Elitni fudbal se ne igra sa domaćim fudbalerima

Najjači utisak po tom pitanju ostavili su italijanski klubovi. Serija A u elitnom takmičenju ima četiri predstavnika, Inter, Romu, Napoli i pomenuti Komo, a ukupno su u startnim postavama imali tek sedam Italijana. Napoli trojicu, Roma i Inter po dvojicu. Trener Koma Sesk Fabregas se pak opredelio za postavu sa trojicom Španaca i nijednim domaćim igračem, tek je kasnije sa klupe uveo Mojzea Kena i Samuelea Ričija.

Nisu ni premijerligaški klubovi bili mnogo bolji. Mančester Siti je izašao sa dvojicom Engleza u startnoj postavi, a Liverpul, Mančester Junajted i Aston Vila sa po jednim. Prosek im je izvadio Arsenal sa petoricom domaćih fudbalera – Eberečijem Ezeom, Bakajom Sakom, Deklanom Rajsom, Benom Vajtom i Ezrijem Konsom. Kasnije je sa klupe ušao i Noni Madueke.

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S druge strane, španski klubovi su bili na vrhu te liste. Barselona i Real Betis su imali po šestoricu Španaca u startnoj postavi, Atletiko Madrid petoricu, a Viljareal trojicu. Prosek im je pokvario tradicionalno samo Real Madrid, koji je duel sa Interom (2:1) započeo samo sa Markom Kukureljom i Dinom Hojsenom u startnoj postavi od domaćih igrača.

Rekorderi su Norvežani. Bode/Glimt je imao 10 domaćih igrača u startnoj postavi, Viking devetoricu. Nije im to donelo pozitivne rezultate, prvak Norveške je izgubio glatko od Štutgarta sa 1:3, dok je Bode/Glimt dugo odolevao u Minhenu, ali je na kraju izgubio ubedljivo od Bajerna – 0:5. Na utakmici Štutgarta i Vikinga smo videli najviše domačih igrača u startnoj postavi, pošto su Švabe imale devetoricu nemačkih fudbalera od početka na terenu.

18.30: (2,10) Keln (3,50) Verder (3,40) - MR

Pomenimo i to da se azerbejdžanski prvak Sabah istakao na Old Trafordu protiv Mančester Junajteda (0:4) sa jednim zanimljivim podatkom. Svako od 11 startera je bio državljanin neke druge nacije, a tu je predstavnika imala i Srbija u Veljku Simiću.

Naravno, nećemo da ulazimo u analizu koji igrači su bili povređeni i da li su neki treneri mogli da izvedu neke druge postavke. Na ovom uzorku samo vidimo ono što smo generalno znali i ranijih godina, da je sve uobičajnija stvar da klubovi dovode strance i tako formiraju timove. Elitni fudbal više nema strpljenja za puštanje klupske dece da se razvijaju, živi se brzo i igrači preprodaju lako. A, utisak prosečnog navijača nažalost je postao sve manje bitan klupskim menadžmentima...

BROJ DOMAĆIH IGRAČA U STARTNOJ POSTAVI

Bode/Glimt (Norveška) – 10

Štutgart (Nemačka) – 9

Viking (Norveška) - 8

Barselona (Španija) – 6

Real Betis (Španija) - 6

Slavija Prag (Češka) – 6

Bajern (Nemačka) – 5

Atletiko Madrid (Španija) – 5

Arsenal (Engleska) – 5

Klub Briž (Belgija) - 5

Lans (Francuska) – 5

Porto (Portugalija) - 4

Galatasaraj (Turska) - 4

Fenerbahče (Turska) – 4

Šahtjor (Ukrajina) – 4

Fajenord (Holandija) – 4

Lil (Francuska) - 4

Borusija Dortmund (Nemačka) - 3

Napoli (Italija) – 3

Viljareal (Španija) - 3

PSV Ajndhoven (Holandija) – 3

Sporting Lisabon (Portugalija) – 3

LASK Linc (Austrija) - 3

Real Madrid (Španija) - 2

PSŽ (Francuska) – 2

Mančester Siti (Engleska) – 2

Inter Milan (Italija) - 2

RB Lajpcig (Nemačka) – 2

Roma (Italija) – 2

Slovan Bratislava (Slovančka) - 2

Mančester Junajted (Engleska) – 1

Liverpul (Engleska) – 1

Aston Vila (Engleska) - 1

AEK Atina (Grčka) - 1

Sabah (Azerbejdžan) - 1

Komo (Italija) – 0

LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Utorak

AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)

/Marin 21/

Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)

/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/

Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)

/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/

Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)

/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/

Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)

/Haland 47, 90+1/

Lil - Betis 2:3 (2:1)

/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/

Sreda

Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)

/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/

Štutgart – Viking 3:1 (3:1)

/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/

Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)

/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/

Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)

/Edegor 75/

PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)

/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/

Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)

/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/

Četvrtak

Bajern Minhen - Bode Glimt 5:0 (0:0)

/Musijala 47, Kejn 61, Dejvis 77, Olise 83, 90+2/

Komo - Lajpcig 4:1 (2:0)

/Baturina 15, Duvikas 38, Dijao 54, Perone 90+1 - Maksimović 58/

Mančester Junajted - Sabah 4:0 (3:0)

/Kunja 27, Fernandes 42, Šeško 45, Martinez 68/

Slavija Prag - Lans 2:3 (0:0)

/Šturm 51, 88 - Sima 73, Tovan 90+1, Agilar 90+3/

Fenerbahče - Roma 1:1 (0:1)

/Braun 48 - Kristante 39/

PSV - Šahtjor 1:1 (0:1)

/Dest 48 - Mendoza 45+1/