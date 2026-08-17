ESPN najavio kraj sage, NBA odmah reagovo: Slučaj Lenard i dalje otvoren
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 21:12
Istražuje se da li je preko sponzorskog ugovora vrednog 28.000.000 dolara zaobiđen seleri kep
Taman kada se činilo da bi Los Anđeles Klipersi mogli da odahnu posle gotovo godinu dana neizvesnosti, iz NBA lige stigla je reakcija koja je ponovo zakomplikovala slučaj oko dvostrukog MVP-a finala, Kavaja Lenarda. ESPN je objavio da istražitelji nisu pronašli dokaze o zaobilaženju seleri kepa, ali je liga ubrzo osporila te navode i poručila da konačan zaključak još nije donet.
Prema informacijama ESPN-a, za sada ništa ne ukazuje na to da su vlasnik Klipersa Stiv Balmer ili klub iskoristili Lenardov sponzorski ugovor sa kompanijom "Aspiration" kako bi mu obezbedili dodatnu zaradu koja ne bi bila obuhvaćena NBA ugovorom.
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Takva saznanja nagovestila su povoljan rasplet za franšizu iz Los Anđelesa, ali je ubrzo usledio odgovor lige. Portparol Majk Bas osporio je navode ESPN-a, uz poruku da istraga još traje i da konačna odluka nije doneta.
„ESPN-ov tekst o istrazi Los Anđeles Klipersa, u kojoj je NBA odbila da sarađuje sa njima, sadrži brojne i značajne netačnosti. Rezultati ovog slučaja biće poznati kada istraga bude završena“.
Sve je počelo u septembru prošle godine zbog Lenardovog četvorogodišnjeg sponzorskog ugovora sa "Aspirationom", vrednog 28.000.000 dolara. Kompanija koja je u međuvremenu bankrotirala imala je značajne finansijske veze sa Balmerom i Klipersima, pa se pojavila sumnja da je taj posao poslužio kao način da košarkaš dobije dodatni novac koji se ne bi računao u "seleri kep".
Balmer i Klipersi od početka odbacuju optužbe i tvrde da nisu imali kontrolu nad Lenardovim nezavisnim dogovorom sa navedenom kompanijom.
Eventualno utvrđivanje krivice moglo bi skupo da košta franšizu. Kolektivni ugovor predviđa novčane kazne, oduzimanje pikova i suspenzije, dok je u najtežim slučajevima moguće čak i poništavanje ugovora igrača.
Čitava situacija direktno utiče i na Lenardovu budućnost, pošto je već dogovoreni trejd u Toronto stavljen na čekanje. Reptorsi će sa realizacijom posla sačekati konačan ishod slučaja i razrešenje svih nedoumica oko eventualnih sankcija.