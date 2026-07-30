Košarkaški mađioničar ostao tamo gde mu je najlepše

Nije samo striktno košarkaška odluka bila. Posle perioda u kojem se zbog problema sa mentalnim zdravljem povukao iz košarke, povratak u Huventud doneo mu je mir, sigurnost i ponovo je bio srećan na parketu, što mu je i bilo najvažnije kada je dolazio u Badalonu. Tome se nadao, i to je i dobio.

Zato se nije vratio u Evroligu, iako je mogao, već je rešio da ostane tamo gde se oseća kod kuće. Igrački, mogao je da bude odličan i u elitnom takmičenju.

Prošle sezone je pokazao da i sa 35 godina i dalje može da pravi razliku. U prošloj sezoni ACB lige prosečno je beležio 13,7 poena, pet asistencija, 3,4 skoka i 1,4 ukradene lopte za nešto više od 21 minuta po utakmici. U plej-ofu je podigao nivo igre na 16 poena, 4,3 asistencije i četiri skoka po meču i bio jedan od najzaslužnijih što je Huventud izbacio Baskoniju u četvrtfinalu.

Ispali su u polufinalu od kasnijeg šampiona Valensije, kojoj je na jednom meču ubacio 22 poena, uz 11 asistencija. Ima još dobre košarke u rukama vrhunskog organizatora igre.