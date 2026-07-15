Velika UFC polemika: Gde je granica između dozvoljenog i ilegalnog udarca i kako protiv sudija?

Kada su se slegli utisci, zvezda UFC-a javno je putem Instagrama prozvao sudiju i protivnika.

„Bio je to srećan udarac i on (Siril Gan) je to iskoristio. To je bila prilika života za njega. Ovaj lik ima dugu istoriju prljavih udaraca, udaraca u potiljak... Skrenuo sam pažnju sudiji pre meča i zamolio ga da pripazi na to. Ako pogledate snimak videćete veliki broj laktova u potiljak. Jednostavno on (Herb Din) nije trebalo da sudi borbu. Tip poput njega treba da bude kažnjen“ , rekao je Pereira.

Na njegovu stranu stao je nekadašnji UFC šampion Dominik Kruz.

„Kako to da nemamo doktora koji objašnjava kako je Pereira dobio udarac u potiljak? A, imamo kada treba da se objasni kako je Herb Din bio u pravu. To je ono što mene nervira. Nas borce uvek zakinu i niko nas ne brani u ovakvim situacijama, a svi brane komisiju. Saosećam se sa tobom Aleks, dobro došao u klub“.

Kratko je na društvenim mrežama pokušao i Din da se opravda, objašnjavajući kontroverzno pravilo, navodeći kako Ganovi udarci nisu išli u ilegalni deo glave. Pereira je na to samo objavio sliku hematoma koji je zaradio u borbi gde se jasno vidi gde je Gan „pogađao“.