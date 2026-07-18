Komo mora nešto i da proda da bi kupovao skuplje…

Dolazak sveže krvi u ekipu značio je i da će neki morati da odu. Klub su napustili iskusni Španci Alberto Moreno i Serđi Roberto, kojima su istekli ugovori, pozajmica je istekla Dijegu Karlosu, Komo će napustiti i Alvaro Morata, a Monca je otkupila pozajmicu Patrika Kutronea za 4.000.000 evra. Sve odreda iskusni igrači… Ali i ne toliko bitni u prošloj sezoni osim Karlosa.

Danas je Komo saopštio da su klub napustila dvojica fudbalera, od kojih je jedan imao značajnu minutažu u prošloj sezoni.

Iskusni univerzalac Mergim Vojvoda preselio se u Udineze u transferu teškom 1.500.000 evra. Bilo je i prošle sezone jasno da je univerzalac sa Kosova jedna od slabijih karika, ali da Fabregas nije imao bolje rešenje na desnom beku. Sa druge strane, Udinezeu bi njegovo iskustvo moglo da bude zlata vredno za neiskusnu poslednju liniju.

Znatno više para Komo je dobio od prodaje nemačkog veziste Janika Engelharta. On je prodat Frajburgu za 7.000.000 evra i vratio se u domovinu, iako je imao i poziv Briža. Prošlu sezonu je proveo na pozajmici u Menhengladbahu. On je najskuplja prodaja Koma ovog leta… Ukupno su inkasirali oko 15.000.000 evra. Minorno u odnosu na investicije koje se spremaju.

Na pragu potpisa je Čelsijev štoper Trevo Čaloba (27) za 32.000.000 evra sa bonusima, a traži se još jedan štoper. Mete su Davinson Sančez iz Galatasaraja i Tijago Gabrijel iz Lećea, u vezni red bi mogao da dođe Danilo iz Botafoga, a u ofanzivnu liniju Anis Hađ Musa iz Fajenorda i Franjo Ivanović iz Benfike.