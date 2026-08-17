Džinovski potez Partizana: Potpisao Igor Miladinović

U jednom trenutku se činilo da bi transfer mogao da propadne, pošto je interesovanje za Miladinovića pokazao Akron koji vodi nekadašnji trener Partizana Srđan Blagojević. Igorova želja da dođe u Humsku nije bila sporna, ali kako se nalazi pod ugovorom sa Sent Ejtenom, klub se pitao o njegovoj sudbini. Francuski velikan ga je doveo leta 2024. za 3.000.000 evra, a Srbin je za dve godine odigrao 43 meča u svim takmičenjima i postigao pet golova uz dve asistencije.

Nekadašnji najbolji mladi igrač Mozzart Bet Superlige nije bio u planovima trenera Iana Katra, čak nije uvršten u tim za letnje pripreme. Bio je to signal ljudima iz taobra crno-belih da krenu u ofanzivu. Dugo su bili na vezi sa kolegama iz Francuske i pokušavali da što brže završe transfer kako bi se nekadašnji igrač Čukaričkog što pre priključio novim saigračima.

"Osećaj je fenomenalan. Od kada sam dobio ponudu nisam ni razmišljao o drugim opcijama. Sve sam uradio da bih došao u Partizan. Navijači od mene uvek mogu da očekuju 100% na terenu. Nadam se da ćemo zajedno napraviti dobar rezultat. Pozivam navijače da nastave da dolaze u velikom broju jer oni su nam veliki vetar u leđa i bez njih ništa ne možemo", rekao je Miladinović na predstavljanju za klupski sajt.

Još jedna dobra stvar za Partizan je što će imati dovoljno vremena da licencira Miladinovića za dvomeč protiv Hetafea u Ligi konferencije. Naravno, dugo nije igrao, trebaće mu vremena da ponovo pronađe formu, ali sa Igorom, crno-beli definitivno dobijaju još jednu dimenziju više u napadu. Igor će nositi dres sa brojem deset.