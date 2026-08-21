Ako neko nekoga poznaje u Mozzart Bet Superligi, poznaje Marko Neđić Mačvu i Glušicu

Ako neko zna šta tim sa Čaira očekuje kraj Save, onda je to Marko Neđić. Nema trenutno trenera u elitnom rangu srpskog fudbala koji je češće na suprotnoj strani imao jednog od rivala, kao što je to najmlađi stručnjak u ovom sazivu Mozzart Bet Superlige – kao strategu Grafičara čak devet puta su mu se ukrštali putevi sa Nemanjom Glušicom, a 13 puta sa Mačvom. Poslednji put marta ove godine u četvrtfinalu Mozzart Bet Kupa Srbije, kada je Zvezdina filijala slavila na penale.

„Sastajali smo se baš često, jako ih dobro poznajem. To je jedna izrazito domaćinska ekipa, koja nije ista kod kuće i na strani. Čeka nas vruća atmosfera, oni idu na tu kontakt igru u prvih pola sata, agresivni su na granici kartona, idu, po znacima navoda naravno, da ’prebiju’ rivala. Mi moramo znati da odgovorimo na to, čvrstinom, ali samo fudbalskom agresivnošću, ničim drugim. Momci su pripremani da ostanu mirni, stabilni, fokusirani na detalje, na naš plan igre. Naravno da idemo na pobedu, to uvek podvlačim. Mnogi govore da su ponekad zadovoljni i remijem, ja nisam nikad. Volim pobednike, igrače sa karakterom, koji će i kad gube da jure da preokrenu i pobede. To je ono što sve vreme želimo da implementiramo ovde, kroz rad i razgovore, želim takvu, karakternu ekipu“, istakao je Marko Neđić na pres konferenciji na Čairu.

Radnički teško postiže golove od početka sezone – u proseku tek jedan na dve utakmice, svestan je toga i 36-godišnji trener iz Beograda, iako ima vrlo zanimljiv pogled na taj fenomen:

„Ja znam da statistika ne donosi bodove, ali mi smo u prve tri ekipe u ligi po stvorenim šansama. Definitivno realizacija fali. Radi se na tome konstantno, tu su i te neke odluke u završnici akcija koje moraju bolje da se donose. Nadam se da smo izvukli pouke iz ovih utakmica, iz toliko promašenih šansi i situacija. Momci su gledali gde i kako treba da reaguju, nadam se da ćemo i to da promenimo. Ali, opet kažem, neko je zadovoljan određenim bodovnim saldom, neko nije, a ja želim da budem zadovoljan kako mi ekipa izgleda od početka do kraja. Sve će u nekom trenutku doći na svoje, neko je uzeo možda više bodova nego što zaslužuje, neko manje, ali niko, pa ni mi, nije zaslužio da mu se sudi posle samo nekoliko kola. Ja sam zadovoljan sam kako mi ekipa izgleda. Naravmo da može bolje, svi težimo ka boljem. Da je bila malo bolja realizacija, možda bi nas svi sada dizali u nebesa, ali sve će se to iznivelisati vremenom. Imamo svoj put, verujemo u to što radimo i sve će doći na svoje.“