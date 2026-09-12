Senzacija u Primeri: Blistao na Mundijalitu, luduje po Španiji, biće to veliki transfer jednog dana
Vreme čitanja: 7min | sub. 12.09.26. | 16:15
Jasir Zabiri preokrenuo meč u korist Rasinga protiv Alavesa (2:1)
Malo ko se tome nadao. Jedva da su i pažljivi hroničari zbivanja mogli da pretpostave ovako silovit start Rasinga, naročito njegove nove senzacije u liku Jasira Zabirija. Mladi Marokanac u uvodnom delu sezone gazduje terenima La Lige, o čemu svedoči i njegova partija na otvaranju subotnjeg programa petog kola, kad je pogocima režirao preokret nad Alavesom i doneo ekipi iz Santandera još tri boda — 2:1.
Zabiri se postarao da „poništi“ gol finskog štopera Vilea Koskija i nastavi tamo gde je stao prošli put kad je povratnik u elitu igrao u Kantabriji. Tada je autorizovao het-trik protiv Elćea za prvu pobedu u sezoni, a sa još dva precizna hica omogućio je ekipi trenera Hosea Alberta Lopeza makar privremeno proboj u gornji dom tabele, sačuvavši sebi drugo mesto na listi strelaca, zajedno sa Serhijom Kameljom iz Rajo Valjekana, uz napomenu da jedan gol više ima Rafinja iz Barselone.
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Ako se od Brazilca to očekivalo, ako je Kameljo starosedelac u Primeri, onda je Zabiri apsolutna senzacija. Momak je stigao iz Rena na pozajmicu i deluje da će biti sjajna „opklada“ ljudi iz Rasinga, koji su u njemu prepoznali potencijal demonstriran prošle godine tokom Mundijalita u Čileu. Tada je Jasir u dresu reprezentacije Maroka za uzrast do 20 godina blistao, postigao pet golova, bio jedan od najboljih strelaca takmičenja i sa afričkom selekcijom postao prvak sveta.
To mu je u februaru donelo transfer iz portugalskog Famalikaa u Ren vredan 10.000.000 evra. Proletos je u Ligi 1 odigrao samo 42 minuta, Francuzi su ga prosledili Špancima, a Zabiri je počeo da zabija, što samo sugeriše da bi jednog dana mogao da bude velika prodaja Rena. Protiv ekipe iz Vitorije reagovao je najpre snalažljivo na pas Injiga Visentea, koji je nastavio tamo gde je stao prošle godine u Drugoj ligi. Kad bi se gledala lista najboljih asistenata u prva dva ranga španskog fudbala u poslednjih pet sezona, ispalo bi da Rasingovo krilo ima više nameštenih golova od asova poput Antoana Grizmana, Vinisijusa Žuniora ili Rafinje.
Osim Zabirija (drugi gol postigao na pas Salinasa) i Injiga Visentea, Rasing se oslonio i na golmansku veštinu Đulena Agirazabale, koji je upisao čak sedam intervencija i postarao se da Rasing sačuva prednost za drugu pobedu u sezoni i ukupno sedam bodova sakupljenih na svom stadionu „El Sardinero”.
PRIMERA – 5. KOLO
Petak
Sevilja - Valensija 1:0 (0:0)
/Iglesijas 84/
Subota
Rasing Santander - Alaves 2:1 (1:1)
/Zabiri 38, 53 - Koski 18/
16.15: (2,20) Osasuna (3,30) Espanjol (3,40) MR
18.30: (1,38) Atletik Bilbao (4,70) Elče (8,50) MR
21.00: (1,12) Real Madrid (10,00) Rajo Valjekano (16,0) MR
Nedelja
14.00: (1,75) Selta (3,50) Malaga (5,00) MR
16.15: (15,0) Levante (8,00) Barselona (1,15) MR
18.30: (2,45) Hetafe Deportivo (2,80) La Korunja (3,50) MR
21.00: (2,90) Sosijedad (3,45) Atletiko Madrid (2,40) MR
Ponedeljak
21.00: (1,95) Viljareal (3,60) Betis (3,80) MR
***kvote su podložne promenama