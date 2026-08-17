Mahačev želi što pre nazad u kavez, a kategorija je puna izazivača

Meč protiv Irca nije bio nimalo lak, a teško da će Mahačevu u budućnosti biti jednostavnije, jer se čini da je velter trenutno jedna od kategorija sa najviše kvalitetnih boraca. Prvi u redu čekaju Karlos Prates , trenutno prvi na listi izazivača, i Majkl Morales , koji je pred ovaj meč bio zamenski borac u slučaju da neko od učesnika šampionske borbe otkaže u poslednji čas.

Konkurencija u velter kategoriji sve je jača, ali ni posle ovog vikenda nismo dobili odgovor na pitanje ko bi mogao da ugrozi Islama Mahačeva na samom vrhu. Dagestancu je ovo bio drugi meč otkako se popeo u kategoriju iznad, a posle Džeka Dela Madalene , pred njim je pao i Ijan Mačado Geri .

Sada se postavlja pitanje ko je od njih dvojice bliži prilici da napadne pojas, a obojica imaju dovoljno argumenata da veruju da bi upravo oni trebalo da budu sledeći. Prates dolazi iz niza od tri pobede, pre kojeg je jedini poraz doživeo upravo od poslednjeg izazivača Mačada Gerija, što je bio jedini razlog zbog kojih je Irac dobio priliku pre njega. Brazilac je potom nokautirao Džefa Nila, Leona Edvardsa i Džeka Dela Madalenu, a za svaki od ta tri nastupa dobio je i bonus za performans večeri. Upravo je atraktivnost njegovih nastupa jedan od najvećih aduta u trci za mesto sledećeg izazivača, uz činjenicu da je jedan od najaktivnijih boraca u vrhu kategorije. Sa druge strane, čini se da Morales već gleda isključivo ka šampionskoj borbi. Od novembra prošle godine nije ulazio u kavez i čeka priliku da napadne pojas. Morales je poslednja tri meča dobio nokautom i za svaki nastup zaradio bonus za performans večeri, s tim što je sva tri završio već u prvoj rundi. Uz to, perfektan skor od 19 pobeda bez ijednog poraza dodatno jača njegovu kandidaturu za mesto sledećeg izazivača.

Najlogičnije rešenje bilo bi da Prates i Morales prvo odmere snage međusobno i tako odluče ko će sledeći na Mahačeva. Problem sa takvim scenarijem mogao bi da bude upravo Dagestanac, koji nema nameru dugo da čeka na novu borbu.

„Moram da se borim pre Ramazana. Januar ili čak pre kraja godine. Imam 34 godine i želim da se borim što pre“. Dok Prates i Morales čekaju odluku UFC-a, pomalo zaboravljen u čitavoj priči ostao je neporaženi Šavkat Rahmonov. Kazahstanac je poslednji put nastupio u decembru 2024. godine na UFC 310, kada je jednoglasnom odlukom sudija savladao Ijana Mačada Gerija, naneo mu prvi poraz u profesionalnoj karijeri i stigao do 19. pobede. Taj trijumf trebalo je da mu otvori vrata borbe za pojas, ali je Rahmanov u meču povredio koleno, nakon čega je usledila duga pauza. Od tada je prošao kroz dve operacije i još se nije vratio u oktagon, a zbog neaktivnosti je u međuvremenu ispao i iz Top 15 velter kategorije. Povratak se ipak polako približava, a prema rečima njegovog trenera mogao bi da usledi početkom 2027. godine.

„Još ne možemo da damo tačan datum Šavkatovog povratka, jer se svako drugačije oporavlja od povrede. Mislim da bi mogao da bude potpuno spreman za borbu u februaru 2027. godine, ali je za sada nemoguće reći kada će se tačno oporaviti“.