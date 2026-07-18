Ako Rodri sutra osvoji, imaćemo sedmoricu veličanstvenih

Jednostavan baš onako kako deluje kada ga igraju Španci. A, to je valjda najteže i najbliže savršenstvu.

Može biti da je fudbal mnogo jednostavniji nego što ga često predstavljamo svi koji o njemu nešto smatramo.

Toliko jednostavan, da bi, na primer, odgovor na pitanje zašto je četvorogodišnja dominacija Gvardiolinog Mančester Sitija u Premijer ligi prekinuta u prethodne dve sezone, kada Građani nisu mogli čak ni do četvrtfinala Lige šampiona, mogao da glasi ovako: Zato što se Rodri povredio. I tačka. Nikakvo „ali“, nikakvo dodatno objašnjenje, nikakvo filozofiranje. Sreća naša, pa je tom kolenu ipak bilo leka, te možemo da uživamo ovog leta u istinskoj fudbalskoj genijalnosti. Sreća španska, pa se nakon 403 dana pauze u poslednje dve godine oporavio baš za Mundijal i na jednu je utakmicu da Furiju dovede do objedinjene titule svetskog i evropskog prvaka. Tačno je, nije u fokusu kao oni koji stalno tresu mreže, koji proturaju rivalima loptu kroz noge; on čak nema ni profil na društvenim mrežama, uz to igra za ekipu gde je tim ispred svakog pojedinca, ali suvišno je objašnjavati zašto je žila kucavica selekcije koja na 14 utakmica na poslednja dva velika takmičenja ima 13 pobeda i jedan remi.

Da vas sada ne opterećujemo tim brojkama, čitali ste i na ovim stranicama prethodnih dana koliko je to kompletiranih pasova, koliko ih je u protivničkoj trećini, pretrčanih kilometara, dobijenih duela... Sve rekord do rekorda. Uz njega, Ruiz i Olmo činili su Bermudski trougao za vezni red Francuske pre neko veče. Uostalom, imate oči, poznajete fudbal i to je dovoljno. Ali, ovo možda niste znali. Osvoji li Španija sutra titulu prvaka sveta, 30-godišnji Madriđanin postao bi ’sedmi veličanstveni’ i ušao u društvo ’besmrtnih’ fudbalera koji su su tokom karijere osvojili četiri najvrednija trofeja što postoje u ovom sportu: Zlatnu loptu, Ligu (Kup) šampiona, odnosno pehare planetarnog i kontinentalnog šampiona sa svojim reprezentacijama. Ne velikom platnu to su: Jul Briner, Stiv Mekvin, Čarls Bronson, Džejms Kobern, Robert Von, Bred Dekster i Horst Buholc. U najvažnijoj sporednoj stvari na svetu: Franc Bekenbauer, Gerd Miler, Zinedin Zidan, Rivaldo, Ronaldinjo, Lionel Mesi. I, čekaju sedmog. Zanimljivo, taj bi već odavno bio Lotar Mateus, doslovno su ga minuti delili, ono kad je Bajern do 90. minuta vodio protiv Mančester Junajteda u finalu Lige šampiona 1999. (izgubio je finale KEŠ i 12 godina ranije, takođe sa Bajernom od Porta). Ili, ako malo proširimo filter, i iz priče isključimo kontinentalna reprezentativna takmičenja, a uzmemo u obzir samo ono što se smatra „svetim trojstvom“ u karijerama najvećih fudbalera sveta (Zlatna lopta, Svetsko prvenstvo i Liga šampiona), onda bismo na listu dopisali još i Bobija Čarltona, Paola Rosija, Usmana Dembelea (nisu bili prvaci Evrope sa reprezentacijom) i Kaku (nedostaje mu Kopa Amerika).