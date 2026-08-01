Raketa ponovo leti, Todorović ugašen u prvoj rundi

Veliki povratak Aleksandra Rakića! Najbolji srpski UFC borac savladao je Poljaka, Marčina Tiburu, jednoglasnom odlukom i tako se vratio na pravi put nakon 5 godina, kada je poslednji put trijumfovao u ovoj organizaciji.

Ovo je ujedno bio i debitantski nastup našeg borca u teškoj kategoriji, u borbi u kojoj je od samog pocetka uspostavio svoj ritam i držao ga do kraja.