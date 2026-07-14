Predsednik Brazila besan zbog praznog aviona, Ančelotiju predložio da angažuje robota

Poznat je predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva po oštrom jeziku i izjavama koje privlače pažnju. U "elementu" je bio i tokom govora u Sao Paolu, kada se dotakao teme novog neuspeha fudbalske reprezentacije na Svetskom prvenstvu. Još jednom je petostruki svetski šampion podbacio i završio takmičenje daleko pre finala.

Angažovanje Karla Ančelotija nije donelo momentalni uspeh, kao što su se Brazilci nadali, ali nije selektor bio meta predsednikovih kritika, već igrači. Ljut je bio Lula ne zbog rezultata, već odnosa reprezentativaca koji su po ispadanju sa turnira otišli svako na svoju stranu. Od njih 26 samo se Flamengov Danilo vratio sa selektorom i stručnim štabom iz SAD avionom koji je organizovao FS Brazila.

"Poslao sam poruku selektoru Ančelotiju. Onom koji je na put otišao sa gomilom drugih, a vratio se sam. Sramota, skoro da je potpuno prazan bio avion koji je trebalo da vrati reprezentaciju. Samo jedan fudbaler bio je u njemu, ostali su otišli svako na svoju stranu. Da su osvojili Svetsko prvenstvo, sada bi svi bili ovde i plesali", ljutito je pričao Lula.