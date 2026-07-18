Šta igra Ivan Davidović? Sve! Pandur na debiju ‘uhapsio’ povratnika Feđu Dudića
Vreme čitanja: 9min | sub. 18.07.26. | 21:54
Prelepim golom univerzalnog veziste, Novi Pazar slavio protiv Radničkog na premijeri nove sezone
Prelepa dijagonala Hadžimujovića preko polovine terena, eto Ivana Davidovića tamo da odigra povratnu za Kocebua. Napad Kragujevčana po desnom krilu, eto ga i tamo da podmetne glavu gde bi malo ko nogu. Lijeskić brani kao hobotnica, eto Davidovića da pošalje projektil sa 20 metara i već nakon četiri odigrane utakmice u novom prvenstvu istakne kandidaturu za gol polusezone!
Da li to Novi Pazar vara? Koliko je ovih Davidovića poslao na teren u utakmici prvog kola Mozzart Bet Superlige? Šalu na stranu, ali nema tog trenera koji ne bi poželeo ovakvog fudbalera u timu, a Strahinji Panduroviću 30-godišnji univerzalac ukrasio je debi u samostalnoj trenerskoj karijeri i doneo pobedu domaćinu 1:0 u duelu dva prošlosezonska predstavnika Srbije u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Pre tačno godinu dana odložili su svoj okršaj u prvom kolu, sada su ga odigrali u lepom ambijentu pred oko 4.000 gledalaca, remećenom na trenutke bacanjem pirotehnike sa tribina na teren.
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Nije povratak Feđe Dudića na klupu Radničkog prošao onako kako je želeo. Doživeo je temperamentni stručnjak peti poraz u sedmom duelu sa Novim Pazarom. Njegov tim se probudio u nastavku, napadao, stvarao šanse, ali je jednako dobar koliko Luka Lijeskić u prvom, u drugom delu bio Miloje Preković, sve što je išlo u okvir gola zaustavio je i uz strelca Davidovića najzaslužniji je za tri boda svog tima na premijeri.
Od prvog minuta, neuporedivo veća energija i ambicija domaćeg tima. Prvi je pripretio Kocebu, naterao Simovića da ukliza, pa Marjanovića da ga zaustavi prekršajem za žuti karton, a iz tog slobodnog udarca Fejsal Mulić silovito je gađao u donji ugao i naterao Lijeskića na prvu paradu. Onda su Pazarci dva auta izveli kao da su korneri, pa je Sadi sledeći gađao, ali nedovoljno precizno, no Miletić je za svaki slučaj otklonio opasnost ispred gol-linije.
Čuda je činio Luka Lijeskić, u 26. minutu skinuo lukav šut Daude, pa onda samo dva minuta kasnije još jedan Kocebuu, posle najlepše akcije domaćih u prvom poluvremenu. Sve su to bile niske lopte, nezgodne za visokog golmana Kragujevčana, koji je dominirao u prvih pola sata, držao svom timu glavu iznad vode, ali čak ni on nije mogao da zaustavi remek-delo Ivana Davidovića iz 33. minuta. Gledati i uživati.
Da se utakmica tu završila, mogli bismo da konstatujemo da je Novi Pazar zaslužio i ubedljiviju prednost. Ovako, odustali su domaći fudbaleri od takve igre u nastavku, opredelili se da čuvaju prednost. Doduše, uvek ima i do protivnika, a Kragujevčani su navalili i naterali rivala da se brani. I, treba takođe i to podvući, Pazarci su prvi zapretili u drugom poluvremenu, posle kornera i proigravanja glavom Daude, Fejsal Mulić je iz neporedsne blizine promašio ono što bi on odatle morao da ubaci u mrežu.
Ulogu glavne figure na terenu, od svog kolege sa suprotne strane, sada je preuzeo Miloje Preković. Na centaršut Miletića, Sise je lucidno asistirao Jovanu Iliću, ali golman domaćih je na mestu, baš kao i posle kornera i udarca glavom Bojice Nikčevića, pa onda i kada je Sise pokušao da centrira, a umalo loptu poslao u rašlje.
Krenuo je Dudić na sve ili ništa, ubacio Sremčevića, Marušića, izveo iz igre jedva primetnog Soklera, a upravo je crnogorski internacionalac imao najbolje prilike, no u 87. minutu i njegov pokušaj glavom brani sjajni Preković, a u trećem minutu sudijske nadoknade gađao je neprecizno na centaršut iz prekida.
MOZZART BET SUPERLIGA, 1. KOLO
NOVI PAZAR - RADNIČKI 1923 1:0 (1:0)
/Davidović 33/
Novi Pazar. Gradski stadion.
Gledalaca: 4.000.
Sudija: Nenad Minaković (Novi Sad).
Žuti kartoni: Dauda, Togbe, Robert (Novi Pazar), Marjanović (Radnički).
NOVI PAZAR (4-2-3-1): Preković 7,5 - Miljković 6, Hadžimujović 7, Marinković 7, Mirosavić 6,5 - Davidović 7,5 (od 82. Stanković), Togbe 7 - Dauda 7 (od 69. Robert 6), Sadi 6,5 (od 82. Skrobonja), Kocebu 6,5 (od 82. Adžić) - Mulić 6,5 (od 68. Petrović 6).
RADNIČKI 1923 (4-1-4-1): Lijeskić 7 - Nikčević 6, Simović 6, Marjanović 6, Miletić 6,5 - Tomić 5,5 (od 66. Alić 6) - Ilić 6,5, Suljić 5 (od 66. Sremčević 5,5), Babić 5,5 (od 46. Balde 6), Sise 6 (od 74. Ude) - Sokler 5 (od 66. Marušić 5,5).
Igrač utakmice: Ivan Davidović (Novi Pazar) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA – 1. KOLO
Petak
Crvena zvezda - Mačva 5:0 (3:0)
/Duarte 8, Krunić 18, Kone 33 ag, Kostov 48, 82/
Železničar - Radnički Niš 2:1 (1:1)
/Jovanović 13, Đuričić 70 - Izderić 29/
Subota
Novi Pazar - Radnički Kragujevac 1:0 (1:0)
/Davidović 33/
Zemun - Partizan 2:2 (0:1)
/Petrović 57, Petrušić 90+4 - Aleksić 19, Ugrešić 78/
Nedelja
19.00 (1.95) Čukarički (3.50) IMT (3.90)
19.00 (1.95) Radnik (3.45) Mladost (4.00)
19.00 (1.60) Vojvodina (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.80)
***Kvote su podložne promenama