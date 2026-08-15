Kada kažemo fudbal – mislimo Španija: Sve na jednom mestu o Primeri

Bomba letnjeg prelaznog roka je povratak Rodrija u Španiju, i to ne u Real kao što su svi mislili, nego upravo u Barselonu. Još uvek se pregovara o ceni, ali se njegov dolazak smatra izvesnim. Odlaze veterani kao Arauho , Ter Štegen i Levandovski , a Frenki de Jong je povređen, pa je smena generacija praktično okončana.

Osvajač prethodne La Lige ide putem kontinuiteta Flikovog projekta, ka Gvardiolinom uspehu od tri uzastopne titule. A razloga za slavlje ima već na samom početku: čak osam Barseloninih igrača je okačilo o vrat medalju svetskog šampiona sa španskom reprezentacijom. Zbog toga će Barsa preskočiti prvo kolo i debitovati protiv Elčea 23. avgusta.

Primera ove sezone ima tri nova člana: Rasing Santander, Malaga i veliki povratnik, Deportivo La Korunja. Favoriti za titulu su kao i uvek Barselona i Real Madrid, teško da se ove sezone iko drugi može uplesti u borbu za vrh tabele. Viljareal i Betis pored domaćeg prvenstva igraju Ligu šampiona, Betis i Real Sosijedad Ligu Evrope, a videćemo da li i Hetafe Ligu konferencije.

Prvenstvo koje traje do 30. maja imaće i neke novine u pogledu pravila: 10 sekundi je maksimalno vreme da igrač pri izmeni izađe sa terena, lopta će nositi mikročip da bi se lakše utvrđivali ofsajdi, a obećano je da mundijalska pauza za hidrataciju neće zaživeti.

U domovinu se vraćaju zlatom ovenčani španski reprezentativci Mark Kukurelja , Alehandro Grimaldo i, ako se nešto ne poremeti u poslednjem trenutku, Rodri Ernandes . A Primeru je nakon 17 uzastopnih godina napustio jedan gotovo usvojeni Francuz, Antoan Grizman .

Prvi Klasiko je zakazan za 25. oktobar na Kamp Nou, dok je revanš na Bernabeuu 9. maja. Madrilenjo će biti rano, 20. septembra, a Betis i Sevilja će se susresti 22. novembra. Ove sezone se uz već postojeće derbije, posle dužeg vremena vraća i onaj galisijski, pa će Selta – Deportivo morati da čeka do 3. januara.

Znamo kako je počelo: Florentino Peres dobija izbore i za trenera dolazi Žoze Murinjo . Još jednom, posle 13 godina, Portugalac ima zadatak da ulije ambicije i takmičarski duh zaspalim zvezdama, a čini se da je dobio i odrešene ruke na letnjoj pijaci. Početak sezone propraćen je premijerom dokumentarca “Posebni”, gde objašnjava kako je sukob sa Kasiljasom , a potom i drugima u svlačionici potekao upravo od toga što su bili “previše razmaženi”.

Konačno, Flikova ekipa bi ove godine morala i da se konsoliduje u Evropi koja im se u poslednje vreme opire. Zvezda i najveća uzdanica je, kao i u poslednjim sezonama, Lamin Jamal .

Što se tiče argentinskog napadača Atletika, situacija je izuzetno zategnuta. Atletiko je podneo pritužbu Fudbalskom savezu zbog pregovora sa igračem koji ima važeći ugovor i zbog neprestanog pritiska u javnosti. Ali iz Barselone se nije čuo nijedan plan B. Feran Tores odlazi u PSŽ, pa je sada već neophodno da se dovede neko za špic napada. Međutim, u ovom trenutku ne postoji nijedan igrač tog nivoa raspoloživ na tržištu, pa ovo može postati najveći problem za Katalonce.

Za razliku od, po svoj prilici nemogućeg transfera Hulijana Alvaresa , o kojem mediji neprestano bruje već više od godinu dana, Deko je napravio nekoliko poteza u velikoj tajnosti i još većom brzinom. Prvi je bio Entoni Gordon , već krajem maja, zatim Karim Adejemi , navodno izričita želja Hansija Flika , a poslednji upravo Rodri , čije je „da“ Barseloni bilo sasvim neočekivano. Navodno su presudili stil igre, prijatelji iz reprezentacije, ali i veća ponuđena plata.

