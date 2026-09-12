Elitni fudbal se ne igra sa domaćim fudbalerima
Vreme čitanja: 4min | sub. 12.09.26. | 16:06
Prvo kolo Lige šampiona pokazalo koliko je svetska globalizacija ostavila traga i na evropski fudbal
Često se od navijača može čuti kritika na račun srpskih fudbalera što se sve više oslanjaju na inostrane fudbalere. U Mozzart Bet Superligi Srbije trenutno su registrovana 143 stranca, računajući i igrače sa prostora bivše SFR Jugoslavije, što je 33 odsto ukupnog broja fudbalera. Međutim, srpski klubovi samo prate trend koji je još ranije uspostavljen u najjačim evropskim ligama. Zahvaljujući globalizaciji praktično više nije moguće igrati najjači kontinentalni fudbal samo sa domaćim fudbalerima.
Prethodnih dana odigrano je čitavo 1. kolo Lige šampiona. Na teren je izašlo 36 ekipa, a ukupno smo videli samo 131 domaćeg fudbalera. U proseku, timovi su izašli sa 3,64 domaća igrača po timu. Naravno, neki sa više, ali mnogi i samo sa po jednim ili u slučaju Koma nijednim.
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Najjači utisak po tom pitanju ostavili su italijanski klubovi. Serija A u elitnom takmičenju ima četiri predstavnika, Inter, Romu, Napoli i pomenuti Komo, a ukupno su u startnim postavama imali tek sedam Italijana. Napoli trojicu, Roma i Inter po dvojicu. Trener Koma Sesk Fabregas se pak opredelio za postavu sa trojicom Španaca i nijednim domaćim igračem, tek je kasnije sa klupe uveo Mojzea Kena i Samuelea Ričija.
Nisu ni premijerligaški klubovi bili mnogo bolji. Mančester Siti je izašao sa dvojicom Engleza u startnoj postavi, a Liverpul, Mančester Junajted i Aston Vila sa po jednim. Prosek im je izvadio Arsenal sa petoricom domaćih fudbalera – Eberečijem Ezeom, Bakajom Sakom, Deklanom Rajsom, Benom Vajtom i Ezrijem Konsom. Kasnije je sa klupe ušao i Noni Madueke.
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S druge strane, španski klubovi su bili na vrhu te liste. Barselona i Real Betis su imali po šestoricu Španaca u startnoj postavi, Atletiko Madrid petoricu, a Viljareal trojicu. Prosek im je pokvario tradicionalno samo Real Madrid, koji je duel sa Interom (2:1) započeo samo sa Markom Kukureljom i Dinom Hojsenom u startnoj postavi od domaćih igrača.
Rekorderi su Norvežani. Bode/Glimt je imao 10 domaćih igrača u startnoj postavi, Viking devetoricu. Nije im to donelo pozitivne rezultate, prvak Norveške je izgubio glatko od Štutgarta sa 1:3, dok je Bode/Glimt dugo odolevao u Minhenu, ali je na kraju izgubio ubedljivo od Bajerna – 0:5. Na utakmici Štutgarta i Vikinga smo videli najviše domačih igrača u startnoj postavi, pošto su Švabe imale devetoricu nemačkih fudbalera od početka na terenu.
18.30: (2,10) Keln (3,50) Verder (3,40) - MR
Pomenimo i to da se azerbejdžanski prvak Sabah istakao na Old Trafordu protiv Mančester Junajteda (0:4) sa jednim zanimljivim podatkom. Svako od 11 startera je bio državljanin neke druge nacije, a tu je predstavnika imala i Srbija u Veljku Simiću.
Naravno, nećemo da ulazimo u analizu koji igrači su bili povređeni i da li su neki treneri mogli da izvedu neke druge postavke. Na ovom uzorku samo vidimo ono što smo generalno znali i ranijih godina, da je sve uobičajnija stvar da klubovi dovode strance i tako formiraju timove. Elitni fudbal više nema strpljenja za puštanje klupske dece da se razvijaju, živi se brzo i igrači preprodaju lako. A, utisak prosečnog navijača nažalost je postao sve manje bitan klupskim menadžmentima...
BROJ DOMAĆIH IGRAČA U STARTNOJ POSTAVI
Bode/Glimt (Norveška) – 10
Štutgart (Nemačka) – 9
Viking (Norveška) - 8
Barselona (Španija) – 6
Real Betis (Španija) - 6
Slavija Prag (Češka) – 6
Bajern (Nemačka) – 5
Atletiko Madrid (Španija) – 5
Arsenal (Engleska) – 5
Klub Briž (Belgija) - 5
Lans (Francuska) – 5
Porto (Portugalija) - 4
Galatasaraj (Turska) - 4
Fenerbahče (Turska) – 4
Šahtjor (Ukrajina) – 4
Fajenord (Holandija) – 4
Lil (Francuska) - 4
Borusija Dortmund (Nemačka) - 3
Napoli (Italija) – 3
Viljareal (Španija) - 3
PSV Ajndhoven (Holandija) – 3
Sporting Lisabon (Portugalija) – 3
LASK Linc (Austrija) - 3
Real Madrid (Španija) - 2
PSŽ (Francuska) – 2
Mančester Siti (Engleska) – 2
Inter Milan (Italija) - 2
RB Lajpcig (Nemačka) – 2
Roma (Italija) – 2
Slovan Bratislava (Slovančka) - 2
Mančester Junajted (Engleska) – 1
Liverpul (Engleska) – 1
Aston Vila (Engleska) - 1
AEK Atina (Grčka) - 1
Sabah (Azerbejdžan) - 1
Komo (Italija) – 0
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/
Štutgart – Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/
Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)
/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/
Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)
/Edegor 75/
PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/
Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)
/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/
Četvrtak
Bajern Minhen - Bode Glimt 5:0 (0:0)
/Musijala 47, Kejn 61, Dejvis 77, Olise 83, 90+2/
Komo - Lajpcig 4:1 (2:0)
/Baturina 15, Duvikas 38, Dijao 54, Perone 90+1 - Maksimović 58/
Mančester Junajted - Sabah 4:0 (3:0)
/Kunja 27, Fernandes 42, Šeško 45, Martinez 68/
Slavija Prag - Lans 2:3 (0:0)
/Šturm 51, 88 - Sima 73, Tovan 90+1, Agilar 90+3/
Fenerbahče - Roma 1:1 (0:1)
/Braun 48 - Kristante 39/
PSV - Šahtjor 1:1 (0:1)
/Dest 48 - Mendoza 45+1/