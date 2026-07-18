Drama u Ubu rešena u nadoknadi: Partizan ispustio pobedu, iako je dvaput vodio (VIDEO)

Izgledalo je kao da je beogradski tim odigrao četiri potpuno različite „utakmice“ na stadionu „Dragan Džajić“. Prva je trajala dvadesetak minuta u uvodnom delu meča, kada je Partizan brzinom lomio rivala i stekao zasluženu prednost golom povratnika Milana Aleksića . Naredna faza je bila znatno duža i protegla se sve do 65. Minuta, u tom periodu Parni valjak je delovao bezvoljno, prerano zadovoljno, a kod pojedinaca se jasno osećao poriv za čistim samoisticanjem. Onda se favorit nakratko prenuo i preko rezerviste – sa razlogom se postavlja pitanje zašto je uopšte počeo na klupi – Ognjena Ugrešića poentirao za novu prednost. A onda je usledio završni čin i novi pad u kontraritam iz kojeg Partizan nije mogao da se izvadi. Zemun je konstantno slao ozbiljna upozorenja preko Milana Sprema i Nemanje Belakovića . Kada njih dvojica nisu iskoristili stopostotne šanse, ukazala se ona rezervisti Petrušiću . U trećem minutu posle devedesetog, momak iz „klase 2005“ nasamario je kompletnu odbranu Parnog valjka, upropastio debi Saše Ilića i jasno nagovestio da smo svi možda pomalo požurili sa ocenom da će klub iz Gornje varoši ekspresno nazad u niži rang takmičenja.

Dva puta sticana prednost nije bila dovoljna ekipi Saše Ilića . Povratnik u elitni rang uspeo je da iskoristi crne rupe u igri crno-belih, koje su na naplatu došle duboko u sudijskoj nadoknadi. Posle nespretne reakcije odbrane, pre svih Milana Roganovića i Marka Miloševića, rezervista Novak Petrušić pretvorio je smušenu postavku favorita u izjednačenje i zlata vredan bod za sastav Milana Kuljića .

Teško je objasniti kako Partizan nije pobedio tim koji se posle sedam godina vratio na veliku scenu, i od koga je, makar pojedinačno, na papiru znatno kvalitetniji. Dobro je Parni valjak otvorio utakmicu u Ubu, diktirao tempo, igrao tečno i sa lakoćom ulazio u šanse. Jednu takvu, posle lepe kombinacije Dembe Seka i Milana Roganovića, u inicijalnu prednost pretvorio je Milan Aleksić. Bio je to prvenac momka iz „klase 2005“ u seniorskom fudbalu i sjajan nagoveštaj šta bi sve mogao ove sezone. Baš posle njegovog hica, koji iskusni golman Mladen Živković nije mogao da zaustavi, crno-beli su bez ikakvog vidljivog razloga – potpuno stali.

Milan Vukotić je birao loša rešenja u tom delu meča, Demba Sek još lošija, dok Aleks Zeković nije ni imao rešenja u napadu, što je dalo vetar u leđa Zemunu da polako promoli glavu. Iznenada je dolazio u opasne pozicije preko Ognjena Ilića, Tabakovića i Belakovića, što su bili jasni i prvi znaci da je defanziva tima sa Topčiderskog brda ranjiva.

Ono što Kuljićevi pitomci nisu iskoristili u prvom poluvremenu, jesu u ranoj fazi drugog dela igre. Đorđe Petrović je lepo kombinovao sa Nemanjom Belakovićem i primorao Marka Miloševića na prvu kapitulaciju za izjednačenje od 1:1. Sve se to dogodilo neposredno nakon perioda u kome je Partizan mogao i morao da povisi na 2:0, ali su Nemanja Trifunović i Milan Vukotić loše šutirali sa distance, dok Sek nije ni uputio udarac, neprestano vođen nekom čudnom željom da dribla do iznemoglosti.

(Star sport)

Kada je shvatio da bi đavo mogao da dođe po svoje, Saša Ilić je reagovao izmenama. I – pogodio je. Čaka Traore i Že su uneli energiju, razmrdali usnuli tim i dodatno opteretili odbranu Zemuna, pa je u delovalo da nominalnom domaćinu nema spasa. Dodatni impuls stigao je kada je na teren kročio Ognjen Ugrešić. Partizan je dobio opciju više u skok igri, što je odmah i valorizovao. Vukotić je izveo korner u 76. minutu, a momak koji čeka transfer u Italiju glavom je pogodio za novu prednost od 2:1.

(Star sport)

Umesto da Partizan privde mirno meč kraju, eprizirao se scenario sa početka utakmice. Baš kao i posle Aleksićevog pogotka, favorit je neshvatljivo propustio priliku da prelomi i „ubije“ utakmicu. Izgledne prilike da stave tačku na ovaj meč propuštali su Traore i Že. Fudbal je na kraju surovo pokazao Partizanu koliko okrutan ume da bude. Kazna za sve promašaje stigla je u trećem minutu nadoknade kada je Novak Petrušić, snalažljivom reakcijom u kaznenom prostoru, matirao Miloševića za konačnih 2:2, za veliku glavobolju svima u Humskoj pred predstojeću evropsku premijeru.

MOZZART BET SUPERLIGA, PRVO KOLO

ZEMUN – PARTIZAN 2:2 (0:1)

/Petrović 57, Petrušić 93 - Aleksić 19, Ugrešić 76/

Stadion: Dragan Džajić u Ubu

Sudija: Stanko Ostraćanin

ZEMUN (4-3-3): Živković 6,5 – Parađina 6,5 (od 80. Spremo 6,5), Bakić 5,5, Ostojić 5,5, Kadijević 6 – Jokić 5,5 (od 46. Miladinović 6), Ilić 6, Petrović 7 (od 70. Ljubomirac 6) – Kalat 5,5 (od 75. Petrušić 7), Tabaković 6 (od 70. Knežević 6), Belaković 7.

PARTIZAN (4-3-3): Milošević 5 – Roganović 5,5, Đurđević 5, Mitrović 6, Samson 5 – Zeković 5 (od 71. Ugrešić 7), Aleksić 7 (od 58. Kostić 5,5), Vukotić 5 – Sek 6 (od 75. Zubairu 5,5), Kojzek 5 (od 71. Že 6), Trifunović 5,5 (od 71. Traore 6,5).

Igrač utakmice: Nemanja Belaković (Zemun) 7

MOZZART BET SUPERLIGA – 1. KOLO

Petak

Crvena zvezda - Mačva 5:0 (3:0)

/Duarte 8, Krunić 18, Kone 33ag, Kostov 48, 82/

Železničar - Radnički Niš 2:1 (1:1)

/Jovanović 13, Đuričić 70 - Izderić 29/

Subota

Novi Pazar - Radnički Kragujevac 1:0 (1:0)

/Davidović 33/

Zemun - Partizan 2:2 (0:1)

/Petrović 57 , Petrušić 90+3 - Aleksić 19, Ugrešić 76/

Nedelja

19.00 (1.95) Čukarički (3.50) IMT (3.90)

19.00 (1.95) Radnik (3.45) Mladost (4.00)

19.00 (1.60) Vojvodina (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.80)