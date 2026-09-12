Noche UFC: Omaž naciji kojoj je borba u krvi

MEKSIČKA LJUBAV PREMA BORBI

Od Hulija Cezara Čaveza sve do Kanela Alvareza, Meksiko je proizveo brdo elitnih boksera, velikih šampiona koji su zacementirali reputaciju te države kao jedne od najboljih borilačkih zemalja na svetu. Za razliku od Brazila ili Rusije, koje su se od prvih dana odvojile kao neizbežne države na vrhu MMA piramide, Meksiku je trebalo malo više vremena da posveti pažnju svetu mešanih borilačkih veština. Međutim, Efrain Eskudero je 2008. godine postao prvi meksički UFC borac i tako otvorio oči celoj jednoj zemlji da je ovaj sport zapravo budućnost borilačkih sportova. Iste te godine, za UFC potpisuje Kejn Velaskez, budući šampion teške kategorije koji je, iako se borio pod američkom zastavom, uvek bio ponosan na svoje meksičko poreklo.

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Trebalo je malo vremena pa da se na samom vrhu UFC-a zavijori meksička trobojka, a prvi koji je došao do najvećeg stepena MMA sporta je Brendon Moreno 2021. godine. Moreno je tada savladao Brazilca Dejvesona Figereda i osvojio pojas muva lake kategorije, a dve godine kasnije pridružili su mu se Aleksa Graso i Jair Rodrigez koji su tada osvojili pojas ženske muva lake kategorije, odnosno privremeni pojas pero lake.

VELIKO MEKSIČKO TRŽIŠTE

Nije tajna da se zadnjih 30 godina meksička zajednica u SAD značajno povećala i time postala izuzetno bitna demografska kategorija za UFC, pogotovo kada se uzme u obzir ljubav koju Meksikanci imaju prema borilačkim sportovima. Zato nikoga nije iznenadilo kada je glavna MMA organizacija rešila da posveti posebnu pažnju meksičkim borcima. Nakon specifične “meksičke” verzije šampionskih pojaseva, zvaničnog UFC prenosa na španskom, dostignut je novi nivo kada je, u septembru 2023. godine, organizovan prvi “Noche UFC” događaj. Ideja je bila da se slavi dan meksičke nezavisnosti i da se tim povodom Meksikancima da prilika da se pokažu unutar UFC kaveza. Najveći takav događaj desio se 2024. kada je u “Sphere” Areni u Las Vegasu održan nezaboravni spektakl koji je, uz pomoć ogromnih ekrana širom dvorane, bio velika proslava meksičke kulture i borilačke istorije te zemlje.