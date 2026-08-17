Želeo ga Partizan, ali će nastaviti karijeru u Italiji: Vanja Vlahović se dogovorio sa članom Serije B

Šuškalo se po kuloarima da bi Vanja Vlahović mogao da se vrati u Partizan ovog leta. Čak je generalni direktor Danko Lazović bio u kontaktu sa njim i raspitivao sa o eventualnoj mogućnosti da se Vanja vrati u sredinu u kojoj je ponikao. Na kraju se ništa konkretnije nije desilo i napadač rodom iz Vršca je ostao u Atalanti. Sad bi mogao da promeni sredinu, ali je ovaj posao blizu realizacije. Kako javlja Đanluka Di Marcio, momak rođen 2004. godine dogovorio je sve uslove oko prelaska u Mantovu.

Ostaje samo da se član Serije B dogovori sa Atalantom, a i tu pregovori idu u dobrom smeru. Ukoliko sve prođe kako treba, Vlahović će doći na pozajmicu. Inače, Srbin je ugovorom vezan za klub iz Bergama do leta 2028. godine. Prethodnu sezonu proveo je u Speciji za koju je na 23 utakmice postigao dva gola uz dve asistencije. Ključan čovek u ovom transferu je trener Mantove - Frančesko Modesto.