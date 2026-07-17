Barak Bahar i Omri Glazer ponovo zajedno: Zvezdin golman se vraća kući
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Vreme čitanja: 1min | pet. 17.07.26. | 11:58
Izraelski čuvar mreže odlazi u Makabi Haifu
Saradnja Baraka Bahara i Omrija Glazera u Crvenoj zvezdi nije trajala dugo, ali će se nastaviti, kako stvari stoje, u njihovoj domovini Izraelu.
Nekadašnji trener Crvene zvezde će i u narednom prvenstvu predvoditi Makabi iz Haife, a „jedinica“ tog tima biće Omri Glazer, tvrde izraelski mediji.
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Po njihovim saznanjima sve je dogovoreno između Zvezde, Makabija i Glazera i golman bi trebalo narednih dana da stigne u domovinu i da potpiše višegodišnji ugovor sa zeleno-belima. Glazerov dolazak omogućiće klubu iz Haife da proda čuvara mreže Giorgija Jermakova ukrajinskom Metalistu iz Harkova.
Omri Glazer će posle tri godine napustiti Crvenu zvezdu. Prošle sezone je potpuno pao u drugi plan, Mateus ga je istisnuo s gola i bilo je jasno ovog leta da će Izraelac napustiti klub, pitanje je bilo samo na koju stranu sveta će se uputiti. Izbor je pao na povratak u Izrael.
Za tri godine provedene u Zvezdi Glazer je skupio 69 nastupa i osvojio tri duple krune, a branio je za crveno-bele i u Ligi šampiona.