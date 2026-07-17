Bode gazi i bez reprezentativaca, odlaganje samo zbog Lige šampiona
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 11:36
Norveški vicešampion i dalje bez Berga, Haugea i Bjerkana pred meč na Aspmiri protiv Frederikstada u 14. kolu Elitserije (19.15)
Tromse je iznenađujući lider u norveškoj Elitseriji, ali je i dalje realno da o tituli odluče šampion i vicešampion Viking i Bode Glimt, koji imaju dve, odnosno tri utakmice manje od tima sa krajnjeg severa Norveške.
Bode, učesnik osmine finala Lige šampiona (eliminisao slavni Inter i bio na korak da izbaci Sporting iz Lisabona) neočekivano je krajem prošle godine izgubio titulu koja je otišla u Stavanger. Trener Kjetil Knutsen je bio velika želja Strazbura ovog leta, ali tvorac čuda sa Arktičkog kruga je i dalje na kormilu vicešampiona kojeg ovog leta čekaju kvalifikacije za Ligu šampiona.
Izabrane vesti
Elitserija je nastavljena prošlog vikenda, a Bode je slavio u Oslu sa 2:0 iako nije bilo trojice reprezentativaca koji su igrali na Mundijalu “preko bare”, pa su dobili produženi odmor. U pitanju su starter kod Stalea Solbakena – kapiten Patrik Berg, kao i Jens Peter Hauge i defanzivac Frederik Andre Bjerkan. Njih neće biti ni danas (19.15) kada na Aspmoru bude gostovao Frederikstad u 14. kolu šampionata Norveške.
19.15: (1,13) Bode Glimt (9,00) Frederikstad (17,0)
Bode je mogao da odloži taj meč u glavnom gradu pre šest dana, ali je odlučio da ne koristi to pravo i da ga sačuva za evropske izazove. Knutsen je ostao bez pomoćnika Gautea Helstrupa, koji je preuzeo švedski Malme. Trio reprezentativaca neće biti u sastavu ni ovoga puta, ali je domaćin veliki favorit na svom stadionu. Gosti su skromni, na 11. mestu, i čeka ih borba za opstanak.
Norveški vicešampion na svom terenu ove sezone ima impresivnu gol-razliku 16:2, četiri pobede, ali i poraz, izgubio je početkom maja od Moldea (0:1). Umesto Haugea, u špicu će igrati Ole Didrik Blomberg, pored standardnog Danca Kaspera Hega. Dobra vest za Knutsena je da se od povrede oporavio iskusni vezista Sondre Fet, koji je dao gol u Oslu pre šest dana.
Prošle sezone je Bode dobio današnjeg rivala na Aspmiri sa 5:0.
*******
Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
*******
NORVEŠKA 1 – 14. KOLO
Petak
19.15: (1,13) Bode Glimt (9,00) Frederikstad (17,0)
Subota
14.00: (3,25) Ham Kam (3,35) Tromse (2,25)
16.00: (3,15) Start (3,45) Rozenborg (2,25)
16.00: (1,70) Lilestrem (4,00) KFUM Oslo (4,75)
16.00: (3,20) Kristijansund (3,50) Sarpsborg (2,20)
18.00: (2,15) Molde (3,50) Bran (3,30)
18.00: (1,28) Viking (6,00) Sandefjord (9,50)
***kvote su podložne promenama