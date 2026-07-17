Buongiorno Italia: Samo Inter i niko drugi

Neverovatan niz igrača Nerazura koji igraju finala svetskih prvenstava počeo je u madridskoj noći 1982. godine kada su u šampionskom timu Italije igrala trojica interista: Bergomi, Orijali i Altobeli. Četiri godine kasnije Karl-Hajnc Rumenige nije imao sreće kao njegovi saigrači iz Intera (Bergomi i Altobeli, Orijali je u međuvremenu prešao u Fjorentinu) da osvoji titulu protiv Maradone i deset „bandita“.

U Italiji 1990. Interovu nemačku koloniju činili su Breme, Mateus i Klinsman, koja se nakon dva izgubljena finala konačno popela na krov sveta. Četiri godine kasnije, u selekciji Italije igrao je Nikola Berti. Juri Đorkaef je postao prvak sveta sa Francuskom 1998. godine kao igrač Nerazura, dok je njegov klupski drug Ronaldo morao da sačeka sledeći Mundijal u Japanu i Južnoj Koreji da podigne trofej.

Marko Materaci nije bio samo učesnik već i najzaslužniji za četvrtu titulu prvaka sveta Azura 2006. godine. Nije postigao samo gol već je i presudno doprineo da „izbaci“ iz šina Zinedina Zidana i ostavi Francusku sa desetoricom igrača na terenu.

U Južnoafričkoj Republici Snajderu je nedostajalo malo da kruniše sezonu iz snova posle osvajanja „triplete“ sa Interom. Nije bio bolje sreće ni Palasio sa Argentinom u Brazilu 2014. godine, baš kao ni Brozović i Perišić sa Hrvatskom protiv Francuske u Moskvi 2018. godine.

I na kraju je došao Lautaro Martinez. Kapiten Intera imao je sporednu ulogu u Kataru pre četiri godine, ali je u Americi u uskom krugu najzaslužnijih što je san o „četvrtoj zvezdici“ i dalje živ. Lautaro nije samo postigao tri gola, već je njegov ulazak u igru, u krajnje kritičnim momentima za Albiseleste, preokrenuo rezultate protiv Egipta i Engleske.

Kada se podvuče crta, od 1982. do 2022. odigrano je 11 finala, osim što su fudbaleri Intera bili prisutni u svima, šest puta su se okitili titulom prvaka sveta. U Njujorku Lautaro može da poveća prednost na 7:5.

OSVETA RIKIJA MASARE

Novi sportski direktor Riki Masara je servirao „hladnu“ osvetu svojim dojučerašnjim poslodavcima u Romi i posebno svom arhi-neprijatelju Đan Pjeru Gasperiniju. Podsetimo, trener Rome se lično založio kod Fridkinovih da izađu u susret zahtevima Zekija Čelika da potpiše novi ugovor sa Romom. U januaru je turski bek tražio četiri miliona evra po sezoni za produžetak ugovora koji mu je isticao 30. juna 2026.

Zeki Čelik (©Reuters)

Fridkinovi nisu želeli da daju traženu platu Turčinu i pustili su da mu istekne ugovor bez produžetka. Gasperini je u međuvremenu izvršio pritisak na vlasnike kluba i napravljen je kompromis na bazi plate od oko tri miliona evra i još jednog miliona kroz bonuse.

Činilo se da je sve sređeno i u Rimu su bili toliko uvereni da nisu ni pomislili da bi mogao da propadne novi ugovor sa Čelikom, čak su mu kupili i avionsku kartu za Rim. Turčin nije podigao kartu koju mu je poslala Roma, jer se u međuvremenu dogovorio sa Masarom oko prelaska u Juventus.

Uzimanje Čelika bez evra obeštećenja omogućava Juventusu da uzme u obzir ponude koje su počele da stižu za Kalulua, pogotovo iz Premijer lige. Francuz je bio na listi igrača koji nisu za prodaju do juče, jer nije imao adekvatnu zamenu u redovima Bjankonera, sa Čelikom na raspolaganju sve se promenilo iz korena i Juventus može da inkasira lepu cifru za Kalulua.

