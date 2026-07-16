Orlići spremni da zasijaju u Beogradu i obraduju rukometnu javnost

Pred muškom kadetskom reprezentacijom Srbije je Evropsko prvenstvo koje počinje 29. jula u Beogradu, a mladi srpski rukometaši ne kriju ogromno uzbuđenje i motivisanost pred izlazak na domaći parket.

Posle priprema na Palama i u Loznici, Orlići već neko vreme vredno rade i treniraju u Kovilovu za ovaj šampionat. Levo krilo Partizana Vukašin Babić je istaklo da jedva čekaju da prvenstvo počne i da zaigraju pred domaćom publikom.

"Svi smo veoma uzbuđeni, raste ta zdrava tenzija, jedva čekamo da samo krene prvenstvo, da izađemo na parket, da osetimo huk tribina naše publike. Dosta nam znači što igramo kod kuće, znamo da su naše majke, očevi, braća i sestre na tribinama, kao i prijatelji i da će nam dati maksimalnu podršku. Prvi meč je protiv Turske koju smo pobedili na Mediteranskim igrama, ali to sad ništa ne znači, mi moramo da na tom prvom meču pokažemo što veću snagu i da ostvarimo trijumf", izjavio je Babić.