Kakav dan za Panatu: Vratio se Dijamantidis, Bonga u opremi Zelenih

Kako je do obnavljanja saradnje ili bolje rečeno do povratka Dijamantidisa uopšte došlo, objasnio je nekadašnji kapiten, a sada funkcioner Panatinaikosa.

"Veoma sam srećan što se vraćam u Panatinaikos, jer se osećam kao da sam se vratio kući! Jako mi je važno što ću ponovo sarađivati s trenerom Obradovićem s ljudima koje veoma dobro poznajem i beskrajno poštujem, što mi je olakšalo odluku. Sastao sam se s gospodinom Janakopulosom i u roku od nekoliko minuta smo se rukovali, nije bilo potrebe da nešto više pričamo", istakao je Dijamantidis.

Nekadašnji plej predstavlja nastavak povratnika u redove Panatianikosa. Pre Dijamatidisa u klub se vratio Majk Batisti. Bivši centar će raditi zajedno s Željkom Obradovićem, a upravo su on i Dijamantidis bili na parketu produžena ruka najtrofejnijeg trenera tokom slavne ere Zelenih.

Nije ovo samo dan u kojem se legendarni kapiten vratio u klub. Zeleni su dobili ogromno pojačanje, a reč je o Isaku Bongi.

Znalo se još ranije da će sada već bivši krilni igrač Partizan Mozzart Beta krenuti put Atine. Danas je čak obelodanjena cifra od 6.500.000 evra, koliko će Bonga zaraditi u glavnom gradu Grčke za tri godine. Dimitris Janakopulos je nedavno najavio da će u utorak biti predstavljen Branku Badio, ali očigledno je i to bila svojevrsna igra kontroverznog prvog čoveka Panatianikosa, pa je tako na aerodromu dočekan Isak Bonga.

Za njegov potpis se borio i Real Madrid, međutim, verovatno je najveći uticaj o njegovoj odluci da karijeru nastavi u Atini imalo i to što će ponovo sarađivati s Željkom Obradovićem. Ono što se sada čeka jeste Branku Badio i nema dileme da su već sada svi kojima je PAO na srcu u priličnoj euforiji, a do početka sezone ima još dosta.