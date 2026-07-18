Šta igra Ivan Davidović? Sve! Pandur na debiju ‘uhapsio’ povratnika Feđu Dudića

Nije povratak Feđe Dudića na klupu Radničkog prošao onako kako je želeo. Doživeo je temperamentni stručnjak peti poraz u sedmom duelu sa Novim Pazarom. Njegov tim se probudio u nastavku, napadao, stvarao šanse, ali je jednako dobar koliko Luka Lijeskić u prvom, u drugom delu bio Miloje Preković, sve što je išlo u okvir gola zaustavio je i uz strelca Davidovića najzaslužniji je za tri boda svog tima na premijeri.

Od prvog minuta, neuporedivo veća energija i ambicija domaćeg tima. Prvi je pripretio Kocebu, naterao Simovića da ukliza, pa Marjanovića da ga zaustavi prekršajem za žuti karton, a iz tog slobodnog udarca Fejsal Mulić silovito je gađao u donji ugao i naterao Lijeskića na prvu paradu. Onda su Pazarci dva auta izveli kao da su korneri, pa je Sadi sledeći gađao, ali nedovoljno precizno, no Miletić je za svaki slučaj otklonio opasnost ispred gol-linije.

Čuda je činio Luka Lijeskić, u 26. minutu skinuo lukav šut Daude, pa onda samo dva minuta kasnije još jedan Kocebuu, posle najlepše akcije domaćih u prvom poluvremenu. Sve su to bile niske lopte, nezgodne za visokog golmana Kragujevčana, koji je dominirao u prvih pola sata, držao svom timu glavu iznad vode, ali čak ni on nije mogao da zaustavi remek-delo Ivana Davidovića iz 33. minuta. Gledati i uživati.