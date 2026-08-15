Gospodar Olimpika rekao dosta: Ćiro se u suzama oprostio od fudbala

Da se nije konstantno povređivao u Parizu, verovatno bi igrao još malo jer je svakako imao ugovor do 2027. godine. Prošle sezone odigrao je 12 utakmica za Pariz - upisao je dva gola i dve asistencije - ali se sada tokom priprema za novu kampanju opet povredio i shvatio je da više ne može i da je to-to. Sezonu je počeo u Bolonji, gde je odigrao samo šest utakmica, posle čega je došao u glavni grad Francuske u januaru. Sada je okupio sve saigrače iz francuskog tima i saopštio im odluku i nije mogao da zadrži suze tokom govora. Bilo je emotivno u Parizu.

Zanimljivu karijeru imao je osmi najbolji strelac u istoriji Serije A. Juventus ga je iz Sorenta kupio još kao klinca jer je bio najbolji strelac U17 italijanskog šampionata i Ćiro Ferara je insistirao da ga dovedu za 80.000 evra. Nije previše igrao za crno-bele, mada je nastupao i u Seriji A i u Ligi šampiona za njih, pre nego što su ga slali na mnogobrojne pozajmice i kasnije je kao slobodan igrač prešao u Đenovu. Nije tamo mnogo da pronađe ritam, ali zato jeste u Torinu, gde je bio najbolji strelac Serije A, prvi igrač tog tima koji je to uspeo još od sezone 1976/77.

Kada se Borusija Dortmund isprsila za njega, bio je to jedan od zanimljivijih transfera u tom periodu, ali se ispostavio kao veliki promašaj za obe strane. Usledile su pozajmice u Sevilju i Torino jer se u Nemačkoj nije snašao, a nije baš ni u Španiji, pa je najlogičnije bilo da se vrati u Italiju. To mu je bio najbolji potez i spas karijere, koja se skroz okrenula u Laciju. Tamo je bio najbolji strelac Serije A još tri puta, bio je kapiten i najbolji igrač, nosio je Lacio na leđima osam godina i postao igrač sa najviše golova na jednom stadionu u istoriji italijanskog šampionata. U Rimu i na Olimpiku je bio mašina.

Konačan rastanak sa rimskim klubom došao je pre dve godine, kada je otišao na jednu sezonu u Bešiktaš, da bi prošle kao što je rečeno, igrao za Bolonju i Pariz, za kraj.