Čudni su putevi života... Čelsi se do juče ježio na veterane, a sad potpisao 36-godišnjeg Velbeka

Međutim, dokaz da u fudbalu ne postoje večna pravila leži upravo u ovoj saradnji. Alonso je prepoznao da je mladoj, ali često nekonstantnoj i neiskusnoj ekipi potreban igrač sa težinom, neko ko ne mora da uči kako se igra pod pritiskom i ko iza sebe ima stotine premijerligaških okršaja u dresovima Mančester junajteda, Arsenala i Brajtona.

Čudni su putevi života, naročito kada se ukrste sa pragmatizmom Ćabija Alonsa . Poslednji put kada su Plavci platili obeštećenje za igrača starijeg od 26 godina bilo je još pre četiri leta, dok više od dve godine nijedan fudbaler sa preko 30 godina nije kročio na teren u njihovom dresu.

Velbek na Stamford bridž ne stiže kao prosta popuna ili marketinški trik, stiže na osnovu suvih i neumoljivih brojki. Iza njega stoji veoma dobra sezona u Brajtonu u kojoj je na 37 utakmica postigao 13 prvenstvenih golova, dok su u čitavoj ligi samo trojica engleskih napadača bila efikasnija od njega.

Ono što ga je preporučilo Alonsu nije samo realizacija visokog procenta velikih šansi, već njegova taktička disciplina i nenormalan radni etos. Prosek od 32 presinga u završnoj trećini po meču pokazuje da Velbek i dalje trči sa intenzitetom mlađih kolega, dok istovremeno pruža izuzetnu igru leđima i povezivanje napadačkih linija, kvalitet koji trenutno nedostaje mlađim opcijama u timu poput Žoaa Pedra, (odlazećeg) Lijama Delapa i Nikolasa Džeksona.

Dani Velbek je u svojoj bogatoj karijeri prošao kroz sve, od titula i teških povreda, do uloga spasioca i taktičkog dželata iz senke. Dolazak u zapadni London u 36. godini deluje kao neobična kruna jedne izuzetno poštene karijere. Za navijače Čelsija ovo je šokantan podsetnik da algoritam i mlade zvezde ne mogu uvek sami da iznesu sezonu. Ponekad vam je u svlačionici jednostavno potreban fudbalski lisac koji tačno zna kako se pobeđuje.