Nije rečeno da će Čelik biti jedino iznenađenje Masare budući da novi sportski direktor Juvea radi i na dovođenju Lorenca Pelegrinija, koji se nalazi u sličnoj poziciji u kojoj je bio Čelik. Pelegrini je slobodan igrač i Roma mu nudi duplo manju platu od one koju je imao dosad, Juve je spreman da ponudi više, barem milion, to jest četiri miliona po sezoni. Prema dostupnim informacijama, Pelegrini bi trebalo da se danas, najkasnije sutra, izjasni.ž

Kao što loše vesti nikad ne dolaze same, tako se i dobre nižu jedna za drugom. Stara dama je postigla načelni dogovor sa Parmom oko Matea Pelegrina. Cena je između 22 i 25 miliona evra, a dve strane se razilaze samo oko modela realizacije posla. Juventus bi želeo pozajmicu sa pravom otkupa, dok Parma insistira na prodaji ili pozajmici sa obaveznim otkupom.

Juve je oprezan jer želi da vidi kako će se završiti beskrajna saga sa Kolo Muanijem. Klub iz Torina je dao rok PSŽ-u da se izjasni o ponudi do kraja ove nedelje. Pelegrino još nema predispozicije da bude prvi centarfor Juventusa, ali može da bude validna alternativa i solucija ako Spaleti odluči da igra sa dva špica.

Od velike pomoći za Juventus bi moglo da bude finale Svetskog prvenstva. Niko Gonzales nije među prvim zvezdama Argentine, ali je dosta dobro odigrao svoje epizodne uloge i njegova cena je skočila toliko da Juve komotno može da insistira na raskidnoj klauzuli koja iznosi 32 miliona evra. Atletiko Madrid ostaje prva opcija, uključujući i samog fudbalera koji bi vrlo rado nastavio saradnju sa Čolom Simeoneom.

NEODOLJIVI ZOV „MARADONE“ ZA ZEBALJOSA

Napoli i Napulj imaju posebno mesto u srcu Argentinaca. Nema tog klinca koji ne sanja da jednog dana zaigra na „Maradoni“, u gradu u kome je „Diez“ božanstvo u rangu najvećih svetaca, bez obzira koliko to nekom zvučalo kao svetogrđe.

Esekijal Zebaljos nije izuzetak. Krilni napadač Boke juniors škartirao je ponude koje su mu stigle iz Rusije i, pored toga što su ekonomski mnogo unosnije, dogovorio se sa sportskim direktorom Napolija Đovanijem Manom da pređe u Napoli. Za Zebaljosa je spreman petogodišnji ugovor sa platom od 1.300.000 evra plus bonusi.

Zebaljos (©Reuters)

Napoli je blizu dogovora i sa Bokom juniors, koji bi trebalo da bude perfekcioniran na cifri od devet miliona evra. Međutim, da bi posao bio definitivno završen potrebno je da Napoli u međuvremenu proda nekoliko igrača, po mogućstvu iz napadačkog reda, od Langa i Lindstroma do Žovanija i Engongea. Zebaljos igra na poziciji desnog krila, ali može da bude upotrebljen i na levom boku, što ga čini idealnom alternativom za Neresa i Alisona.

Inače, Maks Alegri i igrači Napolija su od danas u Dimaru u Dolomitima. Napuljski klub je jedan od retkih u Seriji A koji nije odustao od tradicionalnih planinskih priprema, kao ni od alpske lokacije koja je postala letnja baza Napolija.

Novina je da se u poslednjih 48 sati značajno promenila pozicija Franka Angise. Reprezentativcu Kameruna ističe ugovor sledeće godine i bio je na transfer-listi. Dosad nije stigla nijedna ponuda za njega, a Alegri je stavio do znanja da ne bi imao ništa protiv da ostane, naprotiv. U Alegrijevoj glavi vezna linija Angisa, Lobotka, Mektomini više je nego adekvatna za sledeću sezonu.

Ako oko Angise postoje i dalje nedoumice, oko Lobotke ih više nema. Ono što je bio Modrić u Milanu za Alegrija, to će biti Lobotka u Napoliju.