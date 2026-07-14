Zvezdin odbegli sin na novom početku: Posle Druge lige BiH potpisao za Železničar

Kad se pojavio, Jovan Miladinović je smatran za golmansko čudo od deteta. Toliko da ga je Miloš Milojević poveo na pripreme Crvene zvezde pre tri godine i dao mu šansu u pripremnoj utakmici protiv Dinama iz Tbilisija. Išlo se toliko daleko da je španska Marka govorila kako je tri godine ispred svoje generacije i da u njemu čuči potencijal za reprezentativnog golmana.

Velika su očekivanja bila u Ljutice Bogdana, ali su na kraju Zvezda i Miladinović otišli na Arbitražni sud u Lozani. Mladi golman je tad tužio srpskog šampiona zbog potcenjivačkog i zlostavljačkog odnosa prema njemu, ali izgubio spor. Posle isteka ugovora, otisnuo se u Drugu ligu BiH gde je branio za Zvijezdu 09, a danas je zvanično predstavljen kao novi golman Železničara iz Pančeva. Talentovani golman stavio je paraf na trogodišnji ugovor sa Pančevcima i dolazi kao slobodan igrač.