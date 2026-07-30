Besplatan ulov Interova specijalnost: Stouns tek četvrti Englez na Meaci
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 21:07
Iskusni engleski štoper potpisao dvogodišnji ugovor sa Nerazurima
Ni Arsenal, ni Čelsi, a ni Juventus. Sve ih je Inter preveslao u trci za Džona Stounsa čijim se potpisom danas pohvalio. Dvogodišnji za reprezentativca Engleske kao potvrda da je besplatan ulov na fudbalskoj pijaci specijalnost italijanskog velikana.
Samo u ovoj deceniji na Meacu su bez obeštećenja stizali igrači koji su mnogo dali klubu, igrači poput Andrea Onane, Hakana Čalhanoglua, Henrika Mhitarijana, Pjotra Zjelinskog, Markusa Tirama... Turčin i Jermen su godinama nosili vezni red Nerazura, Onana je u sezoni 2022/23 eksplodirao i doneo klubu 50.000.000 evra odlaskom u Mančester Junajted, dok je Markus Tiram postao deo paklenog tandema sa Lautarom Martinezom.
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Na 32-godišnjem Stounsu je da dodatno učvrsti odbranu šampionskog tima i napravi bedem u saradnji sa Alesandrom Bastonijem (ukoliko ne napusti klub), Manuelom Akanđijem i Jan Orelom Bisekom.
Inter je danas dobio tek četvrtog Engleza u 117 godina dugoj istoriji. Pionir je bio Geri Hičens koji je došao iz Aston Vile i u sezoni 1961/62 postigao 20 golova na 43 utakmice, a decenije su prošle do dolaska Pola Insa autora 13 pogodaka na 73 nastupa u priodu od 1995. do 1997. godine. Ešli Jang je početkom aktuelne decenije proveo na Meaci godinu i po dana, odigrao 59 utakmica i učestvovao u osvajanju titule 2021. godine.
Nije se Stouns naigrao fudbala u prošloj sezoni, upisao je svega 18 nastupa i proveo nešto više od 1.000 minuta na terenu u dresu Mančester Sitija. Razlog je bio problem sa butnim mišićem. Na kraju nije došlo do produžetka saradnje sa Građanima, pa je Stouns napustio Etihad sa 295 nastupa, 19 golova i devet assitencija za Siti.
Stouns je četvrto pojačanje Intera ovog leta. Prethodno je šampion Italije potrošio 41.000.000 evra na dolazak Aleksandra Stankovića, otkup Manuela Akanđija i transfer Ivana Provedela.