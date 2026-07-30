Barsa se otarasila Ter Štegena, ali i dalje plaća 90 procenata njegove plate
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 20:12
Nemački golman se seli u Ajaks
Jednog golmana je poslala u Grčku, a drugog će u Holandiju. Početkom prelaznog roka Barselona se rastala sa Injakijem Penjom i od transfera u Panatinaikos zaradila 3.000.000 evra, dok će se otarasiti, makar privremeno, i Mark Andrea ter Štegena. Nemac se definitivno seli u Ajaks kako bi obnovio saradnju sa trenerom Mićelom Sančesom.
Ter Štegen je tiha želja madridskog stručnjaka, koji ga je najpre doveo u Đironu u januarskom prelaznom roku. Odmah mu je poverio ulogu jedinice umesto Paula Gazanige, ali je nekadašnji član Borusije iz Menhengladbaha branio samo dve utakmice, protiv Hetafea i Ovijeda, posle čega se povredio, pa je do kraja sezone mrežu Katalonaca čuvao Argentinac.
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Kada se Mićel preselio u Amsterdam i potpisao ugovor sa Ajaksom, odmah je poželeo da ima na raspolaganju Ter Štegena. I golman je pristao da ode na pozajmicu, međutim, problem je nastao kada je trebalo dogovoriti ko će i kako platiti porez u Holandiji na zaradu igrača.
Na kraju se ispostavilo da su advokati oba kluba uspeli da srede dokumentaciju i otvore put da Ter Štegen započne novo poglavlje u karijeri. Dogovor je takav da će rukovodstvo Barselone pokrivati čak 90 procenata golmanove plate, dok će Ajaks platiti svega desetinu njegovih primanja i usput pokriti troškove poreza.
To se tumači željom Barselone da se oslobodi Ter Štegena kako bi mogao da brani Đoan Garsija, dok je rezervna opcija Vojćeh Ščensni, pa u takvoj konstelaciji snaga 34-godišnji Nemac ne bi imao priliku da se istakne. Osim toga, njega maltene dve sezone muče povrede, što je takođe ubrzalo dogovor o pozajmici.
„Ne znam da li je sve utanačeno, jer sam fokusiran na utakmicu sa Vojvodinom. Znam samo da su veoma velike šanse da Ter Štegen dođe u Ajaks“, rekao je trener tima iz Amsterdama neposredno pred početak revanša drugog kvalifikacionog kola za plasman u Ligu konferencije.
Ako sve bude u redu, Ter Štegen bi tokom petka trebalo da se pojavi na Johan Krojf areni, posle čega će biti registrovan za nastavak takmičenja pod okriljem UEFA.