Raketa ponovo leti, Todorović ugašen u prvoj rundi
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 21:15
Aleksandar Rakić pobedio je Marčina Tiburu sudijskom odlukom i prekinuo niz od četiri uzastopna poraza
Veliki povratak Aleksandra Rakića! Najbolji srpski UFC borac savladao je Poljaka, Marčina Tiburu, jednoglasnom odlukom i tako se vratio na pravi put nakon 5 godina, kada je poslednji put trijumfovao u ovoj organizaciji.
Ovo je ujedno bio i debitantski nastup našeg borca u teškoj kategoriji, u borbi u kojoj je od samog pocetka uspostavio svoj ritam i držao ga do kraja.
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Već smo u prvoj rundi videli kako će teći ova borba - Srbin je krenuo u ofanzivu od prve sekunde, napadao svim mogućim oružjem koje poseduje. Pokušao je Tibura da pruži bilo kakav otpor, ali je već nakon prve runde delovao premoreno.
Druga runda pružila nam je gotovo istu sliku, Raketa je držao distancu direktima, a u par navrata je svojim prepoznatljivim udarcem nogom podsetio na fenomenalan nokaut protiv Džimija Manuve od pre sedam godina. Treća runda bila je samo potvrda Rakićeve nadmoći u ovoj borbi, pa je bez većih problema priveo ovu borbu kraju.
Bila je ovo velika pobeda za našeg borca, jer se nakon 5 godina pauze i 4 uzastopna poraza konačno vratio na pravi put i pokazao teškoj kategoriji da i te kako ima šta da ponudi.
S druge strane, u borbi koja je prethodila ovom susretu, Duško Todorović je u prvoj rundi izgubio od Švajcarca Roberta Valentina giljotinom i tako zabeležio svoj sedmi poraz u okviru ove organizacije. I u najavi ove borbe Valentin je najavio da će u parteru pokušati da savlada Todorovića, što je na kraju i uradio. Već na samom startu je borba prešla na parter, Švajcarac je držao kontrolu, a Duško na kraju nije uspeo da izdrži ovaj pritisak, pa je sama borba završena prekidom.