Dubai sve jači: Stigao Eli Okobo

Dubai je u prvoj evroligaškoj sezoni napravio ozbiljan roster, a za nadolazeću su ambicije još veće.

Kada se počelo s velikim pričamo o onome što se sprema u klubu iz Emirata, prvo ime koje se dovodilo u vezu s Dubaijem bio je Eli Okobo. Francuski reprezentativac je danas postao i zvanično član šampiona ABA lige, potpisavši višegodišnji ugovor.