Što se tiče prinova, Flik kao i uvek traži brze igrače sa raznovrsnim resursima koji će se uklopiti u njegov sistem igre, a uprava Barse ima sve više finansijskih mogućnosti i da mu ispuni želje. Laporta i dalje plaća kreditima, s tim da sada ne bi trebalo da ima problema sa upisom igrača u La Ligi.

Izvori iz Kraljevskog kluba navode da je tim 95 odsto kompletiran, osim ako se pojavi neka nova prilika ili dođe do povrede. Glavna vest je da Vinisijus ostaje, premda su ga mnogi već videli van Madrida. Uz njega, Embapea i Belingema, stiže i Jan Diomande, kao do sada najskuplje pojačanje, pa Realov napad deluje zaista zastrašujuće. Mark Kukurelja dodaje gas na levoj strani i obezbeđuje prisustvo bar jednog fudbalera šampionske Španije, dok će tu istu poziciju zauzeti Denzel Damfris na desnoj strani, kao konkurencija Trentu Aleksander-Arnoldu. Zatim tu su i Bernardo Silva i Ibraima Konate, kao i Karlos Espi iz Levantea.

Mark Kukurelja (©Reuters)

Primećuje se ipak da nedostaje motor ekipe. Rodri je bio opcija drugog kandidata za predsednika, i bez obzira na pritisak navijača, izgleda da mu je upućena neuverljiva ponuda. Ovosezonska pojačanja su napravljena da pokriju rupe i greške iz prethodne dve, a ostaje da se vidi da li će Murinjo, koji više nije u punoj snazi, uz pomoć Semija Kedire kao drugog trenera, biti u stanju da oživi tim koji sebi ne sme dozvoliti još jednu godinu bez trofeja.

VILJAREAL

Nakon 30 godina na čelu Viljareala, Fernando Roć je rezimirao: “Liga šampiona mora da bude naš cilj u svakoj sezoni“. Žuta podmornica grabi napred i vrlo je moguće da će i 2026/2027. da je lansira u najvažnije evropsko takmičenje. Podsetimo, prošlu sezonu je završila na trećem mestu domaćeg prvenstva, mada je nastup u Ligi šampiona bio veoma loš. Sada žele da se proslave u oba takmičenja.

Adut na koji igraju, nakon što je otišao Marselino Garsija, jeste Injigo Peres, koji je nakon što je doveo Rajo Valjekano u finale Lige konferencije, potvrdio glasine da ga čekaju u mediteranskom delu Španije. Injigo je sa Rajom prevazišao sva očekivanja, i kao sposoban mlad trener vrbovan je da kroji budućnost Viljareala.

Što se tiče prelaznog roka, otišli su veterani Alfonso Pedrasa i Dani Pareho pošto su im istekli ugovori, a nije došlo do značajnih kretanja na letnjoj pijaci.

Nezavisno od transfera, novi trener će imati zadatak da izvuče maksimum iz igrača koje ima na raspolaganju: Alberto Moleiro, koji je pomogao da se ne oseti odlazak Aleksa Baene, Renato Veiga, Pau Navaro – izdanak Viljarealove akademije ili Ilijas Akomah, koji se vraća u Žutu podmornicu nakon pozajmice upravo u Raju kod Injiga Peresa – neka su od imena koja uz proverene vrednosti kao što su Đerar Moreno, Pap Gej, Santi Komesanja ili Huan Fojt, mogu da otvore put ka novom plasmanu u Ligu šampiona. Izazov je tu, a poznajući novog šefa stručnog štaba, izazovi ga ne plaše.

ATLETIKO

Od marta Atletiko ima novog vlasnika, investicioni fond Apolo, oberučke dočekan kao upliv kapitala koji će ga lansirati na sam vrh. Ali, to će ipak morati da sačeka. Finansijski fer-plej, oprez i veliki uticaj dosadašnjih vlasnika i dalje će oblikovati igru Madriđana u kojoj se u suštini ne očekuju novine dok je god na čelu tima Dijego Pablo Simeone. A on je, pritom, izgubio najvažniju kariku svojih strategija i najvećeg saveznika i prijatelja – Antoana Grizmana.

