Marko Nikolić „smenio“ kompletnu ligu!

Na sve to, valja dodati da je Pirej napustio Darko Kovačević, koji je obavljao funkciju sportskog direktora, a čitamo i da postoji blago ili ne baš tako blago nezadovoljstvo u Solunu kad je reč o načinu na koji Ivan Gazidis vodi tamošnje crno-bele.

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Zajednički imenitelj svim ovim akcijama jeste — Marko Nikolić. Otkako je došao u Grčku, ispostavilo se da je „smenio“ trenere među najvećim konkurentima, dok se istovremeno njemu veruje. To je sad već ozbiljna osnova na kojoj, zajedno sa sportskim direktorom Havijerom Ribaltom i gazdom Mariosom Iliopulosom može da gradi buduće uspehe kluba iz naselja Nova Filadelfija. Uostalom, Srbin je letos obnovio ugovor do 2029. godine i sve ukazuje da je centralna ličnost novog projekta Dvoglavog orla, započetog prošlog leta.

„Da je neko pre godinu dana — ili, ako više volite, u jesen prošle godine — rekao, napisao ili javno podržao ideju da će Marko Nikolić biti jedini trener među glavnim kandidatima koji će ostati na čelu stručnog štaba AEK-a, proglasili bi ga ludim! To bi bila najblaža reakcija, praćena omalovažavajućim komentarima. Naprotiv, i sasvim logično s obzirom na sliku koju je klub imao do oktobra, činilo se da je srpski trener glavni kandidat za odlazak, bar kada je reč o načinu na koji grčki vlasnici klubova obično funkcionišu. U slučaju kluba sa amblemom dvoglavog orla, Marios Iliopulos je pokazao da ne deluje po uobičajenim šablonima, te je u tom pogledu odstupio od očekivanog. Da budemo pošteni i iskreni, na pitanje koje se često postavljalo do kraja oktobra prošle godine — da li je status trenera AEK-a upitan — odgovor je uvek bio negativan. To je i sam vlasnik kluba, Marios Iliopulos, isticao u javnim i privatnim izjavama, pokazujući već u svojoj prvoj sezoni na čelu kluba da poseduje strpljenje koje i sam preporučuje i u koje veruje — pravu vrlinu! Plan je bio napravljen: sastao se sa Nikolićem u Beogradu, detaljno analizirao projekat i viziju, te izrazio uverenje da je upravo taj trener pravi izbor za posao. Sve to je kasnije, a posebno nakon uspeha, potvrdio i sam Iliopulos“, podseća novinar Jorgos Cakiris u članku tamošnje Gazete.

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Ono što je posebno impresivno kod žuto-crnih jeste podatak da su u prošlu sezonu ušli maltene iz hendikep pozicije, kao treći, možda čak i četvrti favorit za naslov, jer su samo nekoliko meseci ranije pretrpeli svih šest poraza u plej-ofu. Usput su imali kvalifikacije za Ligu konferencije i Ligu Evrope (Hapoel Beš Ševa, Aris Limasol, Anderleht), ambiciozne konkurente, veće trošadžije, skuplje timove. I sve ih je pobedio. Izgleda i uznemirio, jer postoji još jedan podatak koji otkriva koliko se fudbalsko tlo u Grčkoj uzdrmalo za vreme Nikolićevog boravka. Posle odlaska Mendilibara sa klupe Olimpijakosa, samo jedan trener je dugovečniji od Srbina u tamošnjoj Superligi, računajući period od početka prethodne sezone do danas, a da su u tom krugu i ekipe koje su napredovale iz Druge lige u elitu. U pitanju je Argentinac Sebastijan Leto, koji je od jula 2024. na klupi Kifisije. Svi ostali su promenili trenera.

Osim Olimpijakosa, Panatinaikosa i PAOK-a, trenere su promenili Aris, Panetolikos, Levadijakos, OFI, Volos, Kalamata, Iraklis, Asteras Tripolis, kao i Atromitos koji se odlučio za Dušana Kerkeza, nekadašnjeg šefa stručnog štaba Čukaričkog.

„Nikolić ne samo da je ostao i da je i dalje tu, beležeći sjajne rezultate sa AEK-om, već je prepoznat kao vrhunski stručnjak u zemlji i na terenu dokazuje da postoji plan koji se sprovodi — plan koji obezbeđuje kontinuitet napretka, doslednost u razvoju igre i, naravno, rezultate! Suprotno onome što su neki predviđali za budućnost srpskog trenera na klupi Unije, on je na kraju sve njih „pojeo” i, zahvaljujući uspesima svog tima, primorao ostale klubove u ligi da smene trenere. To je nešto što nije bilo lako predvideti. Možda su se takve stvari mogle očekivati u Panatinaikosu pre dolaska Rafe Beniteza, jer je to tamo bila uobičajena praksa, ali niko pre godinu dana — pa čak ni pre nekoliko meseci — nije mogao da pretpostavi šta će se desiti sa Olimpijakosom i PAOK-om, klubovima koje su predvodili tako uspešni treneri poput Mendilibara i Lučeskua... A to se dogodilo; poslednji u nizu bio je baskijski trener Olimpijakosa, nakon što su prethodno smenjeni Rafa Benitez (u Panatinaikosu) i Razvan Lučesku (u PAOK-u). Sada Marko Nikolić mirno može da peva „ipak sam još uvek tu”, a ako nastavi ovim tokom, verujem da će imati priliku, naravno, ako to bude želeo, da ostane na klupi sve do 2029. Zaključak je jedan i nepromenljiv: konkurencija je shvatila da se Nikolićev šampionski AEK ne može srušiti sa trona ukoliko se ne promeni gotovo sve u fudbalskom sektoru. Svi rivali su smenili trenere i doveli ili će uskoro dovesti desetine novih igrača kako bi izmenili i ojačali sastave... Odgovor na pitanje da li su postupili ispravno daće teren, rezultati, ali i vreme, jer se posao ne završava preko noći i ne postoje čarobnjaci. Stoga, ključna reč, koja predstavlja i vrlinu, ostaje: strpljenje... Onaj klub koji bude imao najviše strpljenja, taj će na kraju i postići željeni rezultat...“, dodaje Gazeta.

AEK je uveren da može opet do trona. Da odbrani naslov, što nije uspeo još od vremena Dušana Bajevića, kad je početkom 90-ih vezao tri pehara. I to nešto sugeriše.