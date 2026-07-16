Vojvodina zadržala hrvatskog internacionalca
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 08:27
Desno krilo Fran Mileta i naredne sezone u taboru srpskog vicešampiona
Istekao mu je ugovor, ali Fran Mileta ne mrda iz Novog Sada. Kao što smo najavili prošlog meseca, hrvatski internacionalac je jedan od retkih rukometaša iz prošlogodišnjeg sastava koji će dobiti produženje ugovora sa srpskim vicešampionom.
Mileta je dobio mnogo veću šansu u drugom delu sezone, posle odlaska reprezentativca Srbije Vukašina Vorkapića u Vardar. U narednoj sezoni činiće tandem na desnom krilu sa Lukom Lazićem, koji je zimus stigao na Slanu baru iz Kikinde, a pre toga je branio boje Partizana i Rudara iz Kostolca. Hrvatsko desno krilo se afirmisalo u Nekseu iz Našica, a u leto 2024. godine je stiglo u Novi Sad iz nemačke druge lige.
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Početkom nedelje, Vojvodina je saopštila da će u njenim redovima ostati i nekadašnji juniorski reprezentativac Srbije, pivotmen Branko Predović.
16.00: (2,00) Grčka (8,00) Srbija (2,10)
Vojvodinu očekuje naredne godine igranje u novoformiranoj Regionalnoj ligi, kao i u EHF kupu. Zbog finansijske situacije koja je i dalje na "klimavim nogama", uprava crveno-belih je odlučila da odustane od Lige Evrope i spusti se stepenicu niže, u najslabije međunarodno takmičenje koje je osvojila u maju 2023. godine.
Novosađani su ove sezone ostali bez velikog broja igrača – otišli su Mladen Krsančić (Loznica), Matija Nikolić (Olimpijakos), Andrija Stankov (Nekse), Miljan Pušica, Miljan Vukovljak, Milan Jovanović, Bojan Rađenović, beloruski golman Vjačeslav Soldatenko i Japanac Jugo Enomoto (Đer). Od prošlosezonskog tima ostaju Milan Milić, kapiten Marko Srdanović, golmani Luka Arsenić i Kosta Dizdar, Vojin Čabrilo, pomenuta desna krila Mileta i Lazić, a u tim se posle devet meseci pauze zbog operacije ramena vraća supertalentovani levi bek Đorđe Draško.
Za sada je kao novajlija predstavljen samo pivotmen Luka Panić iz Kikinde. Dogovorena je saradnja sa levim bekom, Slovencem Nikom Ćirovićem iz Metaloplastike, srednjim/levim bekom Danilom Radovićem, dok je na meti i levi bek Spačve iz Vinkovaca Marko Vignjević.
Na klupu Novosađana, umesto Vladana Matića koji je preuzeo brigu o Akademiji PIK Segeda, sešće doskorašnji pomoćnik Milutin Lučić.