Saša Ilić: Dobro samo u prvih 25 minuta, posle toga - anarhija

Paklen posao čeka Sašu Ilića. Ovo što je Partizan prikazao u većem delu meča protiv Zemuna ne uliva nikakvo poverenje navijačima da mogu da očekuju bitan rezultat. Ponovo crno-beli prosipaju bodove, ponovo im se dešava da se jednostavno - ugase. Nešto slično smo imali prilike da vidimo i tokom priprema u Sloveniji.

Samo, to su bile pripremne utakmice, pa se neke stvari možda nisu videle, ali čim je došla prva takmičarska utakmica u Mozzart Bet Superligi, Partizan je dozvolio sebi da zbog sopstvenih grešaka ostane bez planirana tri boda.

"Čestitam Zemunu na osvojenom bodu. Što se tiče Partizana, zadovoljan sam sa prvih 25 minuta, posle toga nije bilo dobro. U nekim momentima sam video anarhiju, što mi se nimalo ne sviđa. Igrači su radili ono što ne bi trebalo. Vreme je pred nama, probaćemo to da ispravimo", rekao je Ilić za Arenu sport.