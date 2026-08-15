NAJAVA DANA (subota, 15. avgust): Počinje Primera, igra se i Čempionšip i Mozzart Bet Superliga

SEVILJA – RAJO VALJEKANO, 21.30

(Fudbal, Španija 1)

Sevilja je imala fenomenalne pripreme, a koliko je uspešna vidi se i po rezultatima, od kojih je objektivno negativan samo poraz od Bajer Leverkuzena. Rajo Valjekano je izgubio četiri pripremne utakmice, a savladao je jedino Šarloa. Ono što zapada za oko vezano za ovaj par jeste generalno mali broj golova na njihovim mečevima. Na poslednja četiri dolazila je 0-2 igra, a na meču iz marta ove godine bilo je 1:1.

ALAVES – HETAFE, 19.30

(Fudbal, Španija 1)

Hetafe je naredni rival Partizana u Evropi, i baš zbog toga će se ovaj meč pratiti više nego što bi to bio slučaj u nekim drugim okolnostima. Mučio se ovaj tim na pripremama, ali Alaves mu je u prošlosti lepo ležao. Ono što se da zapaziti sa poslednjih pet mečeva para je tradicija utakmica na kojima redovno prolazi 0-2 igra. Dakle, umeju to da budu tvrde utakmice.

NORIČ – VEST BROM, 16.00

(Fudbal, Engleska 2)

Iza Noriča je uspešan pripremni period. Sezonu su zvanično otvorili ubedljivom pobedom od 4:1 protiv MK Donsa u Liga kupu, i nameravaju tako i da nastave u Čempiošipu, kao domaćin koji tradicionalno igra ofanzivno na svojoj travi. I Vest Brom je oni su uspešno započeo takmičarsku sezonu u Liga kupu, savladavši Roteram rezultatom 4:1 na gostovanju. Na poslednjem meču para u februaru, bilo je 3:1 za Norič.

ŠEFILD JUN. – BIRMINGEM, 18.30

(Fudbal, Engleska 2)

Šefild junajted i Birmingem su bili osrednji timovi u prošloj sezoni, a na martovskom susretu podelili su bodove, pri konačnih 1:1. Videli smo na pripremama da su se i jedni i drugi dobro spremali, što se najviše ogleda u pobedama, pa je recimo Šefild dobijao Levante, Hadersfild, Bohum... Birmingem je recimo dobio i Barselonu na penale, a pošto su se dobro poneli i u Liga kupu, očekuje se jaka utakmica.

BRISTOL SITI – MILVOL, 16.00

(Fudbal, Engleska 2)

Razočarao je Bristol Siti u Liga kupu Engleske, pošto je dozvolio da ga savlada Valsal s minimalcem, a ruku na srce slabosti je pokazivao i tokom pripremnog perioda. Milvol se na krv i na nož borio sa KPR-om, pa je posle 1:1 na kraju meča izvukao pobedu na penale. Ovaj klub je dobio poslednja dva meča para.

KASIMPAŠA – TRABZON, 18.00

(Fudbal, Turska 1)

Imao je Trabzon ne tako uspešne pripreme, pa tako beležimo da je gubio do Gectepea i Ajntrahta, a da je savladao jedino Udineze. Prošle sezone je bio visoko pozicioniran, odnosno stigao je na cilj kao treći na tabeli, dok je Kasimpaša bila tik iznad opasne zone. Trabzon je dobio poslednja dva meča para.

GENČLERBIRILI – FENERBAHČE, 20.30

(Fudbal, Turska 1)

Ekipa iz Ankare preživela je svoju prvu sezonu po povratku u najviši rang na dramatičan način prošle godine, dok Žuti kanarinci počinju novu sezonu odlučni da konačno prekinu dominaciju Galatasaraja u turskom fudbalu. Fener je prešao Šturm iz Graca u trci za Ligu šampiona, tako da će i kao gost biti u ulozi favorita protiv tima koga redovno dobija makar uz 3+ ishode.

RIO AVE – PORTO, 21.30

(Fudbal, Portugalija 1)

Rio Ave je u prvom kolu poražen od Žil Visentea, a ono što je zanimljivo odnosi se na veliki broj remija u prvoj rundi. Naravno, ovde bi razmišljanje o sličnom ishodu bilo iluzorno, jer Porto je neuporedivo jači, i bukvalno je spreman na silovit napad nakon osvajanja Superkupa Portugalije, svestan i da je posledja dva meča para dobijao bez većih poteškoća.

UTREHT – AZ ALKMAR, 18.45

(Fudbal, Holandija 1)

Utreht je u prvom kolu poražen od Groningena, dok je AZ Alkmar bio bolji od ekipe Den Haga, nakon što je osvojio Superkup Holandije, porazivši PSV s butalnih 0:4. Ovaj meč će zato biti u znaku visoke dominacije AZ Alkmara i njihovu želju da se osvete Utrehtu za martovski poraz, uz napomenu da u prošlosti ovaj tim baš i nije naročito ležao gostima.