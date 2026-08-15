Jadno na šta je spao Lacio: Zamalo da propadne transfer Fratezija, umešala se administracija Serije A

Klubovi su radili na novoj formuli transfera po kojoj bi pozajmica iznosila 5.000.000 evra, opcija otkupa 10.000.000, a Inter bi imao 50 odsto od profita od narednog transfera. Dakle, otkup nije smeo da bude obavezan ni pod kojim uslovima, već je mogao da bude samo opcioni. Jedino je tako pozajmica mogla da prođe. Jadno na šta je Lacio spao i u koliko se nezavidnoj finansijskoj poziciji nalazi kad mu ovakva gimnastika treba da bi dobio igrača kojeg želi. Kad su to rešili, Fratezi je mogao da bude zvanično predstavljen kao novi igrač Nebeskoplavih.

O tome na koliko su lošem glasu Nebeskoplavi, govori činjenica da ih je odbijao bukvalno ko je stigao. Nisu mogli do Franje Ivanovića, Dinamo Zagreb nije želeo da pusti Serhija Domingeza, Fiorentina ih je odbila za Roberta Pikolija, a i Barnli je samo odmahnuo glavom kad je čuo da klub iz glavnog grada Italije želi da angažuje Armanda Broju.

Fratezi će biti kapitalac Lacija, jedini igrač za kog su izdvojili novac, pošto su dosadašnje novajlije Alfonso Pedrasa iz Viljareala i Danilo Duki iz Union Berlina stigli kao slobodni igrači. U celoj priči je i Inter na gubitku. Reprezentativac italije je došao iz Sasuola za 26.400.000 evra, a Nerazuri bi mogli potencijalno da izvuku samo 5.000.000.

Davide je neko ko je ponikao u Laciju, ali je celog života bio navijač Rome. Odrastao je gledajući Totija i De Rosija, nadao se da će njihovim stopama, ali mu Roma nikada nije verovala. Sad će u Laciju imati priliku da pokaže zbog čega ga je Toti svojevremeno video kao Rominog igrača budućnosti.