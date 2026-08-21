Ako neko nekoga poznaje u Mozzart Bet Superligi, poznaje Marko Neđić Mačvu i Glušicu
Vreme čitanja: 4min | pet. 21.08.26. | 13:31
„Izrazito domaćinska ekipa, koja kod kuće igra agresivno, na ivici kartona, a na nama je da ostanemo mirni i fokusirani na detalje“, poručuje trener Radničkog pred subotnje gostovanje u Šapcu
Pogled na tabelu Mozzart Bet Superlige, onako na prvu loptu, deluje deprimirajuće za fudbalere i simpatizere Radničkog. Ali, zavarava. Iz najmanje četiri razloga.
Najpre, Nišlije imaju utakmicu manje. Po opštoj oceni, prikazanim partijama zaslužili su više od trenutna četiri boda. To što su trenutno treće otpozadi ne znači ništa, jer još je početak sezone. I dalje su svi tu negde bodovno – četvrtoplasirana Vojvodina je na svega pet koraka ispred, uz meč više. Najzad, Radnički u subotu gostuje Mačvi u Šapcu i u toj utakmici mora da na sebe preuzme ulogu favorita. Kada bi dobio, a ovo mu je treće uzastopno gostovanje u prvenstvu, automatski bi skočio u gornju polovinu lestvice.
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Ako neko zna šta tim sa Čaira očekuje kraj Save, onda je to Marko Neđić. Nema trenutno trenera u elitnom rangu srpskog fudbala koji je češće na suprotnoj strani imao jednog od rivala, kao što je to najmlađi stručnjak u ovom sazivu Mozzart Bet Superlige – kao strategu Grafičara čak devet puta su mu se ukrštali putevi sa Nemanjom Glušicom, a 13 puta sa Mačvom. Poslednji put marta ove godine u četvrtfinalu Mozzart Bet Kupa Srbije, kada je Zvezdina filijala slavila na penale.
„Sastajali smo se baš često, jako ih dobro poznajem. To je jedna izrazito domaćinska ekipa, koja nije ista kod kuće i na strani. Čeka nas vruća atmosfera, oni idu na tu kontakt igru u prvih pola sata, agresivni su na granici kartona, idu, po znacima navoda naravno, da ’prebiju’ rivala. Mi moramo znati da odgovorimo na to, čvrstinom, ali samo fudbalskom agresivnošću, ničim drugim. Momci su pripremani da ostanu mirni, stabilni, fokusirani na detalje, na naš plan igre. Naravno da idemo na pobedu, to uvek podvlačim. Mnogi govore da su ponekad zadovoljni i remijem, ja nisam nikad. Volim pobednike, igrače sa karakterom, koji će i kad gube da jure da preokrenu i pobede. To je ono što sve vreme želimo da implementiramo ovde, kroz rad i razgovore, želim takvu, karakternu ekipu“, istakao je Marko Neđić na pres konferenciji na Čairu.
Radnički teško postiže golove od početka sezone – u proseku tek jedan na dve utakmice, svestan je toga i 36-godišnji trener iz Beograda, iako ima vrlo zanimljiv pogled na taj fenomen:
„Ja znam da statistika ne donosi bodove, ali mi smo u prve tri ekipe u ligi po stvorenim šansama. Definitivno realizacija fali. Radi se na tome konstantno, tu su i te neke odluke u završnici akcija koje moraju bolje da se donose. Nadam se da smo izvukli pouke iz ovih utakmica, iz toliko promašenih šansi i situacija. Momci su gledali gde i kako treba da reaguju, nadam se da ćemo i to da promenimo. Ali, opet kažem, neko je zadovoljan određenim bodovnim saldom, neko nije, a ja želim da budem zadovoljan kako mi ekipa izgleda od početka do kraja. Sve će u nekom trenutku doći na svoje, neko je uzeo možda više bodova nego što zaslužuje, neko manje, ali niko, pa ni mi, nije zaslužio da mu se sudi posle samo nekoliko kola. Ja sam zadovoljan sam kako mi ekipa izgleda. Naravmo da može bolje, svi težimo ka boljem. Da je bila malo bolja realizacija, možda bi nas svi sada dizali u nebesa, ali sve će se to iznivelisati vremenom. Imamo svoj put, verujemo u to što radimo i sve će doći na svoje.“
Veliki problem pred odlazak u Šabac, tamo gde Radnički na poslednja četiri gostovanja nije primio gol, predstavlja povreda Uroša Vitasa, koju je zadobio protiv IMT-a, pa stub odbrane neć biti na raspolaganju. Vrlo je izvesno da prisustvo Marka Mijailovića, tihog heroja prethodne utakmice, kada je u finišu očistio jednu loptu sa gol-linije, na pres konferenciji nagoveštava da će on popuniti upražnjeno mesto...
„Šef je rekao dosta toga, ne bih imao mnogo šta da dodam. Očekuje nas teška utakmica, tamo gde je uvek domaćinska atmosfera, protivnik koji igra fizički dosta agresivno. Mi smo se spremali cele nedelje da odgovorimo na njihovu igru, da popravimo tu realizacijju i dođemo najzad do sva tri boda koja su nam neophodna. Igramo dobro, izgledamo dobro, možda nam u pojedinim trenucima fali i malo sreće, ali ovi momci zaslužuju sreću i vratiće nam se kad bude najvažnije“, poručio je univerzalni defanzivac.
Nikome na Čairu ne prija termin utakmice – 18.30 časova po ovoj nesnosnoj vrućini, ali tako je, kako je. Sudiće Stanko Ostraćanin, a prenos je najavljen na TV Arena sport 3.
MOZZART BET SUPERLIGA, ŠESTO KOLO
Subota
18.30 (3,50) Mačva (3,30) Radnčki Niš (2,15)
19.00 (2,55) Radnički Kragujevac (3,30) IMT (2,80)
21.00 (1,32) OFK Beograd Mozzart Bet (5,10) Zemun (10,5)
Nedelja
19.00 (1,95) Radnik (3,45) Novi Pazar (4,00)
19.00 (1,15) Crvena zvezda (8,00) Čukarički (16,0)
21.00 (4,40) Mladost Lučani (3,50) Partizan (1,85)
21.00 (1,60) Vojvodina (4,10) Železničar (5,50)
***Kvote su podložne promenama