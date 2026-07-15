Velika UFC polemika: Gde je granica između dozvoljenog i ilegalnog udarca i kako protiv sudija?
Vreme čitanja: 3min | sre. 15.07.26. | 12:59
“Tužno je što čak ni UFC nema kontrolu nad ovim i zbog toga se naš sport i dalje blati“, kaže Aleks Pereira
UFC događaj ispred Bele kuće ispunio je sva očekivanja borilačke javnosti. Odlične borbe koje su završene prekidom i kao šlag na torti sjajan performans otpisanog Džastina Gejdžija, koji je brutalno pretukao Iliju Topuriju i preoteo mu pojas, upotpunile su već sam po sebi veliki spektakl u Vašingtonu.
Sve dobro što se desilo prikrilo je još jednu od sudijskih grešaka, koje su u UFC-u sve učestalije. Aleks Pereira, uveren da je njegov poraz usledio kao posledica ilegalnih udaraca, nije želeo da takva sudijska greška prođe neopaženo. Brazilac je te večeri protiv Sirila Gana pobedom mogao da postane jedini borac u istoriji organizacije koji je bio šampion u tri težinske kategorije. Ali dok je Pereira bio na zemlji, njegov protivnik zadao mu je veliki broj ilegalnih udaraca u potiljak, a sudija Herb Din odreagovao je tako što je borbu prekinuo i pojas uručio Ganu.
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Kada su se slegli utisci, zvezda UFC-a javno je putem Instagrama prozvao sudiju i protivnika.
„Bio je to srećan udarac i on (Siril Gan) je to iskoristio. To je bila prilika života za njega. Ovaj lik ima dugu istoriju prljavih udaraca, udaraca u potiljak... Skrenuo sam pažnju sudiji pre meča i zamolio ga da pripazi na to. Ako pogledate snimak videćete veliki broj laktova u potiljak. Jednostavno on (Herb Din) nije trebalo da sudi borbu. Tip poput njega treba da bude kažnjen“ , rekao je Pereira.
Na njegovu stranu stao je nekadašnji UFC šampion Dominik Kruz.
„Kako to da nemamo doktora koji objašnjava kako je Pereira dobio udarac u potiljak? A, imamo kada treba da se objasni kako je Herb Din bio u pravu. To je ono što mene nervira. Nas borce uvek zakinu i niko nas ne brani u ovakvim situacijama, a svi brane komisiju. Saosećam se sa tobom Aleks, dobro došao u klub“.
Kratko je na društvenim mrežama pokušao i Din da se opravda, objašnjavajući kontroverzno pravilo, navodeći kako Ganovi udarci nisu išli u ilegalni deo glave. Pereira je na to samo objavio sliku hematoma koji je zaradio u borbi gde se jasno vidi gde je Gan „pogađao“.
Strasti se nisu smirile ni na UFC-ovom događaju u Azerbejdžanu. Din je sudio meč Mišela Pereire i Šare Magomedova. Kao pokušaj da se spase od Brazilca, Magomedov ga je konstantno vukao za kosu. Čudno je da tada nije oduzet bod Rusu, što bi možda njegovog protivnika spaslo poraza.
Na kraju ne samo da je Magomedov uspeo da pobedi, nego je njegov protivnik uz sve to danas dobio otkaz u organizaciji. Mišelov prezimenjak Aleks, nastavio je nezadovoljan da rešeta po sudijskoj komisiji.
„Mogli su da mu daju otkaz i ranije, možda bi to bilo prihvatljivo, ali platiti ovoliko visoku cenu zbog sudijske greške je nemoguće prihvatiti... Tužno je što čak ni UFC nema kontrolu nad ovim i zbog toga se naš sport i dalje blati“.
Najveći apsurd leži u činjenici da je UFC u ovim situacijama nemoćan budući da sudije određuje nezavisna državna atletska komisija, a ne sama organizacija. Stoga UFC nije u mogućnosti da sudije kazni za greške.