Humanitarni tiket u podne: Uz Darka Anića, finalni mečevi Mundijala mirišu na dobitnih 276.000 dinara

Pa, da počnemo od prvog tipa koji Darko Anić igra na meču FRANCUSKA – ENGLESKA, gde se čeka ni manje, ni više nego GG4+ tip. Poveli su Englezi na meču sa Argentinom, golom Gordona u 55. minutu, a onda su ih Gaučosi preveslali u dva brza poteza, golovima Fernandeza u 85. i Martineza u 92. minutu utakmice. Ima za čim da žale, kao i Trikolori koji su, pa slobono možemo da kažemo matirani od strane Španaca, i Luisa de la Fuentea, koji ih je pročitao i savladao sa 2:0. Francuska se oslanja na eksplozivnost i glad za golovima Kilijana Mbapea koji juri titulu najboljeg strelca turnira, dok Engleska sve karte polaže na golgeterski instinkt i liderstvo svog kapitena Harija Kejna.

Posle ove bombe, i kvote 2,32, idemo na kvotu 2,40, jer Darko Anić tipuje da će Crvena furija biti prvak sveta, tako da smo u nedelju na tu da čekamo keca s meča ŠPANIJA – ARGENTINA. Crvena furija juri drugu titulu šampiona sveta, posle one istorijske u Južnoj Africi 2010. godine, dok Argentina hoće svoj četvrti pehar, i odbranu titule osvojene pre četiri godine u Kataru. Sdar aktuelnog šampiona Evrope i aktuelnog šamiona Južne Amerike, počinje naglaskom na okršaj večitog Lea Mesija i Lamina Jamala, gde će se videti, imaju li Gaučosi snage za još jednu senzaciju, pošto su već ispod čekića i nakovnja uspeli da preokrenu sudbinu na mečevima sa Egiptom (3:2), Švajcarskom (3:1, nakon produžetaka), i konačno Engleskom (1:2).

I, to bi bilo sve što se tiče tipovanja, a na nama je da dodamo da je Darko ostavio značajan trag u srpskom fudbalu tokom 90-ih godina. Od odličnih partija u Borcu iz Čačka, preko sjajnih egyibicija u Vojvodini, stigao je do dresa Crvene zvezde. Navijači ga posebno pamte iz perioda na Marakani, kada je bio deo generacije koja je 1996. godine odmerila snage sa velikim evropskim imenima poput Barselone i Kajzerslauterna. Nakon Beograda, uspešnu karijeru gradio je u Belgiji igrajući za Klub Briž i Gent, kao i u Turskoj, Nemačkoj i Kini.

Nedovoljno je poznato da je Anić bio na pragu povratka na marakanu, sada već daleke 2023. godine, kada se sastao sa Draganom Džajićem, da bi u skorije vreme izjavio:” Tada je bila teška situacija u Crvenoj zvezdi, razna politička previranja, uticaj navijača i nisam hteo da se vratim u to. Odlučio sam da ostanem u inostranstvu. Uvek sam imao neko svoje mišljenje. Bio sam u nekim zrelim igračkim godinama.I dok sam bio mlađi, pitao sam se šta će u ekipi momci od 29, 30 godina, treba da puste mlađe, tako sam i tad u zrelim godinama rezonovao. Nisam hteo nekome da zauzimam mesto, iako mi je Džaja rekao da im trebam, a i tadašnji trener Slavoljub Muslin je pričao isto. Nisam hteo, iskreno, nisam ni bio na nekom nivou tada. Moje mišljenje je bilo, ako ću se vratiti u Zvezdu, moram biti spreman stoprocentno, da budem bolji nego 1996. godine, a prosto tada nisam bio. Navijači i Crvena zvezda ne zaslužuju to, već da me pamte po lepom”…

Bogato fudbalsko i životno iskustvo sa terena širom sveta, Darko danas koristi u menadžerskim vodama, ali ga je preneo i na porodicu – njegova ćerka Maša Anić je višestruka šampionka u modernom plesu i jedno od najvećih imena svetske plesne scene. Za nju se zna:“Maša je u svetu plesa, isto što i Leo Mesi u fudbalu“... Ali, to nije sve, jer i u ovom sportu, Anići nemaju samo jednu vedetu, već slobodni smo da kažemo tim, pošto i druga ćerka Katarina radi u poznatoj plesnoj akademiji i aktivna je u istom sportu kao i njena sestra.

Toliko o našem gostu, Darku Aniću, kome pored uspeha u današnjoj akciji tipovanja u plemenite svrhe, želimo i uspeh u daljim sportskim i menadžerskim poduhvatima. Za kraj, tu smo da dodamo da smo do sada u akciji donirali ukupno 46.122.609 dinara.

PLEMENITI BET INFO – BIH

Današnji listić namenjen je i za humanitarnu organizaciju, udruženje, fondaciju, pojedinca, po izboru Mozzart tima u BiH. Naime, dobitak, kolege iz BiH, usmeravaju tamo gde je u datom trenutku najneophodnije. Ulog iznosi 100 KM, a zagarantovan dobitak 250 KM.