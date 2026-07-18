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UŽIVO: Španija - Srbija, Orlići u borbi za finale

sub. 18.07.26. | 20:43

Pratite sa nama dešavanja iz Ljubljane gde U20 reprezentacija Srbije igra polufinale Evrobasketa protiv Španije

POLUFINALE EVROBASKET U20

ŠPANIJA-SRBIJA (11:25, 17:17)
Dvorana: Stožice
Sudije: Baldini, Matejek, Giorgijev

ŠPANIJA: Alosen, Blanko, Rodrigez, Gaspa, Garmendia, Karot, Arias, Tores, Vilar, Amon, Kebola, Enabulele

SRBIJA: Popović, Džepina, Parović, Tofoski, Đurić, Lučić, Bošnjaković, Šojić, Bundalo, Stanojević, Ostojić, Šuput

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