Hulijan Alvares je već nakon prve sezone, a sada i definitivno, pokazao da mu Metropolitano nije glavno odredište. Razlozi na stranu, ali u nastaloj situaciji Atletiko gubi, kakav god da je ishod. Teško ga je pustiti, a i zadržati na silu.

Već se neko vreme postavlja pitanje koliko Mateu Alemani i sam Simeone rade u istom smeru. Tako se i među transferima mogu primetiti dve linije. Sa jedne strane, Kang In Li, sasvim izvesno izbor sportskog direktora. Sa druge Kuti Romero, još jedan Argentinac, kojim je već odavno opsednut Čolo.

Morten Hjulmand (©Reuters)

Pokazali su da nemaju dovoljno snage pred moćnijim susedom koji im je ispred nosa odneo Marka Kukurelju i Bernarda Silvu. Umesto njih, Alehandro Grimaldo – odličan, i veoma potreban na poziciji levog beka, ali ipak daleko od Kukurelje, i Danac Morten Hjulmand, potpuno nepoznat u španskom prvenstvu, kao još jedan pokušaj da se rastereti Koke, a sa njim i Pablo Barios.

Ništa ne ide u prilog nadanju da bi Atletiko ove sezone mogao da prevaziđe svoj uobičajeni plasman na treće ili četvrto mesto.

BETIS

Betis čeka uzbudljiva sezona. Nakon 21 godine zaigraće u Ligi šampiona, drugi put u svojoj istoriji. Manuel Pelegrini počinje sedmu godinu na čelu tima koji je plasirao u Evropu svih sedam, i koji se u ovom trenutku nalazi na 22. mestu rang liste UEFA, ispred velikana kao što su Juventus i Napoli.

A zna se, kad se igra Liga šampiona, domaće prvenstvo postaje nezgodno, pa će Pelegrini, majstor za rotacije, morati da primeni svu svoju veštinu da izbalansira nastup u Primeri i u Evropi i da se bori za najviše pozicije na tabeli.

Do sada je Betis uspevao da održi stil i identitet i da se uspešno rekonstruiše svako leto, pa će verovatno tako biti i sada. Za početak stigli su Fran Garsija iz Real Madrida, Fakundo Bernal iz Fluminensea i golman Dijego Konde iz Viljareala.

Ono što raduje jeste činjenica da je Isko spreman za start sezone, pa će on uz Marka Bartru, Antonija i Eza Abdea predstavljati glavni adut Andalužana u 2026/2027. Potrebno je da se dodatno ojača napad nakon odlaska Ćimija Avile i Sedrika Bakambua, a Betisu posebno nedostaje špic napada.

SELTA

Jago Aspas (©Reuters)

Jago Aspas, fudbaler sa najvećim brojem odigranih utakmica u dresu Selte, ulazi u svoju poslednju sezonu. S druge strane, Klaudio Hiraldes nastavlja na čelu tima čiji će projekat, sudeći po pripremama i dosadašnjem kretanju na letnjoj pijaci, biti u znaku kontinuiteta i sa malo novina.

Pripremni mečevi su okončani ubedljivom pobedom protiv Sasuola i izjednačenjem u ozbiljnoj utakmici protiv Napolija, pa Selta samouvereno počinje još jednu zahtevnu sezonu u kojoj je čekaju domaće prvenstvo i Liga Evrope. Istakao se posebno mladi Ugo Gonsales, koji je prošle godine stigao iz Valensije u Seltu B, a ove će godine igrati u prvom timu nakon što je leto završio sa 6 golova u 5 mečeva. Uz njega, još jedan igrač akademije, Ugo Bursio, zatim oporavljeni Migel Roman i pojačanje Aleiš Febas.

Transfera je bar za sada malo: uz Febasa, vraća se i Havi Galan iz Osasune, otišao je Oskar Mingesa, a moguće je da će i Ilaiš Moriba. Vulverhempton ove godine ne pušta ponovo Fer Lopesa, tako da su nade da bi ponovo mogao zaigrati u Vigu male ili nikakve.

