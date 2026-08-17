Želeo ga Partizan, ali će nastaviti karijeru u Italiji: Vanja Vlahović se dogovorio sa članom Serije B
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 19:45
Ostaje da Mantova smekša Atalantu, ali je posao blizu realizacije
Šuškalo se po kuloarima da bi Vanja Vlahović mogao da se vrati u Partizan ovog leta. Čak je generalni direktor Danko Lazović bio u kontaktu sa njim i raspitivao sa o eventualnoj mogućnosti da se Vanja vrati u sredinu u kojoj je ponikao. Na kraju se ništa konkretnije nije desilo i napadač rodom iz Vršca je ostao u Atalanti. Sad bi mogao da promeni sredinu, ali je ovaj posao blizu realizacije. Kako javlja Đanluka Di Marcio, momak rođen 2004. godine dogovorio je sve uslove oko prelaska u Mantovu.
Ostaje samo da se član Serije B dogovori sa Atalantom, a i tu pregovori idu u dobrom smeru. Ukoliko sve prođe kako treba, Vlahović će doći na pozajmicu. Inače, Srbin je ugovorom vezan za klub iz Bergama do leta 2028. godine. Prethodnu sezonu proveo je u Speciji za koju je na 23 utakmice postigao dva gola uz dve asistencije. Ključan čovek u ovom transferu je trener Mantove - Frančesko Modesto.
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On je Vanju vodio dok je bio šef stručnog štaba U23 tima Atalante. Vlahović se u tom periodu nadavao golova, na 55 mečeva je 28 puta bio strelac. Bio je najbolji strelac Serije C sa 19 golova u sezoni 2024/25. Takve partije su mu donele priliku da u nekim mečevima seniorskog tima u protokolu dok je trener bio Đanpjero Gasperini.
Na debiju u Seriji A protiv Koma uspeo je da iznudi penal i to samo 15 minuta pošto je ušao u igru. Kasnije je odigrao još samo dve utakmice pre nego što su u Bergamu počeli da ga seljakaju po pozajmicama. Prethodne sezone u Speciji je po dolasku imao minutažu, ali se ona vremenom sve više smanjivala dok Vlahović nije potpuno pao u drugi plan. Saradnja sa trenerom koji ga savršeno poznaje mogla bi da mu konačno donese ono što mu je neophodno - minute.