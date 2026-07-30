Košarkaški mađioničar ostao tamo gde mu je najlepše
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 20:25
Riki Rubio i zvanično produžio ugovor sa Huventudom
Mađioničar bi još malo da igra kod kuće. Iako se prethodnih nedelja ozbiljno govorilo o mogućem povratku u Evroligu, Rubio nije želeo da menja sredinu. Španski mediji preneli su da ga je lično Željko Obradović kontaktirao sa željom da ga dovede u Panatinaikos, koji mu je navodno ponudio platu od oko 900.000 evra. Panatinaikos je to demantovao kada ih je kontaktirao "Jurohups", tako da je tu bilo drame. Bilo kako bilo, iskusni organizator je svakako ovog leta svima jasno stavio do znanja da želi da ostane u Badaloni.
Sada je i zvanično produžio ugovor sa Huventudom i nosiće dres španske ekipe i tokom sezone 2026/27, potvrdio je klub. Na društvenim mrežama su objavili kratak video snimak, veoma zanimljiv, na kojem se čuje Rubio u pozadini sa porukom: "Ostajem, biću tu".
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Nije samo striktno košarkaška odluka bila. Posle perioda u kojem se zbog problema sa mentalnim zdravljem povukao iz košarke, povratak u Huventud doneo mu je mir, sigurnost i ponovo je bio srećan na parketu, što mu je i bilo najvažnije kada je dolazio u Badalonu. Tome se nadao, i to je i dobio.
Zato se nije vratio u Evroligu, iako je mogao, već je rešio da ostane tamo gde se oseća kod kuće. Igrački, mogao je da bude odličan i u elitnom takmičenju.
Prošle sezone je pokazao da i sa 35 godina i dalje može da pravi razliku. U prošloj sezoni ACB lige prosečno je beležio 13,7 poena, pet asistencija, 3,4 skoka i 1,4 ukradene lopte za nešto više od 21 minuta po utakmici. U plej-ofu je podigao nivo igre na 16 poena, 4,3 asistencije i četiri skoka po meču i bio jedan od najzaslužnijih što je Huventud izbacio Baskoniju u četvrtfinalu.
Ispali su u polufinalu od kasnijeg šampiona Valensije, kojoj je na jednom meču ubacio 22 poena, uz 11 asistencija. Ima još dobre košarke u rukama vrhunskog organizatora igre.