HETAFE

Glavna karta na koju igra Hetafe jeste, kao što smo već navikli, Hose Bordalas. Ovo mu je jedanaesta sezona na klupi u madridskom predgrađu, i po stažu ga prelazi samo Dijego Simeone.

Prošlogodišnje sedmo mesto na tabeli otvorilo je Hetafeu vrata Lige konferencije, pa ako uspe da prođe poslednje pretkolo, sezona će postati jednako uzbudljiva koliko i komplikovana.

Jer Hetafe, kao i obično, ne može finansijski da se isprsi, pa se pojavljuje problem od svakog leta: koga dovesti i kako ga registrovati u La Ligi. Tome se dodaje i teška povreda Krisantusa Ućea, koji sa jedne strane nije otkupljen za 20.000.000 evra, kao što je prvobitno bilo dogovoreno sa Kristal Palasom, a neće moći ni da doprinese na terenu. Pritom, otišli su Luis Milja, Mauro Arambari i Huan Iglesijas. Za sada su stigli Ramon Terats, koji se vraća u Hetafe nakon sezone 2024/2025, i Andres Garsija iz Aston Vile.

Sigurno će imati dobar početak jer su nakon šest pripremnih utakmica već prilično uhodani. Nakon toga, sezona neće biti jednostavna, ali Bordalasov Hetafe je zagarantovano borben tim i dokazao je da je sve moguće.

RAJO VALJEKANO

Pred sam početak prvenstva još se uvek ne zna da li će i kada Rajo moći da zaigra na svom stadionu i da li će uspeti da popuni praznine u timu. Da ne pominjemo da se pre koji dan nije znalo ni kako će izgledati njegov ovosezonski dres.

21.30: (2,40) Sevilja (3,15) Rajo Valjekano (3,15)

Prvu utakmicu kod kuće, 20. avgusta, ipak će moći da odigraju na stadionu Butarke, pa navijači Raja neće morati da putuju čak do Burgosa kako se prvobitno mislilo. Ali se ništa ne zna za sledeću, protiv Rasinga 5. septembra, a još manje za naredne.

Benjat San Hose je postao novi trener Raja nakon Injiga Peresa i nakon što se oprobao u sedam različitih zemalja i potom, prošle sezone, vratio u špansku drugu ligu, u Eibar.

Za sada Rajo prodaje, i to za lepe pare. Pep Ćavarija i Nobel Mendi su u kasi Valjekanaca ostavili oko 40.000.000 evra, Paća Espino je otišao u Argentinu, a i Senegalac Pate Sis je verovatno na izlaznim vratima. Stigao je samo albanski štoper Maraš Kumbula, na pozajmicu iz Majorke. U pripremama su izgubili tri i dobili samo jednu utakmicu.

Biće veoma teško ponoviti prošlogodišnji podvig.

VALENSIJA

Karlos Korberan (©Reuters)

Sezona 2026/2027. bi trebalo da bude poslednja na Mestalji, pa je cilj kluba, bar teoretski, jasan – borba za plasman u Evropu i dostojan oproštaj od legendarnog stadiona.

Karlos Korberan ostaje na klupi, ali njegovo produženje ugovora do 2028. nije naišlo na odobravanje navijača. Kritike zbog igre bez jasnog identiteta već su prisutne, čuli su se zvižduci, a sve je dodatno pogoršao poraz od trećeligaša Teruela.

Ekipa je uglavnom sačuvala prošlosezonski kostur. Stigli su Justin de Has, Aliou Dijeng i 19-godišnji Japanac Rijunosuke Sato, od kojeg se mnogo očekuje. Produženi su ugovori sa Stoletom Dimitrijevskim i Gidom Rodrigesom, dok su otišli Julen Agiresabala, Tijeri Koreija, Largi Ramazani i Unaj Nunjes. Valensija i dalje ima kvalitetne i iskusne igrače kao što su Hose Luis Gaja, Havi Gera, Muktar Dijakabi, Pepelu, Umar Sadik ili Ugo Duro, ali su pojačanja neophodna.

Valensija je, sve u svemu, velika nepoznanica pred novu sezonu. Po kvalitetu tima, evropska mesta joj nisu nedostižna, ali je jednako verovatna i borba za opstanak. Novi problemi i loš start mogli bi ponovo da približe klub opasnoj zoni i dodatno zaoštre odnos između navijača, uprava i trenera.

