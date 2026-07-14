Predsednik Brazila besan zbog praznog aviona, Ančelotiju predložio da angažuje robota
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 12:20
Lula da Silva u svom stilu
Poznat je predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva po oštrom jeziku i izjavama koje privlače pažnju. U "elementu" je bio i tokom govora u Sao Paolu, kada se dotakao teme novog neuspeha fudbalske reprezentacije na Svetskom prvenstvu. Još jednom je petostruki svetski šampion podbacio i završio takmičenje daleko pre finala.
Angažovanje Karla Ančelotija nije donelo momentalni uspeh, kao što su se Brazilci nadali, ali nije selektor bio meta predsednikovih kritika, već igrači. Ljut je bio Lula ne zbog rezultata, već odnosa reprezentativaca koji su po ispadanju sa turnira otišli svako na svoju stranu. Od njih 26 samo se Flamengov Danilo vratio sa selektorom i stručnim štabom iz SAD avionom koji je organizovao FS Brazila.
"Poslao sam poruku selektoru Ančelotiju. Onom koji je na put otišao sa gomilom drugih, a vratio se sam. Sramota, skoro da je potpuno prazan bio avion koji je trebalo da vrati reprezentaciju. Samo jedan fudbaler bio je u njemu, ostali su otišli svako na svoju stranu. Da su osvojili Svetsko prvenstvo, sada bi svi bili ovde i plesali", ljutito je pričao Lula.
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Imao je prvi čovek Brazila i predlog za Ančelotija sledeći put kada bude okupljao reprezentativce. Ideju mu je dao robot kog su napravili studenti u Sao Paolu.
"Deca su napravila agresivnog robota, liči na Embapea i Halanda, može daleko da šutne loptu. Rekao sam Ančelotiju: 'Ako hoćeš nekoga da pozoveš, pozovi ovog robota, on će ti pomoći da Brazil ponovo osvoji Svetsko prvenstvo", ovaj put u šaljivom tonu pričao je predsednik države.
KVOTE ZA OSVAJAČA MUNDIJALA
2,40: Francuska
4,35: Engleska
5,00: Španija, Argentina
Podsetimo, posle uspešne grupne faze u konkurenciji Maroka, Škotske i Haitija, Brazil je savladao Japan sa 2:1 (golom Gabrijela Martinelija u nadoknadi), ali je potom istim rezultatom poražen od Norveške u osmini finala.
Povratak gotovo praznog aviona iz Amerike izazvao je dosta pažnje, mada brazilski mediji navode da je taj let bio opcionalan za igrače, a ne obavezan. Kako bilo, iza Brazila je još jedan neuspešan Mundijal, a pred Karlom Ančelotijem ogroman posao da pokuša da vrati nekadašnje šampione i reprezentaciju, u čijim igrama su svi uživali, na staze stare slave.