Senzacija u Primeri: Blistao na Mundijalitu, luduje po Španiji, biće to veliki transfer jednog dana

Malo ko se tome nadao. Jedva da su i pažljivi hroničari zbivanja mogli da pretpostave ovako silovit start Rasinga, naročito njegove nove senzacije u liku Jasira Zabirija. Mladi Marokanac u uvodnom delu sezone gazduje terenima La Lige, o čemu svedoči i njegova partija na otvaranju subotnjeg programa petog kola, kad je pogocima režirao preokret nad Alavesom i doneo ekipi iz Santandera još tri boda — 2:1.

Zabiri se postarao da „poništi“ gol finskog štopera Vilea Koskija i nastavi tamo gde je stao prošli put kad je povratnik u elitu igrao u Kantabriji. Tada je autorizovao het-trik protiv Elćea za prvu pobedu u sezoni, a sa još dva precizna hica omogućio je ekipi trenera Hosea Alberta Lopeza makar privremeno proboj u gornji dom tabele, sačuvavši sebi drugo mesto na listi strelaca, zajedno sa Serhijom Kameljom iz Rajo Valjekana, uz napomenu da jedan gol više ima Rafinja iz Barselone.