REAL SOSIJEDAD

Mikel Ojarsabal (©Reuters)

Real Sosijedad novu sezonu dočekuje sa velikim ambicijama posle osvajanja Kupa Kralja i povratka u Ligu Evrope. Sezonu počinje nešto kasnije – protiv Betisa na Kartuhi 21. avgusta, ali potom ga čeka čak 8 utakmica u 30 dana.

Za razliku od prošle sezone, kada je došao da spasava stvar, Pelegrino Mataraco sada ima vremena i poznaje ekipu. Klub tokom leta nije pravio bitne poteze, odlazak Brajsa Mendesa bila je jedina promena, ali kako se prelazni rok približava kraju, postaje aktivniji na tržištu.

Najveća potreba je u napadu. Premda je Mikel Ojarsabal na prethodnom Mundijalu još jednom potvrdio da je igrač svetske klase, on i Ori Oskarson trenutno su jedina dva prava napadača, pa Mataraco traži još jednog igrača na toj poziciji. Kao moguća rešenja pominju se Fabio Silva iz Borusije, pa čak i Endrik. Važnu ulogu će naravno imati i Take Kubo i Ander Barenećea.

Vezni red i odbrana ne zahtevaju velike promene, dok su pripreme pokazale da Real Sosijedad uvek računa na svoju akademiju – oprobala su se čak desetorica. Sa druge strane, mogući su odlasci Arsena Zaharjana i Havija Lopesa, koji bi otvorili prostor za nova pojačanja. Mataracu je neophodna jaka klupa da bi izdržao zahtevan raspored ove sezone, i da ekipa dalje ostane u borbi za najviša evropska mesta.

ESPANJOL

Posle turbulentne prethodne sezone, u kojoj je opstanak u Primeri obezbeđen tek u pretposlednjem kolu, Espanjol u sezonu 2026/2027. ulazi sa ciljem postizanja dugoročne stabilnosti i konkurentnosti. Za to je angažovao Ramona Rodrigesa Monćija, bivšeg sportskog direktora Sevilje i Aston Vile, poznatog po svom njuhu za jeftine transfere sa izuzetnim rezultatima.

Na klupi ostaje Manolo Gonsales, koji je prethodnih sezona postavio temelje tima, nakon što je 2023/2024. vratio Espanjol u najviši rang španskog fudbala.

Otišlo je već osam igrača i u planu je bitna rekonstrukcija tima. Već su stigla četiri nova igrača: odbranu je pojačao Unaj Nunjes, a vezni red Gabrijel Moskardo i Aleks Kalatrava, uz Holanđanina Kilindšija Hartmana na levom boku. Do 1. septembra klub ima nameru da dovede još jednog štopera i krilnog igrača, a nije isključeno ni dodatno pojačanje u špicu napada, pogotovo zbog povrede Kikea Garsije, koji će biti van terena oko četiri meseca.

ATLETIK BILBAO

Posle razočaravajućeg nastupa u prvenstvu i Evropi prošle sezone, čija je posledica bila neizbežni odlazak u Bilbau veoma omiljenog Ernesta Valverdea, Atletik se sprema za novu ligu sa manje-više istim igračima, i sa novinom na klupi.

Edina Terzića prati dobra reputacija - sa Borusijom je osvojio nemački kup, umalo i Bundesligu, a pre dve godine je stigao do finala Lige šampiona. Ali njegov dolazak u Bilbao bio je prilično iznenađenje, jer su se nadali i priželjkivali Andonija Iraolu.

Niko Vilijams (©Reuters)

Za sada je novi trener zadovoljan pripremama, a i mediji koji prate Atletik komentarišu da njegove ideje i metode ostavljaju dobar utisak i da radi na visokom presingu, prilagodljivosti sistema igre i intenzitetu. Naredne sezone, ako Emerik Laport ostane, imaće u svojim redovima čak tri svetska šampiona (uz Unaja Simona i Nika Vilijamsa), ali istovremeno se primećuje da isprobava više igrača akademije, uvek veoma važne u igri Baskijaca. Zadatak će mu biti da poboljša učinak fudbalera kao što su Ojan Sanset, Injaki Vilijams ili Alvaro Đalo i održi nivo drugih kao što je prošlogodišnje iznenađenje, Robert Navaro, zatim Gorka Guruseta, Jeraj Alvares ili Juri Berćiće.

