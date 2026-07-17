Dubai sve jači: Stigao Eli Okobo
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 12:23
Francuz potpisao višegodišnji ugovor
Dubai je u prvoj evroligaškoj sezoni napravio ozbiljan roster, a za nadolazeću su ambicije još veće.
Kada se počelo s velikim pričamo o onome što se sprema u klubu iz Emirata, prvo ime koje se dovodilo u vezu s Dubaijem bio je Eli Okobo. Francuski reprezentativac je danas postao i zvanično član šampiona ABA lige, potpisavši višegodišnji ugovor.
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Okobo već sezonama unazad spada u red najkvalitetnijih evropskih bekova, a Monako je tokom svog najslavnijeg perioda bazirao igru upravo na njemu i Majku Džejmsu. Francuz je neko ko je sposoban da kreira, donese poene, ali i aktivnost na skoku, a prošle sezone je na 42 utakmice u Evroligi u proseku postizao brojke od 11,2 poena, 2,4 skoka i 4,9 asistencija.
Iako se odavno znalo da je Dubai završio sve oko njegovog angažmana, Okobo ozvaničenje predstavlja stvaranje još moćnijeg tima u Emiratima. Naravno, glavna stvar u celom ovom projektu jeste Ćavi Paskval.
Jedan od najcenjenijih evropskih trenera potpisao je ugovor do 2029. i tako je Dubai udario temelje za najviše domete, kojima se teži.
U Emiratima su pre Okoba promovisali još jednog doskorašnjeg igrača Monaka, a reč je o Džaronu Blosomgejmu. Ono što se očekuje jeste potpis i Mmadija Dijakitea, dok su ugovori produženi Mekinliju Rajtu, Dvejnu Bejkonu i Mfiondu Kabengeleu. Klub je trebalo da pojača i Alfa Dijalo, koji je imao sve završeno sa timom iz Koka kola arene, ali je na kraju stigao poziv iz Denvera, te je reprezentativac Gvineje otišao u Negetse.
Kada je reč o odlascima iz Dubaija lista je poduža, ali svakako da je najznačajnija selidba Alekse Avramovića u redove Bahčešehira. Izuzev srpskog reprezentativca u šampionu ABA lige neće vište biti Nejta Mejsona, koji je propustio celu sezonu zbog povrede, zatim Bruna Kabokla, Terena Armstronga, Meta Rajana i Bugija Elisa.