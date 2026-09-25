Četiri medalje za Srbiju na Evropskom prvenstvu: Ćirkovićeva i Kuluhova osvojile zlato
Vreme čitanja: 1min | pet. 25.09.26. | 20:30
Rastko Simić uzeo je srebro, dok je Milena Matović stigla do bronzanog odličja
Srpski boks dobio je dve evropske šampionke. Sara Ćirković odbranila je titulu prvakinje Evrope u kategoriji do 54 kilograma, dok je isti uspeh napravila i Kristina Kuluhova, koja je u Sofiji ponovo stigla do zlata, ovog puta u kategoriji do 60 kilograma.
Ćirkovićeva je drugi put uzastopno postala seniorska prvakinja Starog kontinenta. U finalu je savladala Finkinju Pihlu Kaivo Oju podeljenom odlukom sudija 3:2 i tako odbranila zlato osvojeno pre dve godine u Beogradu.
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Do novog evropskog trona stigla je kroz veoma tešku konkurenciju. Srpska bokserka je u četvrtfinalu savladala jednu od najboljih bokserki sveta Buse Naz Čakiroglu rezultatom 3:2, a potom je preko Anastasije Kol izborila novo finale.
U odlučujućem meču čekao ju je još jedan težak zadatak, ali je većina sudija na kraju prednost dala srpskoj reprezentativki, koja je još jednom potvrdila da pripada evropskom vrhu.
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Nedugo zatim Srbija je dobila još jednu evropsku šampionku. Kristina Kuluhova osvojila je zlato u kategoriji do 60 kilograma pobedom nad Francuskinjom Štelin Grosi. Pre finala je redom bila bolja od Slovakinje Miroslave Jedinakove, Ukrajinke Tatjane Dovhal i Donjete Sadiku, koju je u polufinalu savladala rezultatom 4:1.
Pored dva zlata, Srbija je prvenstvo u Sofiji završila i sa srebrom Rastka Simića u kategoriji do 80 kilograma, kao i bronzom Milene Matović u kategoriji do 70 kilograma.