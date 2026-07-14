Makelele: Embape je Fenomeno svoje generacije! Olise nas vratio u detinjstvo

Nije taj razgovor bez povoda, jer zna se da bi Perez rado Bajernu uzeo Olisea. Samo što bi ovaj to prvo morao da zatraži od uprave bavarskog kluba, a da Perez onda istrese na sto minimum 200.000.000 evra! A moglo je da bude drugačije, jer Makelele kaže da je pokušavao da Florentina ubedi da uzme Olisea još pre ove sezone, kada je definitivno eksplodirao i postao jedan od najatraktivnijih fudbalera današnjice.

“Imao sam priliku da razgovaram sa predsednikom Florentinom Perezom i rekao sam mu da ako mora da potroši pare na jednog čoveka da to bude za njega! Olise nam svima vraća užitak dok gledamo fudbal, da iskusimo isto ono što smo osećali kada smo bili deca: talenat, slobodu, kvalitet, efektivnost. Kad on nije na terenu – to se primeti”, rekao je Makelele za Marku.

Dobro, ali da li je baš toliko dobar da je bolji od Džuda Belingema, još jedne Realove aždaje koja blista na Mundijalu?

“Neka govore sami za sebe. Obojica su izvanredni. Ne volim da poredim. Nikada ne treba da porediš veličine. Ne možeš da porediš Pelea i Maradonu. I Zidan je ostavio svoj trag na fudbal, večno će da traje, bez obzira na to koje došao posle njega. Neka svi ti momci grade karijere i upišu se u istoriju sporta”.

Da poredi dakle neće. Ali da uporedi – i te kako hoće i to kada priča o Embapeu.

“Voleo bih da Embape osvoji Zlatnu loptu. Nije ove sezone osvajao sa Realom, ali na Mundijalu radi neverovatne stvari. To što on pokazuje godinama ga opasno približava Ronaldu Nazariju. Ronalda smo sa razlog zvali ‘Fenomeno’. A, Embape je fenomen svoje generacije. Ono što je strašno je što ima još ima šta da dokaže. Uveren sam da je on nešto najbliže Ronaldu što danas imamo”.

Pa opet, Real zaostaje za Barselonom. Iako ima tog Embapea, tog Belingema, pa Vinisijusa Žuniora. I svi odavno govore da je razlog tome što nijedan trener ne može da kontroliše tu svlačionicu. Zato je ovog leta doveden i Žoze Murinjo s kojim je Makelele tri godine sarađivao u Čelsiju.

“On je inteligentan, kulturan, pažljiv trener. Igraće na osnovu kvaliteta igrača, pokušati da pronađe ravnotežu”.

A, ko bi od Murinjovog dolaska mogao da ima koristi? Makelele ukazuje na jedno ime – Trenta Aleksander Arnolda.

“Murinjo je očinska ličnost, lider, sjajan trener. Pobrinuće se on za sve ostalo. I neče to biti problem za Trenta. Na njemu je samo da sluša i bude efektan. Kad tako igraš nikada trener neće odustati od tebe, taman i ako si kontroverzan. Uvek kažem da pravi profesionalac mora da može da igra barem tri pozicije. Za kompletnog fudbalera to uopšte nije problem”, završava Makelele.