Zvezdin odbegli sin na novom početku: Posle Druge lige BiH potpisao za Železničar
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 12:30
Jovan Miladinović (19) stafio paraf na trogodišnji ugovor sa Pančevcima
Kad se pojavio, Jovan Miladinović je smatran za golmansko čudo od deteta. Toliko da ga je Miloš Milojević poveo na pripreme Crvene zvezde pre tri godine i dao mu šansu u pripremnoj utakmici protiv Dinama iz Tbilisija. Išlo se toliko daleko da je španska Marka govorila kako je tri godine ispred svoje generacije i da u njemu čuči potencijal za reprezentativnog golmana.
Velika su očekivanja bila u Ljutice Bogdana, ali su na kraju Zvezda i Miladinović otišli na Arbitražni sud u Lozani. Mladi golman je tad tužio srpskog šampiona zbog potcenjivačkog i zlostavljačkog odnosa prema njemu, ali izgubio spor. Posle isteka ugovora, otisnuo se u Drugu ligu BiH gde je branio za Zvijezdu 09, a danas je zvanično predstavljen kao novi golman Železničara iz Pančeva. Talentovani golman stavio je paraf na trogodišnji ugovor sa Pančevcima i dolazi kao slobodan igrač.
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Prethodne sezone, branio je na devet utakmica u Prvoj ligi Republike Srpske i na četiri je uspeo da ostane nesavladan. Sad će imati priliku da se okuša u Mozzart Bet Superligi, a konkurencija će mu biti kapiten Zoran Popović. Kao neko ko je u mlađim kateogorijama bio poznat po dobroj igri nogom, Miladinović se čini idealnim za stil igre koji forsira Radomir Koković.
"Prepoznatljiv sam po tome što često igram veoma visoko, nekada i 50 metara od gola. Volim da učestvujem u organizaciji igre i smatram da su mi igra nogom i distribucija lopte među najvećim kvalitetima. Moj stil je najsličniji Manuelu Nojeru iz najboljih godina", rekao je samouvereno Miladinović za klupski sajt.
U Pančevo je ovog leta stiglo pet novajlija. Pored Miladinovića, dovedeni su Amadu Sabo iz Javora, Bili Dži iz Noriča, Nemanja Zarić iz Lucerna i kapitalac u vidu Dejvida Ankejea za koga je Đenovi plaćeno 500.000 evra obreštećenja. Železničar će, sva je prilika, ponovo imati najlmlađi tim u Mozzart Bet Superligi, a prva prilika za čeličenje biće meč protiv Radničkog iz Niša u petak (20.00).