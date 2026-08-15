LUDI TIKET, subota, 438.150 dinara: Zaječarsko umetničko delo

Ako se za neki pogođeni tiket može reći da je umetničko delo, ovaj odigran u Zaječaru je pravi primer toga. Naš igrač iz pomenutog grada očigledno je ili imao neku posebnu ideju ili neku viziju kada mu je palo na pamet da sve ovo spoji na jednom tiketu.

Pet parova i to kakvih pogodaka, sa kakvim igrama. Dve duple pobede su uhvaćene na domaćine u trećoj ligi Austrije i Liga kupu za igrače do 21 godine u Engleskoj, dok je sve lepo podebljano uhvaćenim parovima iz Nemačke treće i iz Austrije.

Ono što je šlag na tortu i što je ustvari pojačalo dobitak za devet puta je pogođen tačan rezultat.

Stvarno treba biti maher da se na sve ovo stavi tačan rezultat na meču Rozenborg – Viking i da se kao od šale pogodi.

Treba biti majstor.