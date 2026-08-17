Džinovski potez Partizana: Potpisao Igor Miladinović
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 20:48
Nekadašnji igrač Čukaričkog, poznat po nadimku Džin, došao u Humsku na pozajmicu iz Sent Etjena
Razleteo se i rastrčao Partizan u letnjem prelaznom roku i počeo da ojačava ekipu posle nešto sporijeg početka sezone. Doveden je najpre Idrisu Baba na kritičnoj poziciji zadnjeg veznog, a posle dugih pregovora sa Sent Etjenom, u Humsku je stigao i Igor Miladinović. Ovog ponedeljka i zvanično.
Momak poznat po nadimku Džin došao je na pozajmicu za koju crno-beli nisu ništa platili, a imaće mogućnost da otkupe ugovor omalenog ofanzivnog veziste. Ono što je interesantno, Miladinović neće biti jedini sa pomenutim nadimkom u Partizanu pođto je po istom poznat i Ljubiša Ranković, jedan od članova stručnog štaba crno-belih. Partizan će tako imati dva džina - jednog na klupi, drugog na terenu. Možda im potezi budu u skladu sa nadimcima koje nose.
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U jednom trenutku se činilo da bi transfer mogao da propadne, pošto je interesovanje za Miladinovića pokazao Akron koji vodi nekadašnji trener Partizana Srđan Blagojević. Igorova želja da dođe u Humsku nije bila sporna, ali kako se nalazi pod ugovorom sa Sent Ejtenom, klub se pitao o njegovoj sudbini. Francuski velikan ga je doveo leta 2024. za 3.000.000 evra, a Srbin je za dve godine odigrao 43 meča u svim takmičenjima i postigao pet golova uz dve asistencije.
Nekadašnji najbolji mladi igrač Mozzart Bet Superlige nije bio u planovima trenera Iana Katra, čak nije uvršten u tim za letnje pripreme. Bio je to signal ljudima iz taobra crno-belih da krenu u ofanzivu. Dugo su bili na vezi sa kolegama iz Francuske i pokušavali da što brže završe transfer kako bi se nekadašnji igrač Čukaričkog što pre priključio novim saigračima.
"Osećaj je fenomenalan. Od kada sam dobio ponudu nisam ni razmišljao o drugim opcijama. Sve sam uradio da bih došao u Partizan. Navijači od mene uvek mogu da očekuju 100% na terenu. Nadam se da ćemo zajedno napraviti dobar rezultat. Pozivam navijače da nastave da dolaze u velikom broju jer oni su nam veliki vetar u leđa i bez njih ništa ne možemo", rekao je Miladinović na predstavljanju za klupski sajt.
Još jedna dobra stvar za Partizan je što će imati dovoljno vremena da licencira Miladinovića za dvomeč protiv Hetafea u Ligi konferencije. Naravno, dugo nije igrao, trebaće mu vremena da ponovo pronađe formu, ali sa Igorom, crno-beli definitivno dobijaju još jednu dimenziju više u napadu. Igor će nositi dres sa brojem deset.