Bode gazi i bez reprezentativaca, odlaganje samo zbog Lige šampiona

Elitserija je nastavljena prošlog vikenda, a Bode je slavio u Oslu sa 2:0 iako nije bilo trojice reprezentativaca koji su igrali na Mundijalu “preko bare”, pa su dobili produženi odmor. U pitanju su starter kod Stalea Solbakena – kapiten Patrik Berg, kao i Jens Peter Hauge i defanzivac Frederik Andre Bjerkan. Njih neće biti ni danas (19.15) kada na Aspmoru bude gostovao Frederikstad u 14. kolu šampionata Norveške.

19.15: (1,13) Bode Glimt (9,00) Frederikstad (17,0)

Bode je mogao da odloži taj meč u glavnom gradu pre šest dana, ali je odlučio da ne koristi to pravo i da ga sačuva za evropske izazove. Knutsen je ostao bez pomoćnika Gautea Helstrupa, koji je preuzeo švedski Malme. Trio reprezentativaca neće biti u sastavu ni ovoga puta, ali je domaćin veliki favorit na svom stadionu. Gosti su skromni, na 11. mestu, i čeka ih borba za opstanak.

Norveški vicešampion na svom terenu ove sezone ima impresivnu gol-razliku 16:2, četiri pobede, ali i poraz, izgubio je početkom maja od Moldea (0:1). Umesto Haugea, u špicu će igrati Ole Didrik Blomberg, pored standardnog Danca Kaspera Hega. Dobra vest za Knutsena je da se od povrede oporavio iskusni vezista Sondre Fet, koji je dao gol u Oslu pre šest dana.

Prošle sezone je Bode dobio današnjeg rivala na Aspmiri sa 5:0.

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NORVEŠKA 1 – 14. KOLO

Petak

19.15: (1,13) Bode Glimt (9,00) Frederikstad (17,0)

Subota

14.00: (3,25) Ham Kam (3,35) Tromse (2,25)

16.00: (3,15) Start (3,45) Rozenborg (2,25)

16.00: (1,70) Lilestrem (4,00) KFUM Oslo (4,75)

16.00: (3,20) Kristijansund (3,50) Sarpsborg (2,20)

18.00: (2,15) Molde (3,50) Bran (3,30)

18.00: (1,28) Viking (6,00) Sandefjord (9,50)

***kvote su podložne promenama