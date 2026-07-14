Ambicije Đera nisu samo da prođe, hoće i Navasa na golu

Ipak, ta priča o Navasu je bila dominantna ovih dana da je i Huarez morao da kaže nešto o tome.

"Da, bilo je glasina o njegovom dolasku i tačne su. Bio sam mu trener u Pumasu, sličnih smo godina i dobri smo prijatelji. Navas se raspitivao o klubu, tako da je to više od glasine, ali istovremeno, ništa nije u mojim rukama. Ne zavisi od mene. Ja sam zadovoljan kako brane Samjuel Petras i Balaš Međeri, trudim se da ostvarim maksimum sa igračima koji su mi na raspolaganju", izjavio je Huarez.

19.00: (1,65) Đer (4,20) Vikingur (4,20) - 0:1

Činjenica je da su ekipe u različitim fazama dočekali ovaj meč. Dok je na Islandu prvenstvo uveliko u toku, Đer je tek odigrao prvi meč posle priprema. U svakom slučaju, u taboru prvaka Mađarske veruju da mogu da nadoknade minus.

"Dva tima su u različitim pozicijama, kod njih je sezona uveliko u toku, a mi tek krećemo. Oni su odigrali 20 utakmica. U tom prvom susretu nismo se fokusirali na to kako da gradimo napad, ali i rezultat od 1:0 za protivnika daje nam šansu u revanšu. Mislim da nismo igrali kako smo želeli, ali ne zaboravite da je Vikingur prošle sezone pobedio kod kuće Brendbi i Panatinaikos. Voleo bih da je odbrana bila kompaktnija i da smo imali bolje kontre. da je Bumba dao gol posle velike šanse, meč bi bio sasvim drugačiji. Ipak, ponosan sam na igrače jer su dali sve. Naš plan je da pobedimo igrajući agresivnu i otvorenu igru. Želimo da napadnemo iz svih pozicija, moramo da to činimo sa mnogo entuzijazma. Nadam se da će navijači videti pravi Đer", rekao je trener Đera.

Ako je nešto za ohrabrenje za Đer onda je to svakako činjenica da su i Panatinaikos i Brendbi prošli dalje posle tih poraza od Islanđana.

"Teško je igrati fudbal na Islandu, ali još teže će biti njima kod nas. Zato sam rekao da moramo da razmišljamo tako da je ovo bitka u 180, a ne 90 minuta. Moramo da postignemo gol što je pre moguće, da budemo bliži njihovom golu. Odatle će biti lakše kontrolisati utakmicu", zaključio je Huarez.

U timu Đera u prvom meču igrao je bivši fudbaler Crvene zvezde, Željko Gavrić. Na terenu je bio do 72. minuta, kada je zamenjen, a sva je prilika da će i ove večeri biti u startnoj postavi.

*******

Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️

*******

LIGA ŠAMPIONA, KVALIFIKACIJE (1. KOLO)

Utorak

17.00: (1,53) KuPS (4,30) Vardar (6,00) - prvi meč (2:0)

18.00: (1,60) Iberija 1999 (3,80) Flora (5,20) - 3:2

18.00: (1,72) Inter Eskaldes (3,70) Linkoln Red Imps (4,40) - 1:3

19.00: (1,65) Đer (4,20) Vikingur (4,20) - 0:1

19.00: (1,80) Riga (3,60) Ararat (4,60) - 0:2

19.30: (5,70) TNS (4,00) Sabah (1,60) - 0:2

19.30: (1,38) Levski (4,50) Borac B. (9,50) - 1:1

20.00: (2,40) Drita (3,30) Kaunas (3,00) - 1:1

21.00: (1,35) Šamrok (4,90) Florijana (9,50) - 0:2

21.00: (1,15) Larn (7,00) Tre Fjori (15,0) - 1:1

Sreda

19.30: (1,27) Univerzitatea Krajova (6,25) Makslajn Vitebsk (9,50) - 4:1

20.15: (2,75) Atert Bisen (3,30) Ki Klaksvik (2,40) - 1:2

21.00: (4,80) Sutjeska (3,50) Kairat (1,70) - 1:2

21.00: (1,77) Egnatija (3,40) Petroklub (4,50) - 1:1

*** kvote su podložne promenama