Vreme odgovornosti i kraj generacije koja bi ipak mogla da iznedri tri A reprezentativca

Opravdanje za krah može da bude odsustvo trojice najboljih igrača ove generacije - Đorđa Draška (Vojvodina), Ognjena Cenića i Andrije Stankova (obojica će igrati u hrvatskom Nekseu naredne sezone). Nisu se očekivala čuda od Orlića, ali posle pobede nad Farskim Ostrvima na premijeri (32:31), širom su bila odškrinuta vrata druge faze gde bismo odmerili snage s rukometnim silama, Nemačkom i Francuskom i borili se za četvrtfinale.

Ovako, težak je ovo udarac za srpski rukomet koji daje znake života u poslednje vreme. Plasman seniora na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2027, eliminacija Mađara posle drame u Vespremu, Partizan u Ligi šampiona posle 13 godina, zapljusnuli su nas talasom optimizma.

Ova generacija je “pretila” da bude i bolja od one najbolje u poslednjih petnaestak godina, 2002. i mlađih, koja je pod komandom Đorđa Teodorovića bila treća na Evropskom prvenstvu u Portugaliji 2022. i četvrta na svetu godinu dana kasnije u Berlinu. Iz te generacije već imamo nosioce reprezentacije Srbije, Stefana Dodića i Miloša Kosa, a povremeni reprezentativci su i Marko Tasić, Nikola Zečević, Luka Rogan, Mateja Dodić i Luka Krivokapić.

Rezultatski je ova generacija dobro krenula – šestim mestom na Evropskom prvenstvu u kategoriji kadeta pre dve godine, kada je bombarder Vojvodine Đorđe Draško bio proglašen za najboljeg levog beka šampionata. Od njega, Cenića i Stankova očekuje se da budu budući reprezentativci i kod Raula Gonzalesa. Lucidni Leskovčanin Cenić bio je u sastavu u dvomeču protiv Mađarske u maju, osetio je igranje u seniorskoj reprezentaciji.

Jedan loš dan i neshvatljiv poraz od Turaka (29:30) u subotu ugasili su čitavu generaciju koja je završila svoj status u mlađim kategorijama. Osim ove trojice, prethodne dve godine perjanica tima bio je desni bek Partizana Uroš Stanković. Nije dobio šansu u Partizanu pored Nikole Crnoglavca i Rusa Sergeja Ivanova, a prošle sezone bio je ključni igrač beogradskih Lavova koji su prvi put u istoriji izborili ARKUS ligu. E sad, pitanje je kako neko može da napreduje ako igra drugu ligu?! Ostali reprezentativci nisu dobijali veliku priliku u svojim klubovima.

Ono što se ispostavilo kao velika greška i propust Rukometnog saveza Srbije jeste česta promena selektora. Ova generacija startovala je sa Darkom Trivkovićem 2024. godine kada je osvojeno šesto mesto u Evropi. Posle promena na Tošinom bunaru kormilo je predato u ruke Zoranu Todiću, treneru beogradskih Lavova. Malo je falilo proteklog leta za četvrtfinale Svetskog prvenstva, ali je napravljen korak unazad sa najjačim sastavom, sa Cenićem i Stankovićem, kao i rovitim Draškom koji je upravo tada pogoršao povredu ramena zbog kojeg je morao na operaciju prethodne jeseni i propustio je čitavu sezonu.

Todić je podneo ostavku, a Čutura je kao profesionalac u RSS-u (pre toga je radio kao selektor najboljeg tima u vakumu posle smene Borisa Rojevića i dolaska Raula Gonzalesa, kada je sa Orlovima izborio plasman na Evropsko prvenstvo u Herningu) preuzeo generaciju 2006. i nije se proslavio.

Kontinuitet i sistem su te čarobne reči koje su falile. Kao što je, recimo, kod devojaka Zoran Barbulović imao četiri godine da radi s generacijom 2006. i mlađim, te ih doveo dva puta do šestog mesta na svetu, predvodeći ih i u kadetskoj i u juniorskoj uzrastu, kod Orlića to nije bio slučaj.

Sledi vreme odgovornosti i izvesno novo rešenje na klupi juniorske reprezentacije Srbije, kao i pouka čelnicima na Tošinom bunaru da česte promene selektora ne donosi dobro klincima.