Mek se vratio i poručio šampionu: Stani u red, propalice!

Naravno, Mek nikome ne ostaje dužan, pa tako nije ni ovoga puta. „Stani u red, propalice! Mnogo ih je koji me traže. Ima taj pojas u lakoj kategoriji, svaka mu čast, ali ne zaboravimo da ga je Holovej složio na pod. Lice mu je ostalo dole, a zadnjica u vazduhu. Zato uopšte i ne razmišljam o njemu u ovom trenutku. Da li bih se vratio u laku kategoriju? I u to nisam baš siguran. Zato smanji nepoštovanje, propalice“ , poručio je Konor Mekgregor .

Kada se već davne 2013. godine prvi put susreo sa Holovejem, Irac je iza sebe imao samo jednu UFC borbu. Te večeri Konor je slavio jednoglasnom sudijskom odlukom i za taj trijumf zaradio 24.000 dolara, dok je borac sa Havaja kući otišao sa svega 14.000.

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U revanšu koji se čeka punih 13 godina, dok u džepovima ima stotine miliona dolara, jedino mu je bitno da dokaže svima da i dalje pripada samom vrhu.

„Moj nastup biće čista dominacija sile. Udarce sam spremio i taktiku već dugo planiram u glavi. Jedva čekam da uđem u kavez i sve to prikažem svetu“.

Nije se Konor borio već pet godina, u poslednja dva nastupa poražen je od Dastina Pojrijea, pa mu nije čudno zbog čega ga borilačka javnost potcenjuje pred ovaj meč. To što je otpisan pre vremena za njega predstavlja samo dodatnu motivaciju pred povratak u kavez.

„Nema ništa lepše nego kad ljudima dokažeš da nisu u pravu. Ljudi imaju mišljenje, neka od njih su i opravdana. Imao sam dugu pauzu, čudan način života... Svestan sam svega toga, ali borim se dalje i verujem u Boga... Sve što je u mraku izlazi na videlo“.