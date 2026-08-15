LUDI TIKET (-), subota, 4.656.068 dinara: Francuska Crvena zvezda zatajila u najgore vreme

Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 09:07

Nula kada joj vreme nije

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 14.08.26 10:28:05
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Wolverhampton
Blackburn
2:2 (1:1)
kmb
I1-3&II1-3
1.9
Dag & Red
Farnham Town
2:1 (1:0)
kmb
1&3+
3.05
Sporting
Guimaraes
3:2 (3:0)
kmb
1-1&2-5
2.45
Guingamp
Boulogne
1:0 (0:0)
šns
ki1Vpp1
1.53
Red Star 93
Sochaux
0:0 (0:0)
pk
1-1
2.95
Cercle Brugge
St.Truiden
3:3 (1:2)
tgg
gg
1.55
Legia
Radomiak
5:0 (4:0)
kmb
1&3+
2.25
CSKA 1948
Cherno More
4:1 (1:1)
šns
ki1Vpp1
1.42
Al Ettifaq
Al Riyadh
4:2 (1:1)
tgg
gg
1.57
Galatasaray
Corum Belediyespor
2:2 (0:0)
ug
3+
1.45
LASK
Ried
4:1 (3:1)
kmb
1-1&2+
2.2
Elfsborg
Vasteras
3:0 (1:0)
kmb
1+I&1+II
1.55
Rosenborg
Viking
2:1 (1:0)
kmb
1+I&1+II
1.4
Uplata: 1.000,00 RSD
Ukupni koeficijent: 3448.94
Potencijalni dobitan: 4.656.068,60 RSD

Večernji termin petkom sada je opet izuzetno zanimljiv jer su se vratile niže lige Francuske i Holandije, sada je i Čempionšip počeo, uvek ima i sa strane nešto da se nadoda, tako ima svašta da se igra kada dođe kraj radne nedelje.

Mogli smo da prisustvujemo ovog petka višemilionskom dobitku, da francuska Crvena zvezda nije zatajila na domaćem terenu. Ekipa Red Stara bila je izraziti favorit protiv Sošoa, nadao se i naš igrač da će tu ulogu opravdati i to ubedljivo, ali je na kraju bila samo nula.

Odigrao je iz keca u kec i samo to ga je oborilo za više od 4.500.000 dinara, pošto je bilo 0:0. Ostalo je sve lepo naslagao i pogodio.

Uspevao je da izbegne i konačan ishod na Galati, koja je bila kiks dana, naslagao je golove svuda gde je igrao, a jedini prelaz koji je stavio na tiket bio je nažalost Red Star.

Nije ostao na kraju praznih ruku jer je tu benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Na uplatu od 1.000 dinara dobio je nazad 100 puta više i inkasirao 100.000 dinara.

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