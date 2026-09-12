Zovu Segunda Kastilja da postane šef Rondonu i Kenediju

Uprkos tome što je Pačuka vezala dva trijumfa u šampionatu Meksika, moguće je da uskoro promeni šefa stručnog štaba. Kako pišu meksički mediji Bendžaminu Mori se trese klupa. Njegovom otkazu se potajno nada nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Segundo Alehandro Kastiljo, koji se pominje kao jedan od dvojice kandidata da ga zamene.

Pačuka je prošle sezone igrala polufinale plej-ofa u Klausuri, ima prilično dobar tim predvođen 36-godišnjim Salomonom Rondonom i nekadašnjim fudbalerom Čelsija Kenedijem, ali rezultati na startu prvenstva nisu bili dobri. U prvih šest kola Pačuka je imala jednu pobedu, dva remija i čak tri poraza, a učinak je popravila tek u poslednjih nedelju dana pobedama nad Huarezom (2:0) i Atlanteom (3:0), dva tima koji spadaju među najslabijima u ligi. Da je samo jednom na ta dva meča tim sa Hidalga kiksnuo Mora bi već dobio otkaz.