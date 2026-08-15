LUDI TIKET, subota, 438.150 dinara: Zaječarsko umetničko delo
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Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 09:03
Duple pobede, tačan rezultat... Prava majstorija
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Tiket: DOBITAN
Broj Tiketa: 1241-6160728-2467
Vreme: 14.08.26 15:26:19
početak
broj
Protivnici
rezultat
tip
kvota
sistem
pet. 17:00
3105
Wurzburger
Wehen
4:0 (2:0)
kmb
1-1&2-6
1-1&2-6
4.9
Fix
pet. 17:00
5601
Rosenborg
Viking
2:1 (1:0)
tr
2:1
2:1
9
Fix
pet. 17:20
8752
Austria Kl.
Wolfsberger II
5:0 (2:0)
dp
1-1
1-1
5.6
Fix
pet. 17:30
3301
LASK
Ried
4:1 (3:1)
kmb
1-1&2-6
1-1&2-6
2.6
Fix
pet. 18:15
11551
Leicester M21
Plymouth M21
3:1 (2:1)
dp
1-1
1-1
2.65
Fix
Uplata: 250,00 RSD
Ukupni koeficijent: 1701.55
Dobitak: 438.150,26 RSD
Ako se za neki pogođeni tiket može reći da je umetničko delo, ovaj odigran u Zaječaru je pravi primer toga. Naš igrač iz pomenutog grada očigledno je ili imao neku posebnu ideju ili neku viziju kada mu je palo na pamet da sve ovo spoji na jednom tiketu.
Pet parova i to kakvih pogodaka, sa kakvim igrama. Dve duple pobede su uhvaćene na domaćine u trećoj ligi Austrije i Liga kupu za igrače do 21 godine u Engleskoj, dok je sve lepo podebljano uhvaćenim parovima iz Nemačke treće i iz Austrije.
Ono što je šlag na tortu i što je ustvari pojačalo dobitak za devet puta je pogođen tačan rezultat.
Stvarno treba biti maher da se na sve ovo stavi tačan rezultat na meču Rozenborg – Viking i da se kao od šale pogodi.
Treba biti majstor.
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