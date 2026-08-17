ESPN najavio kraj sage, NBA odmah reagovo: Slučaj Lenard i dalje otvoren

Takva saznanja nagovestila su povoljan rasplet za franšizu iz Los Anđelesa, ali je ubrzo usledio odgovor lige. Portparol Majk Bas osporio je navode ESPN-a, uz poruku da istraga još traje i da konačna odluka nije doneta. „ESPN-ov tekst o istrazi Los Anđeles Klipersa, u kojoj je NBA odbila da sarađuje sa njima, sadrži brojne i značajne netačnosti. Rezultati ovog slučaja biće poznati kada istraga bude završena“.

Sve je počelo u septembru prošle godine zbog Lenardovog četvorogodišnjeg sponzorskog ugovora sa "Aspirationom", vrednog 28.000.000 dolara. Kompanija koja je u međuvremenu bankrotirala imala je značajne finansijske veze sa Balmerom i Klipersima, pa se pojavila sumnja da je taj posao poslužio kao način da košarkaš dobije dodatni novac koji se ne bi računao u "seleri kep".

Balmer i Klipersi od početka odbacuju optužbe i tvrde da nisu imali kontrolu nad Lenardovim nezavisnim dogovorom sa navedenom kompanijom.

Eventualno utvrđivanje krivice moglo bi skupo da košta franšizu. Kolektivni ugovor predviđa novčane kazne, oduzimanje pikova i suspenzije, dok je u najtežim slučajevima moguće čak i poništavanje ugovora igrača.

Čitava situacija direktno utiče i na Lenardovu budućnost, pošto je već dogovoreni trejd u Toronto stavljen na čekanje. Reptorsi će sa realizacijom posla sačekati konačan ishod slučaja i razrešenje svih nedoumica oko eventualnih sankcija.