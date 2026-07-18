Arsenal prvi hteo, Čelsi aktivirao bombu: Morgan Rodžers najskuplji Englez u istoriji!

Rodžers je bio i velika želja Arsenala, koji je prethodnih dana opipavao puls oko njegovog transfera, ali nije izašao sa konkretnom ponudom jer je radio na dovođenju Hristosa Colisa iz Briža. Čelsi jeste i nije hteo da gubi vreme. Dogovoren je i ugovor sa Rodžersom do leta 2032. godine sa opcijom za još jednu sezonu, a za ponedeljak su zakazani i lekarski pregledi.

Mladi ofanzivac želi u Čelsi jer mu se dopada namenjena uloga kod novog trenera Ćabija Alonsa, koji ga vidi kao jednog od ključnih igrača uz Kola Palmera. Biće ovo i najskuplji transfer u istoriji Čelsija (dosadašnji rekorder je Enco Fernandez, plaćen Benfiki 121.000.000 evra), ali i drugi najskuplji u istoriji Premijer lige. Rekord drži prelazak Aleksandra Isaka iz Njukasla u Liverpul za 145.000.000 evra prošlog leta.

Rodžers je rođen i odrastao u okolini Birmingema, a fudbalom je počeo da se bavi u Vest Bromvič Albionu, odakle ga je kao 17-godišnjaka uzeo Mančester Siti. Nije dobio šansu u timu Pepa Gvardiole i kalio se po pozajmicama u niželigašima Linkolnu, Bornmutu i Blekpulu, da bi ga potom otkupio Midlzbro za 1.200.000 evra. I prodao ga je Aston Vili nakon samo šest meseci za 9.400.000 evra i bonuse, od čega je 25 odsto pripalo Mančester Sitiju. Ali, i Midlzbro je tada ubacio procente prema kojima mu pripada 20 odsto od Viline zarade na Rodžersovom transferu u budućnosti. Ozbiljan novac od večeras... Oko 25.000.000 evra!

Rodžers je vrlo brzo postao jedan od najboljih igrača Aston Vile i nezamenjiv šraf u ekipi Unaja Emerija. Debitovao je za mladu, pa za A reprezentaciju posle samo šest meseci u Vilinom timu. Pokrivao je više pozicija u ofanzivnoj liniji i isticao se brzinom, direktnim fudbalom i šutevima sa distance. Nakon prošle sezone u kojoj je dao 10 premijerligaških golova, postalo je jasno da će ga Vila teško zadržati ovog leta. Uzalud su bili novi ugovor i povećanje plate… Rodžers je ostavio dobar utisak i na tekućem Mundijalu i samo dodatno podgrejao interesovanje jačih klubova.

Iako je Arsenal ozbiljno razmišljao o njemu, Čelsi je sve ekspresno završio. Aston Vila je obećala igraču da će ga pustiti ako neko ponudi 100.000.000 funti i na kraju dobila bolju ponudu nego što je očekivala. Već je iz Frajburga dovela Johana Manzambija u paketu teškom oko 70.000.000 evra i on je igrač koji bi mogao da odmeni Rodžersa, mada se očekuje da dođe još jedno krilo. Na meti su Ibrahim Embaje iz Pari Sen Žermena i Krisensio Samervil iz Lidsa, kojeg želi i Roma koja je danas ponudila 46.000.000 evra.

Rodžers bi sredinom sledeće nedelje trebalo i zvanično da bude predstavljen na Stamford Bridžu, gde bi trebalo da čini ofanzivni kvartet sa Žoao Pedrom, Netom i Palmerom.