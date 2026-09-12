Zovu Segunda Kastilja da postane šef Rondonu i Kenediju
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 14:26
Ukoliko meksička Pačuka smeni trenera Bendžamina Moru, Ekvadorac će biti pozvan na sastanak
Uprkos tome što je Pačuka vezala dva trijumfa u šampionatu Meksika, moguće je da uskoro promeni šefa stručnog štaba. Kako pišu meksički mediji Bendžaminu Mori se trese klupa. Njegovom otkazu se potajno nada nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Segundo Alehandro Kastiljo, koji se pominje kao jedan od dvojice kandidata da ga zamene.
Pačuka je prošle sezone igrala polufinale plej-ofa u Klausuri, ima prilično dobar tim predvođen 36-godišnjim Salomonom Rondonom i nekadašnjim fudbalerom Čelsija Kenedijem, ali rezultati na startu prvenstva nisu bili dobri. U prvih šest kola Pačuka je imala jednu pobedu, dva remija i čak tri poraza, a učinak je popravila tek u poslednjih nedelju dana pobedama nad Huarezom (2:0) i Atlanteom (3:0), dva tima koji spadaju među najslabijima u ligi. Da je samo jednom na ta dva meča tim sa Hidalga kiksnuo Mora bi već dobio otkaz.
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Jer, pre toga tokom leta se Pačuka nije proslavila ni u KONKAKAF Liga kupu, eliminisana je već u grupnoj fazi, tako da je meksički strateg pod ozbiljnim kritikama. Ekipa igra previše loše, pa su čelnici navodno već počeli da pregovaraju sa kandidatima za klupu.
05.15: (2,75) Kruz Azul (3,30) Klub Amerika (2,40)
Dvojica su se izdvojili, Visente Sančez, koji je prošle godine osvojio Kup šampiona Severne Amerike sa Kruz Azulom, a trenutno je nezaposlen, te 44-godišnji Kastiljo.
Ekvadorac koji je dres Zvezde nosio od 2006. do 2008. godine je zasad imao samo jedan trenerski angažman, u Barseloni iz Gvajakila tokom sezone 2024/2025. U međuvremenu ga je zvalo nekoliko osrednjih ekvadorskih klubova, ali on ne žuri sa izborom kluba, već strpljivo čeka pravi poziv.
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MEKSIKO 1 – 8. KOLO
Subota
Nekaksa – Puebla 0:1 (0:0)
/Tomas 90+3/
Atlante – Pačuka 0:3 (0:3)
/Rondon 13, Kenedi 20, Idrisi 38/
Tihuana – Keretaro 0:1 (0:1)
/Koronel 30/
Nedelja
01.05: (1,48) Toluka (4,20) Atlas (6,00)
03.10: (2,15) Monterej (3,40) Tigres (3,10)
05.15: (2,75) Kruz Azul (3,30) Klub Amerika (2,40)
Ponedeljak
03.00: (1,95) Santos Laguna (3,45) Huarez (3,60)
03.07: (1,50) Gvadalahara Čivas (4,00) Pumas (6,00)
Utorak
03.00: (1,95) Klub Leon (3,45) San Luis (3,60)
***Kvote su podložne promenama