Biće odmorniji jer ne igraju evropska takmičenja, pa ako se Terzić zaista uklopi i zažive njegove metode, može se očekivati dobra sezona Baskijaca.

SEVILJA

Sevilja u 2026/2027. mora da povrati stabilnost, samopouzdanje i takmičarski duh. Luis Garsija Plasa, koji je prošle sezone preuzeo ekipu od Matijasa Almejde i obezbedio opstanak, sada ima priliku da od starta sezone upravlja timom i da, koliko je moguće, zaštiti fudbalere od promena i sukoba koji su već postali uobičajeni u klubu.

Hose Marija del Nido Karasko nije uspeo da proda tim investitorima na čelu sa Serhiom Ramosom, pa je i dalje na čelu Sevilje, na žalost velike većine navijača. Novi sportski direktor, Hose Ignasio Navaro, imaće zadatak da sastavi konkurentnu ekipu kombinovanjem iskustva, mladosti i finansijski održivih transfera.

Među novim igračima su Jon Guridi, Huan Iglesijas, Arouna Sangante, Hulio Dijas i Fran Gonsales, a ostaje i golman Odiseas Vlahodimos. Klub su napustili Nemanja Gudelj, Sesar Aspilikueta, Aleksis Sančes, Adnan Januzaj i Orjan Niland, kao i Tangij Nijanzu, Akor Adams, Rafa Mir i Huanlu Sančes, pa je tako oslobođen znatan deo platnog fonda, neophodan da bi se mogli dovesti i registrovati novi igrači. Za sada se ne zna kako će izgledati Sevilja kada se okonča prelazni rok.

Prioritet Luisa Garsije Plase biće da učvrsti odbranu i svede na minimum greške. Sevilja ne bi smela da se bori za opstanak u Primeri, ali teško je, bar u ovom trenutku, prognozirati mnogo bolju sezonu od prethodne.

ALAVES

Alaves u novu sezonu ulazi sa dobro poznatim ciljem – opstanak u Primeri, po mogućnosti bez velike drame. Ekipa iz Vitorije će prvi put od početka sezone biti pod vođstvom Kikea Sančesa Floresa, koji je stigao u martu i sada ima priliku da izgradi tim po svojim zamislima.

Sigurno će pokušati da Alavesu ulije ono po čemu su njegovi timovi poznati – čvrstu odbranu i disciplinu, uz Mendisorosu kao jedan od glavnih aduta. Verni navijači će ponovo biti važan faktor na stadionu koji tradicionalno predstavlja težak teren za gostujuće ekipe.

Na tržištu su stigli Koski, koji je nakon pozajmice iz hrvatske Istre otkupljen, Mikel Rodriges iz Real Sosijedada B, Migel Rodriges iz Utrehta i argentinski štoper Valentini. Najveći gubitak za sada je Jon Paćeko, koji se vratio u Real Sosijedad. Alaves je obično aktivan u završnici prelaznog roka, posebno u vidu pozajmica igrača iz većih klubova. Ipak, trener je zadovoljan trenutnim sastavom i najavio je da će priliku dobiti i nekoliko mladih igrača akademije.

Klub je u međuvremenu raskinuo ugovor sa Nikolom Marašom, dok ostaje otvoreno pitanje Marijana Dijasa, čiji ugovor predstavlja finansijsko opterećenje za klub.

ELČE

Elče u drugu uzastopnu sezonu u Primeri ulazi bez trenera koji ga je vratio u elitu. Eder Sarabija je napustio klub iz privatnih razloga. Baskijski stručnjak ostavio je prepoznatljiv trag, pre svega insistiranjem na hrabrom i ofanzivnom fudbalu, čak i kada rezultati nisu bili na strani njegove ekipe, a sada ga je nasledio Argentinac Martin Anselmi, mlad trener sa iskustvom u Južnoj Americi i kratkom epizodom u Portu, koji bi trebalo da nastavi u istom smeru. Cilj je svakako borba za ostanak u Primeri, koja će zavisiti od toga koliko brzo uspe da uklopi ekipu.

