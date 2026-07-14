Majami razmatra da Jovića pošalje u Dalas

Prema saznanjima sajta The Miami Herald, čelnici Hita su pokazali ogroman interes za dovođenje petostrukog Ol-star igrača, i to bez obzira na to da li će Lebron Džejms izabrati Majami kao svoju sledeću destinaciju u prelaznom roku. Tompson bi doneo neophodan, šut sa spoljnih pozicija i raširio odbranu rivala oko zastrašujuće centarske linije Majamija koju već čine Janis Adetokumbo i Bam Adebajo!

Za Majami, ovaj potez donosi pojačan kvalitet u borbi za titulu. Tompson (36) je prošle sezone u dresu Dalasa odigrao 69 utakmica uz prosek od 11,7 poena, 2,1 skok i 1,4 asistencije, uz i dalje odličnih 38,3% šuta za tri poena. Četvorostruki NBA šampion i četvrti najbolji trojkaš u istoriji lige ulazi u poslednju godinu svog ugovora (zaradiće 17,46 miliona dolara u sezoni 2026/27). To znači da Majami dobija vrhunskog šutera na godinu dana, bez dugoročnog finansijskog opterećenja budžeta.

S druge strane, Dalas bi povukao potez za svetlu budućnost i obezbedio sjajnog saigrača Kuperu Flegu. Tek 23-godišnji Nikola Jović iza sebe ima stabilnu sezonu u kojoj je na 47 mečeva beležio 7,3 poena, 3,3 skoka i 2,2 asistencije. Ono što je ključno za Maverikse jeste Jovićev ugovor – on upravo započinje četvorogodišnji produžetak vredan 62,4 miliona dolara, što znači da bi Dalas dobio mladog, izuzetno talentovanog polivalentnog krilnog igrača koji je "zaključan" i pod kontrolom kluba sve do 2030. godine.