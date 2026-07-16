Vojvodina zadržala hrvatskog internacionalca

Istekao mu je ugovor, ali Fran Mileta ne mrda iz Novog Sada. Kao što smo najavili prošlog meseca, hrvatski internacionalac je jedan od retkih rukometaša iz prošlogodišnjeg sastava koji će dobiti produženje ugovora sa srpskim vicešampionom.

Mileta je dobio mnogo veću šansu u drugom delu sezone, posle odlaska reprezentativca Srbije Vukašina Vorkapića u Vardar. U narednoj sezoni činiće tandem na desnom krilu sa Lukom Lazićem, koji je zimus stigao na Slanu baru iz Kikinde, a pre toga je branio boje Partizana i Rudara iz Kostolca. Hrvatsko desno krilo se afirmisalo u Nekseu iz Našica, a u leto 2024. godine je stiglo u Novi Sad iz nemačke druge lige.