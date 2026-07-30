Besplatan ulov Interova specijalnost: Stouns tek četvrti Englez na Meaci

Na 32-godišnjem Stounsu je da dodatno učvrsti odbranu šampionskog tima i napravi bedem u saradnji sa Alesandrom Bastonijem (ukoliko ne napusti klub), Manuelom Akanđijem i Jan Orelom Bisekom.

Inter je danas dobio tek četvrtog Engleza u 117 godina dugoj istoriji. Pionir je bio Geri Hičens koji je došao iz Aston Vile i u sezoni 1961/62 postigao 20 golova na 43 utakmice, a decenije su prošle do dolaska Pola Insa autora 13 pogodaka na 73 nastupa u priodu od 1995. do 1997. godine. Ešli Jang je početkom aktuelne decenije proveo na Meaci godinu i po dana, odigrao 59 utakmica i učestvovao u osvajanju titule 2021. godine.

Nije se Stouns naigrao fudbala u prošloj sezoni, upisao je svega 18 nastupa i proveo nešto više od 1.000 minuta na terenu u dresu Mančester Sitija. Razlog je bio problem sa butnim mišićem. Na kraju nije došlo do produžetka saradnje sa Građanima, pa je Stouns napustio Etihad sa 295 nastupa, 19 golova i devet assitencija za Siti.

Stouns je četvrto pojačanje Intera ovog leta. Prethodno je šampion Italije potrošio 41.000.000 evra na dolazak Aleksandra Stankovića, otkup Manuela Akanđija i transfer Ivana Provedela.