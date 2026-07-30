Hrvatska ostala bez jednog predstavnika u Evropi, glave mu došli srpski štoperi

Imali su gosti iz Hrvatske dve solidne šanse u prvih pet minuta da otvore meč u svoju korist, nisu ih iskoristili i surovo su kažnjeni. Jablonec je poveo čudnim golom nakon pola sata igre kada je Slama iskosa uputio nešto između šuta i centaršuta, pogodio prečku, a lopta se odbila u glavu Roberta Punčeca i vratila se u mrežu.

Prekidi su potpuno došli glave Varaždinu nakon desetak minuta igre u drugom poluvremenu. Loše su očistili loptu nakon ubačenog centaršuta, a doskorašnji štoper niškog Radničkog Dušan Pavlović počeo je da isplaćuje investiciju vrednu 800.000 evra. Bio mu je ovo evropski debi u karijeri i začinio ga je golom vrednim prolaza. Jablonec je do kraja rutinski sačuvao prednost i obezbedio plasman u naredno kolo.

Hrvatski klupski fudbal je tako ostao bez jednog od četiri predstavnika u evropi već na prvoj prepreci što će biti priličan udarac za nade o popravljanju nacionalnog koeficijenta.

LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)

Utorak

Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0

FK Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2

CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0

Drita - Florijana 1:1 (0:1), posle produžetaka 2:1, prvi meč: 1:1

Sreda

Dukađini - Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1

Kopenhagen - Polisja Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3

Rapid Beč - Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1

Četvrtak

Tobol - Panevežis 3:2 penalima (1:1, 1:1), prvi meč 1:1

Atletik Eskaldes - Vaduz 0:2 (0:1), prvi meč 0:4

Auda - FCSB 4:1 (1:0), prvi meč 3:2

Ilves - Stjarnan 5:4 penalima (2:1, 0:0), prvi meč 0:1

Pjunik - Debrecin 0:0 (0:0), prvi meč 0:1

Jablonec - Varaždin 2:0 (1:0), prvi meč 2:3

Nome Kalju - Šelburn 2:1 (0:1), prvi meč 5:2

Inter Turku - Bašakšehir 2:0 (1:0), prvi meč 1:1

Noa - Zimbru 2:1 (1:0), prvi meč 1:1

Zira - Paide 1:1 (1:0), prvi meč 0:1

Levadija - Geteborg 0:1 (0:0), posle produžetaka 1:3, prvi meč 2:1

Đer - Atert Bisen 1:1 (0:1) - prvi meč 6:2

Bran - Univerzitatea Kluž 3:1 (2:1) - prvi meč 2:2

Toršavn - Madervel 0:3 (0:2) - prvi meč 0:2

Nordsjiland - GAIS 6:0 (3:0) - prvi meč 0:1

Petrokub Hinčešti - Borac Banjaluka 3:3 (2:0) - prvi meč 0:3

Velež - Dunajska Streda 0:3 (0:2), prvi meč - 0:1

Žalgiris - Dinamo Tbilisi 7:2 (1:1)- prvi meč 0:3

Dinamo Minsk - Nefči 0:1 (0:1) - prvi meč 4:2

Beitar - AEK Larnaka 1:2 (1:1) (U TOKU) prvi meč - 1:0

Deri Siti - Rijeka 0:1 (0:1) (U TOKU) prvi meč 0:1

Valeta - Rakov 0:3 (0:2) (U TOKU) prvi meč - 1:3

Nju Sejnts - Flora 0:0 (U TOKU) - prvi meč 0:1

20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) - 4:1

20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) - 1:2

20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) - 1:2

20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) - 0:2

20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) - 1:4

20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) - 0:4

20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) - 1:1

20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1

20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0

20.30: (1,20) Zrinjski (6,25) Valur (11,0) - 0:1

20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0

20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2

20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1

20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0

20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5

21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1

21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35) - 0:3

21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2

21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0

*** kvote su podložne promenama