Elče je tokom leta izgubio nekoliko važnih igrača. Aleiš Febas je otišao u Seltu, dok su klub napustili i njegovi glavni strelci Alvaro, Rafa Mir i Andre Silva. Kao zamene stigli su talentovani Havi Morsiljo iz Atletika, Dijego Buonanote iz Brajtona i napadač Fer Ninjo, koji je prošle sezone bio među najboljim strelcima Segunde.

Uz dobro poznata finansijska ograničenja, očekuje se da Elče do kraja prelaznog roka potraži još nekoliko pojačanja, posebno kroz pozajmice i igrače koji nisu u planovima većih klubova. Stadion Martines Valero će biti pun – sa maksimalnim brojem od 27.000 pretplatnika.

LEVANTE

(©Reuters)

Levante je još jedan od timova čiji je prioritet opstanak u Primeri. Klub iz Valensije odlučio je da zadrži kostur prošlosezonske ekipe, a na klupi ostaje Portugalac Luis Kastro, trener koji je preokrenuo situaciju i spasao Levante od ispadanja.

Velika pojačanja se ne očekuju zbog teške finansijske situacije. Klub ima dug od oko 160 miliona evra, a ni prodaja mladog napadača Karlosa Espija Real Madridu za 25 miliona neće značajno promeniti politiku transfera, jer će najveći deo tog novca biti iskorišćen za saniranje finansija.

Levante će zato nastaviti da ulaže u mlade talente sa potencijalom za buduću prodaju, poput 19-godišnjeg Belgijanca Musuaija iz Briža, uz pozajmice i poneko iskusno pojačanje. Ovo će ujedno biti i prva sezona bez „Komandanta“ Hosea Luisa Moralesa, koji je sa 39 godina odlučio da ne produži ugovor.

OSASUNA

Osasuna u novu sezonu ulazi sa Luisom Migelom Ramisom na klupi, nakon razočaravajuće prošle sezone pod Italijanom Alesijom Lišijem. Ramis nema iskustvo u Primeri, ali iza sebe ima nekoliko dobrih sezona u drugoj ligi, gde je sa skromnim Burgosom stigao nadomak prve lige.

Njegov stil, zasnovan na disciplini, taktičkoj organizaciji i fizičkoj čvrstini, trebalo bi dobro da se uklopi u ono što Osasuna tradicionalno predstavlja, uz važnu podršku publike na El Sadaru.

Viktor Munjos i Havi Galan su napustili ekipu, ali je ostao jedan od najboljih strelaca lige, Ante Budimir, kojem bi u napadu trebalo da pomogne Džonatan Dubasin. Munjos je u kasi Osasune ostavio 40.000.000 evra koji tek treba da se potroše. Stigao je i Dijego Riko i senegalski štoper Rokson Deboa.

Ostatak tima je za sada isti: Serhio Erera na golu, ispred njega Lukas Bojomo i Alehandro Katena, Lukas Toro i Jon Monkajola, i napred Ruben Garsija, Ajmar Oros i Moj Gomes, uz samog Budimira.

RASING

Rasing Santander se vraća u Primeru sa velikim entuzijazmom. Posle odlične sezone u Segundi, sada će morati da svoj ofanzivni fudbal i prepoznatljiv karakter prenese u mnogo zahtevniju konkurenciju. Taj zadatak će i dalje imati Hose Alberto Lopes.

Najveće pojačanje u Santanderu jeste povratak Serhija Kanalesa, koji donosi iskustvo, kvalitet i sposobnost da odluči neizvesne utakmice. Uz njega će Injigo Visente i dalje biti jedna od glavnih ofanzivnih pretnji.

Što se tiče transfera, tu je Julen Agiresabala, a kupljeni su nakon pozajmice Faku Gonsales i Asijer Viljalibre. Najveći problem je odbrana, jer se nalaze među timovima koji su, bez obzira na plasman, primili najveći broj golova u drugoj ligi. U Primeri će biti mnogo manje prostora za greške.

Rasing će se verovatno kretati u donjoj polovini tabele, ali ako Kanales i Visente povuku tim, i ako se reši odbrana, mogli bi da budu jedno od prijatnih iznenađenja 2026/2027.

