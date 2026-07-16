Orlići spremni da zasijaju u Beogradu i obraduju rukometnu javnost
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 08:38
Za manje od dve nedelje srpski glavni grad domaćin Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina
Pred muškom kadetskom reprezentacijom Srbije je Evropsko prvenstvo koje počinje 29. jula u Beogradu, a mladi srpski rukometaši ne kriju ogromno uzbuđenje i motivisanost pred izlazak na domaći parket.
Posle priprema na Palama i u Loznici, Orlići već neko vreme vredno rade i treniraju u Kovilovu za ovaj šampionat. Levo krilo Partizana Vukašin Babić je istaklo da jedva čekaju da prvenstvo počne i da zaigraju pred domaćom publikom.
"Svi smo veoma uzbuđeni, raste ta zdrava tenzija, jedva čekamo da samo krene prvenstvo, da izađemo na parket, da osetimo huk tribina naše publike. Dosta nam znači što igramo kod kuće, znamo da su naše majke, očevi, braća i sestre na tribinama, kao i prijatelji i da će nam dati maksimalnu podršku. Prvi meč je protiv Turske koju smo pobedili na Mediteranskim igrama, ali to sad ništa ne znači, mi moramo da na tom prvom meču pokažemo što veću snagu i da ostvarimo trijumf", izjavio je Babić.
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Evropsko prvenstvo će biti prvo veliko takmičenje za ovu generaciju, a pivot Aleksandar Stojković ne krije da su ga sa nestrpljenjem čekali.
"Mi ovo prvenstvo čekamo otkad je ova generacija počela da se okuplja, još od pionira. Pripreme teku vrlo dobro, selektor Raul je došao da nam pomogne oko taktike i odbrane. Mi sve vreme vredno radimo, slušamo šta nam treneri kažu. To što igramo u Beogradu, pred našim navijačima i porodicom će nam sigurno doneti neku prednost i dodatni vetar u leđa. Najbitnije je da prvu utakmicu pobedimo, o druge dve ne razmišljamo".
Srbija se nalazi u grupi sa Turskom, Nemačkom i Italijom, a prvi meč će odigrati 29. jula protiv vršnjaka iz Turske. Kapiten reprezentacije Uroš Perić otkrio je da u timu vlada pozitivna atmosfera.
"Uzbuđenje i te kako raste, već smo drugu nedelju u Kovilovu na pripremama, sad je došao i selektor Raul da nam pomogne oko taktike. Naš kondicioni trener Miloš nam je takođe dosta pomogao, kako bismo fizički bili što spremniji. Velika nam je čast što imamo priliku da radimo sa Raulom, on je veoma iskusan i dobar trener i mislim da će nam mnogo pomoći da se što bolje spremimo za Evropsko prvenstvo. Atmosfera je sjajna, mi se svi družimo i slažemo što je najvažnije i jedva čekamo da počne. Mnogo nam znači što igramo kod nas i to će nam dati vetar u leđa da svaku utakmicu odigramo što bolje", istaklo je desno krilo pančevačkog Dinama.