica Pančevaca je kapiten, srednji bek Veljko Čabrilo.
“Borba za prvi trofej sezone – motiv je uvek najveći kada se igra za to, pogotovo za nas, mladu ekipu koja je željna dokazivanja. Igramo protiv najbolje ekipe u državi, tima koji je sastavljen za Ligu šampiona, ali to naravno ne znači da idemo u Bor s belom zastavom. Željni smo dokazivanja i željni smo takmičenja. To je jedna utakmica i tu može svašta da se desi. Iako su oni favoriti na papiru za sve trofeje, to mora da se na terenu dokaže. Mi idemo u Bor puni samopouzdanja, motivisani da ih namučimo i, na kraju krajeva, da ih iznenadimo”, istakao je Čabrilo i dodao:
“Mi ove sezone nismo pretrpeli neke ozbiljnije promene: zamenili smo golmane, otišli su neki stariji igrači, ali je okosnica ekipe ostala ista. Cilj nam je da igramo dobar i moderan rukomet i da budemo u igri za sve trofeje, da igramo završnice takmičenja i da se pokažemo u najboljem mogućem svetlu, kako u domaćem prvenstvu tako i u Regionalnoj ligi i Evropi. Ovom prilikom bih pozvao sve navijače koji su u mogućnosti da dođu u Bor da nas podrže. Siguran sam da ćemo prirediti dobru rukometnu predstavu i da ćemo odigrati uzbudljiv meč. Očekujem pravu sportsku atmosferu, pa neka bolji pobedi”.
Tri sata kasnije (20.00), Bor čeka Crvenu zvezdu u konkurenciji dama. Ova dva tima su glavni kandidati za titulu, s tim da crveno-bele i dalje imaju ulogu favorita. Veliki motiv imaće domaće rukometašice koje u svojim redovima imaju čak četiri igračice koje su prošle sezone branile boje šampiona – Sara Garović, Gordana Petrović, Mia Nedeljković i Katarina Mančić.
“Odradile smo dobro pripremni period i mogu reći da smo spremne za sve ono što nas čeka ove sezone. Prva zvanična utakmica biće odmah za trofej i to će biti veoma zanimljivo, jer ne znamo ko će kakav izaći iz trenažnog procesa. Dosta je novih igračica u oba sastava, malo je vremena, ekipe će se tek tokom sezone uigravati i polako podizati formu. Svakako možemo da očekujemo zanimljiv i dobar duel, utakmicu punu borbe i neizvesnosti, a na kraju će pobediti ekipa koja se bude bolje snašla. Pozvala bih ovom prilikom navijače i publiku da dođu u Bor i naprave atmosferu kakvu samo oni znaju i pomognu nam da pobedimo Zvezdu i osvojimo prvi, istorijski pehar za Bor”, rekla je Aleksandra Vasić, reprezentativka Srbije, pojačanje iz Medicinara (kratko je prošle sezone branila i boje podgoričke Budućnosti).
Veliko pojačanje Zvezde ove sezone jeste prvi pivot reprezentacije Srbije Katarina Bojičić, koja će na crti deliti minutažu sa Jelenom Agbabom.
“Srećna sam što sam ponovo u srpskom rukometu i mislim da je Zvezda prava sredina za mene. Odlično smo odradile pripreme, dobro smo trenirale i mogu slobodno da kažem da smo spremne za izazove koji nas čekaju. Radujem se tom duelu, znam da je u Boru sjajna atmosfera i da je dvorana puna, tako da ljubitelji rukometa mogu da očekuju pravi spektakl u petak. Ambicije kluba su visoke i mi moramo da ispratimo ciljeve, a Zvezda uvek puca na najviše. Naša obaveza je da odigramo maksimalno dobro i motivisano, da se borimo od prvog minuta i već za nekoliko dana donesemo jedan pehar u naše vitrine”, rekla je Bojičićeva.