DEPORTIVO LA KORUNJA

Na Riazoru će opet da se igra Primera (©AFP)

Deportivo se vraća u Primeru osam godina nakon poslednjeg nastupa u eliti, posle impresivnog uspona iz treće lige za samo dve sezone. Sada je cilj dokazati da taj povratak nije slučajan, niti prolazan.

Trener Antonio Idalgo ostaje na klupi do 2028. godine, a klub je tokom leta značajno pojačao ekipu. Među novim igračima su Leo Roman i Anhelinjo, dok je najveća uzdanica tima i dalje Jeremaj Ernandes. Posebnu dozu iskustva donosi Pjer-Emerik Obamejang, koji bi sa 37 godina trebalo da se pretvori u jednog od lidera ekipe.

Najveći izazov biće preneti intenzitet, organizaciju i samopouzdanje iz prošle sezone u mnogo zahtevniju Primeru. Riasor i njegova publika će sigurno biti jedan od ključnih faktora.

Početni cilj mora biti opstanak, ali ulaganje koje već dostiže 30 miliona evra i kvalitet ekipe daju razlog za optimizam. Ako Jeremaj nastavi da napreduje, Obamejang donese golove, a pojačanja opravdaju očekivanja, Deportivo bi mogao da završi sezonu znatno iznad „opasne zone“. Ne smemo zaboraviti da se radi o jednom od devet klubova koji su osvajali špansko prvenstvo, i u Korunji žele da se u njega vrate na velika vrata.

MALAGA

Malaga se posle osam teških godina i perioda u kojem su takođe upoznali „ponor treće lige“ vraća u Primeru. Kombinacijom akademije i iskusnih fudbalera, uz strpljenje i kontinuitet, klub je uspeo da se vrati u elitu.

Ekipu predvodi Huanfran Funes, klupski čovek koji je izborio plasman u Primeru. Iako nema iskustva u najvišoj kategoriji, očekuje se da neće menjati filozofiju koja mu je donela uspeh. Funes se posebno oslanja na snagu kolektiva, motivaciju i uživanje u fudbalu, pa se očekuje da će Malaga igrati bez straha od protivnika.

Pripremni period je završen pomalo bizarno. Duel protiv Fulama Alvara Arbeloe na turniru Kosta del Sol završen je rezultatom 2:2, nakon čega je, zbog rasprave sa sudijom, Arbeloa isključen. Potom je engleski klub odbio da izvede penale, pa je Malaga osvojila trofej šutom u praznu mrežu.

Ipak, mnogo važniji biće izazovi koji tek dolaze. Sa trenutnim sastavom, Malaga će morati da se bori za opstanak, osim ako mladi igrači iz akademije ne naprave iznenađenje ili klub u završnici prelaznog roka ne dovede nekoliko kvalitetnih pojačanja.

Prva utakmica španskog prvenstva. Selta – Osasuna, bila je planirana za večeras, ali zbog problema sa terenom, premijera je odložena za nedelju kada će se u 19.30 susresti Alaves i Hetafe.

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PRIMERA – 1. KOLO

Subota

19.30: (2,40) Deportivo La Korunja (2,80) Hetafe (3,50)

21.30: (2,40) Sevilja (3,15) Rajo Valjekano (3,15)

Nedelja

17.00: (3,20) Rasing Santander (3,40) Viljareal (2,25)

19.00: (2,10) Espanjol (3,30) Levante (3,70)

Ponedeljak

21.00: (2,35) Deportivo La Korunja (3,20) Elče (3,20)

Sreda

21.00: (1,30) Atletiko Madrid (5,20) Malaga (11,0)

Četvrtak

21.00: (2,20) Rajo Valjekano (3,15) Alaves (3,60)

Odloženo

Subota, 22. avgust

17.00: (1,75) Atletik Bilboa (3,50) Sevilja (5,00)

19.30: (2,20) Valensija (3,30) Selta (3,40)

21.30: (5,25) Espanjol (4,30) Real Madrid (1,57)

Nedelja, 23. avgust

21.30: (8,00) Elče (5,30) Barselona (1,35)

***kvote su podložne promenama